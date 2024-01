Juan Pablo Raba dio consejos de finanzas personales y reveló su particular estilo de vida: “Tenemos que ser organizados”

Juan Pablo Raba y Mónica Fonseca han optado por vivir con sencillez - crédito @fonsecamonica/Instagram

Pocos colombianos han entrado con tanta fuerza en Hollywood en los últimos años como Juan Pablo Raba. Más allá de sus exitosos títulos en la televisión nacional, también ha estado en producciones internacionales, como Freelance, El protector, Matar o morir, Agents of S.H.I.E.L.D. o Narcos.

Sin embargo, nada de eso ha hecho que el artista se muestre con una vida llena de lujos y excentricidades, sino que prefiere vivir muy bien de forma sencilla. Este y otros detalles de su vida personal, destacando el aspecto financiero, los reveló en una entrevista para el programa de chismes La red.

Comenzó diciendo que parte de su manera de llevar el día a día, así como de criar a sus hijos, la aprendió en su infancia. “En mi casa nunca faltó un plato de comida. Estudié en un colegio muy bueno, que me dio la oportunidad de ser bilingüe a las 12 años. […] No tengo nada de qué quejarme”, expresó.

La fama no ha hecho que Juan Pablo Raba se vuelva imprudente al gastar - crédito Cate Cameron/CBS All Access/EFE

Añadió que desde pequeño se le inculcó el valor del trabajo, pues estuvo al lado de su papá en los negocios de la casa. “Mi papá tiene una fábrica de bordados en España. Recuerdo que con mi primer sueldo me compré unos guantes de fútbol, era arquero”, siguió diciendo.

Poco a poco, debido a su profesión -la cual no goza de gran estabilidad en países como los de Latinoamérica- aprendió a ser organizado, a prever y ahorrar todo cuanto pudiera, a fin de crear una especie de “colchón” en caso de eventualidades o escasez de proyectos.

“En mi tipo de trabajo, por la misma naturaleza del trabajo, te obliga a ser muy organizado. […] Cuando uno empieza acepta muchos trabajos, porque quiere trabajar y ser conocido, y después te das cuenta que tienes que ser más selectivo, porque un trabajo te lleva al otro y al otro y otro, es como una escalera, pero a veces los peldaños están más lejos. A veces te llegan propuestas y sabes que no es el proyecto que te va a llevar a eso que tú quieres”, indicó.

Adicionalmente, resaltó el papel de su esposa Mónica Fonseca a la hora de tener que resolver situaciones complejas que han venido por épocas difíciles. Sin embargo, reconoció en la organización la clave para poder “caer de pie” a pesar de que haya momentos de altas y bajas en lo monetario, principalmente.

A su vez, reveló algunos consejos para salvaguardarse ante la adversidad. “Tenemos que ser organizados. Una filosofía de vida es dejar guardado para dos años. Con los hijos también viene el hecho de que realmente no necesitas nada más. Somos un hogar en donde no gastamos por gastar, reciclamos y reutilizamos”, concluyó en el diálogo con el programa de chismes.

El actor Juan Pablo Raba compartió su filosofía de vida - crédito juanpabloraba/Instagram

Juan Pablo Raba sufrió depresión posparto con la llegada de su hija Josefina

Dejando a un lado el tema del dinero, el protagonista de Mi gorda bella se pronunció acerca de la salud mental, recordando uno de sus episodios más críticos, el de la “depresión posparto” que sufrió después del nacimiento de Josefina, su segunda hija.

“Yo crecí en un ambiente familiar en el que la depresión sencillamente no existía y papá siempre fue un tipo fantástico, pero para mi papá la depresión era un tema de vagos. Eso es un vago, o sea, las tristeza será falta de motivación o, como decía él, era falta de hambre: ‘el hambre agudiza el ingenio’; y en parte tienes razón, pero cuando nació Josefina yo viví de primera mano la depresión posparto”, comentó en La sala de Laura Acuña.

Así, también agregó que “sentía que se me caía el mundo encima, o sea, yo con Joaquín (su hijo mayor) sentí cómo me llegó este motor de vida, qué nota, qué chévere, fue una inspiración permanente, y de repente, cuando nace Josefina, me entregan esa cosita y yo con 41 años dije: ‘qué hice, cómo se me ocurre, qué estaba pensando’, o sea, cuando este ser humano tenga 20 yo tengo 60 años”.