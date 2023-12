Aida Victoria Merlano aseguró que ya tiene novia si no funciona su relación con Westcol

Aida Victoria Merlano reveló que estaría en una relación con una mujer, sino funciona su noviazgo con Westcol - crédito @aidavictoriam/ Instagram

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano compartió en sus redes sociales que regresó con el streamer Westcol, con un mensaje cargado de afecto por el cumpleaños del paisa.

Te puede interesar: Aida Victoria Merlano salió en defensa de Westcol: “Me está tratando como una reina”

Desde ese momento su comunidad de fanáticos se interesó en saber la historia de reconciliación con el empresario, así que la barranquillera contó “el chisme completo”, pero en medio de su relató sorprendió al revelar que estaría con una mujer sino funciona su noviazgo con Westcol: “Se los juro que como esto no funcione, me cuadro a una mujer”.

La barranquillera realizó una dinámica de preguntas debido a que no quería “dejar con el chisme a medias” a sus más de cinco millones de seguidores: “Tú me crees capaz a mí de dejarte con un chisme a medias, yo no me llamo Cayetana Martínez mi amor, tu cuéntame qué es lo que quieres saber que tú y yo somos íntimas, tú tienes derecho a saberlo todo. A mí no me gusta darle explicaciones de mi vida a nadie, pero sabes que sí, me encanta el chisme, entonces te voy a contar el chisme completo”, comenzó diciendo la colombiana.

Te puede interesar: Aida Victoria Merlano le respondió a Yina Calderón las críticas que hizo sobre su reconciliación con Westcol: “Señora, hasta las historias de mis uñas las ve más gente que a usted”

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

La creadora de contenido barranquillera confesó que estaría con una mujer sino funciona su relación con Westcol - crédito Aida Victoria Merlano/ Instagram

En su resalto, Aida Victoria resaltó la importancia de Westcol en su vida, mencionando que su amor por él ha crecido con el tiempo, luego de haber terminado su relación a finales de 2022 y pasar a ser solo amigos: “Aquí les va el chisme completos, nosotros cortamos y quedamos de panas, no lo volvimos a intentar”.

Te puede interesar: Westcol y Aida Merlano se habrían reconciliado: estas son las pruebas

“Tu sabes que yo salí con West hace un año, duramos como desde octubre hasta mediados de diciembre, y él siempre como persona me ha encantado (...) pero West no era un hombre detallista, no era un hombre entregado, no era un hombre como de darte así esa atención (...) entonces por eso las cosas no funcionaron y yo siento que en ese momento él era todavía un poco inmaduro en cuanto a lo que estaba dispuesto a entregar a una relación”, narró la influencer.

La hija de la exsenadora reveló que durante el noviazgo que tuvo con el streamer sintió que no él no estaba aportando en la relación: “Muchachas ustedes entiende ese sentimiento de cuando uno la da toda y no funciona por culpa de la otra persona”.

La creadora de contenido reveló que uno de los motivos por el cual terminaron su relación fue porque el paisa era poco detallista - crédito Aida Victoria Merlano/ Instagram

Luego de terminar su relación en buenos términos tuvieron una discusión debido a unas declaraciones realizadas por el paisa durante un en vivo, sin embargo, tiempo después él le escribió y hablaron de su pasado noviazgo: “Por primera vez desde que nosotros habíamos cortado las cosas, hablamos de por qué nuestra relación no había funcionado y él me dijo la Aida que tú fuiste conmigo es mi Aida favorita, creo que fuiste tu mejor versión conmigo y yo no valoré eso. Mira, yo me he jalado a llorar porque a mí me dolió, si me entiendes se siente feo cuando uno dice, hijo de puta hice las cosas bien, di todo de mí, marica, y este más le valió culo”.

Así que el creador de contenido cambió su actitud y comenzó a ser detallista con la barranquillera: “De repente él tiene un detalle conmigo y de las cosas que yo más le reclamé a él cuando estábamos en una relación es que no era detallista y yo sí lo era. Luego me invitó a aprender velitas de amigos, me mandaba a recoger al aeropuerto, ahorita que yo me estaba mudando como que ponía su gente a disposición para que me ayudara, me trajo un oso tamaño industrial y muchísimas cosas que me hicieron sentir muy especial y yo dije como que creo que este man está en un punto diferente y como que volví a sentir bonito y dije por qué no darse otra vez la oportunidad (...) te lo juro que si este no funciona en la puta vida vuelvo a creer en los hombres”, finalizó la colombiana.