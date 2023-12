Petro se va contra Hidroituango y defiende energía solar: “Saldría más barato y el riesgo es mínimo”

Petro comparó parques solares con Hidroituango y le cayeron críticas - crédito Jesús Aviles/Infobae

En un paso hacia la transición energética, que fue una de las banderas de campaña del Gobierno del presidente Gustavo Petro, el mandatario reveló el miércoles 27 de diciembre que se ha establecido el marco legal para la implementación de comunidades energéticas solares en Colombia.

Esta iniciativa permitirá que los ciudadanos se asocien para instalar paneles solares, que generan electricidad limpia que podrán vender al sistema interconectado nacional, para reducir considerablemente los costos del servicio eléctrico. “Su familia, su barrio o vereda, (...) su municipio, pueden instalar generadoras de energía solar y abaratar el costo de la energía”, expresó en su cuenta de X, donde hizo el anuncio.

Posteriormente, el presidente Petro utilizó la misma plataforma para comparar la energía solar con otras fuentes convencionales. En particular, y como ha hecho en ocasiones anteriores, criticó a Hidroituango, afirmando: “Para que usted compare: se necesitarían seis parques solares de estos para hacer lo mismo que Hidroituango, saldría más barato, se utilizarían 6.000 hectáreas superficiales, mientras que Hidroituango utilizó 4.000 hectáreas para inundar. El riesgo es mínimo en la energía solar, el de Hidroituango fue y es altísimo”.

Sus declaraciones no tardaron en generar reacciones. Algunos resaltaron que los parques solares, que son extensos territorios destinados a la instalación de paneles solares, generan millones de toneladas de residuos químicos.

Otros, como el exministro de Minas y Energía Diego Mesa, también criticaron estas afirmaciones del presidente. “Para no desinformar: la intermitencia de la energía solar (si no hay sol, no hay generación) se traduce en un 20%, mientras que una hidroeléctrica tiene un 70%”. Según Mesa, se necesitarían mucho más parques solares, con respecto al terreno mencionado por el presidente, para igualar la producción de energía de Hidroituaguo.