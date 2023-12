No solo fue Van Camp’s, ministerio de Trabajo investiga denuncias contra call centers

La ministra de trabajo Gloria Inés Ramírez dijo que ahora van por los call centers - crédito Carlos Ortega / EFE

El 27 de diciembre la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez hizo pública una denuncia de vulneración a los derechos laborales que llegó hasta la cartera de Estado y que dejaba en evidencia cómo la fábrica de atún Van Camp’s descontaba del salario el tiempo que las empleadas demoraban yendo al baño lo que habría generado que algunas optaran por usar pañal.

Te puede interesar: Gustavo Bolívar defendió a la ministra de Trabajo por el escándalo de Van Camp’s: “La manipulación es tan grande”

Tras todo el revuelo nacional causado por esa situación Ramírez dio a conocer que desde el ministerio no solo abordarán esa denuncia, sino que también están tras la pista de otros hechos similares en empresas de call center.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Van Camp’s anuncia acciones legales contra la ministra del Trabajo por señalamientos de abusos laborales

En medio de una rueda de prensa, la jefa de la cartera de Estado sostuvo que veedores especializados harán visitas a los lugares dennciados e inspeccionarán las áreas de trabajo y las condiciones bajo las cuales desempeñan labores sus empleados.

“Vamos a empezar a trabajar con visitas especializadas a los call centers que es donde hemos tenido otra gran cantidad de denuncias de sus empleados fundamentalmente”, puntualizó.

Gloria Ines Ramirez dijo que rastrearán denuncias contra call centers - crédito Luisa Gonzalez / Reuters

Aunque Ramírez no dio detalles sobre las empresas a las cuales visitarán los veedores dle ministerio del Trabajo, informó que las inspecciones iniciarán después de la segunda semana de enero de 2024.

Te puede interesar: María Fernanda Cabal se fue contra la ministra de Trabajo Gloria Ramírez por acusaciones a Van Camp’s: “Parece odiar a los generadores de empleo”

“Estamos trabajando justamente para que se cumplan las normas laborales y ya anunciamos que es para la segunda semana de enero”, agregó Gloria Inés Ramírez.

Según lo informado por la ministra, entre las denuncias hechas por trabajadores de los call centers están la falta de pago de seguridad social, prohibición de pausas activas o irrespeto a las necesidades básicas.

Pese a que la jefa de cartera no dio nombres de las empresas que serán investigadas, una de las que estaría en la lista es Teleperformance, compañía que ya fue sancionada por el ministerio debido a masivas denuncias de trabajadores.

En febrero de 2023 el Viceministerio de Relaciones Laborales instauró una medida preventiva contra la empresa de call center luego de acumular más de 200 denuncias anónimas en las que trabajadores y exempleados expresaban que no habían recibido liquidaciones de retiro, el pago de incapacidades y vacaciones; así mismo, expresaron que la empresa realizaba descuentos no autorizados, ignoraba los casos de acoso laboral, no tenía medidas de seguridad y salud en el trabajo y jornada laboral, entre otras violaciones al código del trabajo.

Teleperformance fue denunciada por acoso laboral - crédito Andina

De acuerdo con la cartera de Trabajo, tras analizar la situación, la multinacional de origen francés debió cumplir con sus obligaciones contractuales y además los supervisores y superiores fueron capacitados en derechos para los trabajadores.

“El acuerdo consta de seis puntos entre los que está un manual de derechos, deberes y procedimientos para el cumplimiento entre los involucrados, la compañía, los trabajadores a través del sindicato UtraClaro UNI y la cartera laboral. Así mismo, constituye la formación sobre derechos laborales y sindicales para los supervisores de las sedes en Bogotá, Medellín y Barranquilla, visitas de inspección en los lugares de trabajo como al personal que teletrabaja, campañas preventivas y de promoción, reconocimiento de los dineros dejados de recibir por distintos motivos y ofrecimiento de disculpas a los afectados”, indicó el ministerio de Trabajo.

Desde entonces están bajo la lupa Teleperformance y otros call centers del país que han sido denunciados por el incumplimiento de obligaciones contractuales y la violación de derechos laborales.

“Confiamos que este acuerdo sirva de ejemplo, para las demás empresas de servicios de Call Center para que dispongan de canales de atención para los reclamos de los trabajadores y que se respete la libertad sindical”, dijo en su momento el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma.