El año de los robos: estos famosos fueron víctimas de la delincuencia durante el 2023

Los famosos no escaparon a la delincuencia en este 2023 - crédito montaje Infobae Colombia

El 2023 destacó por ser un año en el que varios famosos denunciaron haber sido víctimas de alguna modalidad de robo. Estafas cibernéticas; hurtos a sus carros casas y negocios, e incluso asalto a mano armada en lugares públicos fueron las modalidades en las que se vieron involucrados: actores, cantantes, presentadores y deportistas.

Ninguno dudo en denunciar a través de sus redes sociales y ante la policía para advertir a sus seguidores sobre las formas en las que la delincuencia está haciendo de las suyas en el país. Dentro de los casos más sonados están el millonario robo a la casa de Silvestre Dangond, el atraco en los cerros orientales de Bogotá al actor Juan Pablo Raba que se encontraba en compañía de sus dos hijos y el hurto múltiple a la cantante Francy, quien ha sido blanco de los ladrones en repetidas situaciones.

Marilyn Patiño, Mabel Lara y Margarita Ortega fueron abordadas en sus carros por delincuentes - crédito montaje Infobae Colombia

Los carros de las famosas se convirtieron en presa fácil para los delincuentes. Ellas no salvaron a la hora de ir por carretera, transitar en la ciudad o simplemente dejarlos estacionados en un parqueadero.

Margarita Ortega el 4 de noviembre arremetió en contra de la inseguridad e hizo un llamado a la Alcaldesa Mayor de Bogotá Claudia López, pues le rompieron el vidrio de su camioneta para sacarle el bolso con sus pertenencias.

“Gracias, Bogotá. Me acaban de romper el carro y me robaron mi maletín, el que uso para ir al trabajo, con todo lo que en el cargo, incluyendo el carnet del noticiero. Qué dicha la seguridad de la ciudad”, expresó la presentadora y actriz a quien vemos en la emisión central del noticiero CM&.

Marilyn Patiño le relató a la periodista española Eva Rey que a inicios del 2023 fue hostigada por motociclistas que golpearon la ventana de su vehículo y la siguieron un par de cuadras.

“Afortunadamente había blindado mi carro, porque a uno en Bogotá ya le toca así, andar blindado. Es la única solución. Esa vez que intentaron robarme se les frustró el atraco porque no pudieron romperme el vidrio y yo no les abrí la puerta”, contó la actriz de Sin senos no hay paraíso.

Esta medida de blindar su carro la tomó la también cantante que en este 2023 incursionó en la música despecho y del género popular, luego de que en Cali, su ciudad natal le hurtaran sus objetos personales y el celular mientras se detenía en una avenida porque una llanta se le había pinchado. “Tiempo después descubrí que esta una modalidad de robo y que existían casos frecuentes en los que tiran cosas filosas en la carretera para que te pinches y tengas que parar, es ahí cuando te caen y te agarran vulnerable”, compartió.

Mabel Lara en el mes de mayo dio a conocer su indignación tras haber sido robada dentro de un establecimiento comercial ubicado en exclusivo sector de la capital colombiana.

“¡Hola necesito ayuda! Nos acaban de robar dos maletas con dos computadores y documentos personales en el parqueadero de Carulla del Nogal – Bogotá”, compartió la presentadora y exnegociadora de Paz. Ella pidió la ayuda de su comunidad para que difundieran lo ocurrido, alertaran a las autoridades y se pudiera dar con alguna pista sobre el paradero de los responsables.

Por otra parte, la periodista y líder social acudió a sus seguidores para que le ayudaran a encontrar a los delincuentes y recuperar los elementos que se encontraban al interior del vehículo. Recalcó que todo lo que se habían llevado los amigos de lo ajeno era valioso, pero su preocupación radicó más en unos documentos que serían de gran importancia.

Mabel Lara denunció haber sido víctima de hurto en un exclusivo sector del norte de Bogotá y sustrajeron de se vehículo unos elementos importantes para la caucana. @MabelLaraNews/X

El tema de la inseguridad en los recintos cerrados se volvió cada vez más preocupante, ya que las personas confían en sus autos están bajo el cuidado en una zona de parqueo vigilada, con cámaras y bajo techo, sin embargo, están siendo lugares en los que los que los ladrones están al acecho y no existen políticas o leyes que protejan a los usurarios de estos servicios que no se hacen responsables por daños o robos.

En un ‘lugar seguro’

Manuela Gómez, Sara Uribe y Tommy Vásquez no se salvaron de los ladrones ni dejando sus carros en parqueaderos - crédito montaje Infobae Colombia

Sara Uribe vivió angustioso momento en el mes de marzo por cuenta de ‘los pillos’, quienes la dejaron sin sus documentos horas antes de viajar al extranjero. La modelo y empresaria acudió a sus redes sociales para ofrecer recompensa, ya que los papeles de su hijo Jacobo también se encontraban dentro de lo hurtado y diligenciarlos contratiempo iba a ser difícil. El hecho ocurrió en la plazoleta comercial Villa del Aburrá ubicada en Medellín, Antioquia, donde la presentadora dejó su carro estacionado.

“Hola a todos. ¿Cómo están? Ay, les voy a pedir un favor muy grande, a ver si de pronto ustedes me ayudan. Estaba por la Villa del Aburrá, estaba en la casa de una amiga, entré a hacer una diligencia y dejé el carro parqueado, él se activa solo con la alarma”, explicó lo sucedido a través de sus InstaStories ofreciendo una buena cantidad de dinero para quien se solidarizara con ella y le colaborara encontrando su identificación y la de sus pequeño.

Posteriormente, indicó que entre los elementos de valor que sustrajeron los ladrones del vehículo estaban una tablet, su billetera con todos los documentos tanto de ella como los del menor con quien debía volar a los Estados Unidos.

Sara Uribe denunció que fue víctima de hurto en Medellín, mientras hacía unas diligencias personales. @sara_uribe/Instagram

Tommy Vásquez pasó por un caso similar, pues a él más que sus objetos personales, le desocuparon por completo el baúl del carro y le afectaron su trabajo debido a que en el portátil que se le llevaron tenía una recopilación de material intelectual que tardó años en escribir y estaba próximo a rodar.

“Me están jodiendo la vida, necesito la información de la computadora”, escribió el actor acudiendo a la solidaridad de la gente para que se unieran a él en la tarea de recuperar su computador, que aunque desgastado, era valioso, Tommy manifestó estar dispuesto a entregar reconocimiento económico por cualquier dato que le diera pistas sobre el destino del dispositivo.

El desafortunado hecho tuvo lugar en el parqueadero del Teatro Nacional, en el barrio La Castellana, en pleno norte de Bogotá. “Si usted de casualidad ha visto este computador, si por alguna razón llegó a sus manos o sabe de alguien que lo haya encontrado, por favor comuníquese conmigo a través de mis redes sociales, estaré muy atento y dispuesto a dar una compensación económica”.

Manuela Gómez corrió con muy mala suerte en el mes de febrero cuando al salir de un concierto se encontró con una difícil escena en la que le rompieron la puerta de su camioneta, pero adicional los ladrones fueron después hasta su casa.

“Justo ese día cargaba 7 millones en efectivo porque la salir del concierto debía pasar a la casa de un amigo para efectuarle el pago de unos arreglos precisamente de ese mismo carro y él me pidió el favor de que le diera el dinero en efectivo. Al llegar al parqueadero noto que me las puertas estaban golpeadas y vueltas nada”.

La exprotagonista de novela y creadora de contendido aseguró que ese mismo día entraron a su casa y se le llevaron unos ahorros que venía acumulando para comprarse una camioneta nueva, además de que intentaron robarle las cuentas de sus redes sociales oficiales las cuales su fuente de ingreso como creadora de contenido.

Vieron su vida en riesgo

Los cantantes de música popular han sido los blancos más perseguidos por los delincuentes Breiner 'el tenor', Giovanny Ayala y Alzate protagonizaron escenas en las que existió arma de fuego - crédito montaje Infobae Colombia

Los artistas de música popular se han convertido en blanco principal del crimen organizado, pues a ellos les han caído con toda e incluso su vida y la de sus músicos ha estado en riesgo.

Breiner Gaster, ‘El tenor’, protagonizó terrorífica escena durante la madrugada del 27 de noviembre en Bogotá cuando fue abordado por dos sujetos que le hurtaron sus joyas, su maleta y otras pertenencias mientras lo amenazaba con revolver.

“Pasé por una tienda que está abierta las 24 horas. Me bajé de mi camioneta, llevaba un bolsito, y sentí a dos personas encima de mí con un cuchillo. Uno me puso un trapo en la cara”, contó el finalista de La descarga y A otro nivel, concursos musicales de Caracol Televisión.

El artista recurrió a su ingenio y trató de persuadir a los atracadores para le permitieran sacar sus documentos del maletín, pero con lo que ellos no contaban era con que el cantante anda armado.

“Lo que yo hice fue sacar mi arma y realicé tres disparos, no sé a dónde. Ya estaba sin conocimiento, me empecé a sentir muy mareado”, relató mientras aseguraba que le habían puesto en el trapo alguna sustancia alucinógena.

Gracias a los tiros que lanzó al aire, las alarmas del establecimiento y de la zona se activaron, razón por la que los delincuentes se dieron a la fuga. Breiner recibió asistencia médica, pero perdió su cadena, anillo y pulsera.

Alzate denunció casi que en tiempo real, el asalto del que fue víctima el 5 de noviembre junto a su equipo de trabajo mientras se dirían por una vía del país. El cantante paisa inclusive amenazó con armarse para poder responder si llegara a caer de nuevo en manos de los asaltantes.

“Aquí vamos en el bus, celebrando la vida, ¿cierto que sí? Así es, la vida es bella. Nos acabaron de atracar con fierros en la cabeza, ¿cierto que sí? Estamos en Colombia, nos la hemos recorrido por muchos años. La llamamos nuestra tierra y es la primera vez que nos pasa esto. Nos atracaron, nos humillaron”, contó el intérprete de La perdí y Ya no estoy a tus pies.

Alzate denuncia que fue víctima de robo - crédito redes sociales

El video de Alzate se viralizó por su advertencia de tomar justicia por su cuenta en caso de que lo volvieran a intentar robar, sin embargo, él muy molesto le llamó la atención al Gobierno: “¿Por qué las personas de bien, sin importar si son de derecha o de izquierda, tienen que tomar la decisión de defenderse? Porque si no es la vida de ellos, es la vida de nosotros. O la de nosotros o la de ellos. Así, señores, que donde me vuelvan a parar aquí, van a tener una ráfaga de plomo”, aseguró el músico.

Giovanny Ayala en el mes de agosto fue perseguido por una moto que paró el taxi en el que se movilizaba y con pistola en mano le pidieron entregar su equipaje, pues el cantante acababa de abordar el servicio de transporte en el aeropuerto de Medellín. El artista popular expresó sentirse agobiado con la inseguridad que atraviesa Colombia y compartió su deseo de abandonar el país.

El interprete del clásico De rodillas te pido, llegó a la capital antioqueña para presentarse durante la Feria de las Flores y tomó un taxi en el Aeropuerto José María Cordova, “noté que dos motocicletas nos venían siguiendo y se acercaban cada vez más a la ventana, cuando me percaté que uno de los parrilleros venía armado me oculté en el piso del taxi, pero ellos rompieron el vidrio con el cabo de la pistola y nos hicieron parar”, narró.

Tras ser abordados, Ayala no opuso resistencia y entregó sus maletas, pues prefirió salir ileso y no poner en riesgo la vida del conductor, aunque luego señaló que él podría haber estado involucrado porque facilitó el acercamiento; sin embargo, también aclaro que eran sus conjeturas, pero que no se descartaba la posibilidad.

“Donde yo reaccione a no dejarme robar, automáticamente me gano un balazo. Un tipo de estos puede estar drogado o nervioso y puede jalar el gatillo. Se siente uno impotente, humillado”, añadió el artista.

A bordo de un taxi

Mónica Rodríguez y Daniel Mira fueron victimas de robo como pasajeros de un taxi - crédito montaje Infobae Colombia

Mónica Rodríguez fue amenaza con cuchillo mientras se desplazaba en un servicio de taxi. La presentadora del Noticias Uno denunció que dos hombres abrieron la puerta del vehículo con un arma blanca mientras esperaban el cambio de un semáforo en la ciudad de Bogotá.

“Me robaron el celular, abrieron la puerta del taxi en el que iba, me amenazaron con cuchillo y se fueron, salí corriendo detrás y se montaron a un Clio gris oscuro. Del agite no alcancé a ver placa”, escribió la periodista en su cuenta de X en la que etiquetó a la Policía Nacional y solicitó mayor seguridad en la capital, puesto que el suceso pasó en plena luz del día y nadie mostró intenciones de ayudarla.

Daniel Mira actor de la serie Arelys Henao, canto para no llorar, fue secuestrado por 15 minutos dentro de un taxi en el que se dirigía a su casa. El terrible episodio ocurrió en el mes de abril cuando el paisa salió de una fiesta y tomó un servicio de taxi en la calle con la compañía de un amigo con el que armó una ruta para dejarlo primero a él.

“Nos montamos y antes de llegar a la casa de mi amigo había un semáforo. El conductor paró ahí y es muy raro, porque a esa hora nadie se detiene, cuando de un momento a otro nos abren las puertas, se nos meten los ladrones y nos someten. El taxista hasta nos dijo: ‘vamos a Ciudad Bolívar y allá los vamos a matar’. Nos quitaron relojes, cadenas, celulares, plata, todo. Me retuvieron por más de 15 minutos y después nos tiraron a una curva en el sur”, relató.

Desde las cárceles del país

Fabián Mendoza, Agmeth Escaf y Jairo Martínez cayeron en estafas digitales - crédito montaje Infobae Colombia

Las estafas, suplantaciones y engaño a través de las redes sociales, llamadas, correos y mensajes de Whatsapp, se pudieron de moda durante el 2023 y los famosos no escaparon a las redes que se especula, operan desde el interior de los centros de reclusión carcelaria.

A Fabián Mendoza le duplicaron sus contactos y le escribieron desde el supuesto número de uno de sus amigos, para solicitarle recibir una maleta que llegaría desde el extranjero. El actor bumangués no sospechó nada debido a que en su dispositivo móvil aparecía la foto y el número de su conocido, sumado a que la forma en le hablaban y los datos que le mencionaban coincidían con el perfil de la persona en cuestión. Sin embargo, una publicación en Facebook de otro conocido lo alertó, pero ya era algo tarde, pues él había compartido todos sus datos.

Al hoy senador Agmeth Escaf lo estuvieron llamando frecuentemente para extorsionarlo: “Me hostigaron durante un buen tiempo pidiéndome una alta suma dinero a cambio de no revelar material y documentación privada. Ellos te estudian todo y juegan con psicológicamente con tu mente y tus sentimientos”.

El presentador Jairo Martínez fue más ingenuo y por cuenta de su ambición, según aceptó él mismo, invirtió en una página web de moneda digital, también conocida como Bitcoin, con la que perdió una importante suma de dinero que lo dejó prácticamente en la calle.

Inseguridad hasta en la casa y en los negocios

A Belky Arizala y Silvestre Dangong se les metieron al rancho y al negocio - crédito montaje Infobae Colombia

El millonario robo a la residencia del artistas vallenato Silvestre Dangong en la ciudad de Valledupar, se encuentra en manos de la justicia y hace parte de los casos con mayor resonancia mediática de todo el 2023 en Colombia.

La sospechosa es su empleada de servicios generales, identificada como Luz Enith Orozco Troya. Ella habría sido quien supuestamente permitió la entrada al inmueble de personas desconocidas sin autorización de los propietarios el 14 de noviembre, cuyo objetivo sería ultimar detalles para cometer el hurto. Actualmente se encuentra detenida y hace parte del proceso investigativo que lleva la Fiscalía. En video quedó registrado la maniobra que hace la mujer para facilitar los hechos del millonario robo.

Por otra parte a la exjurado del reality La agencia, de Caracol Televisión, Belky Arizala, los ladrones se le metieron a su escuela y agencia de modelaje. Fue a mediados de 2023 que la modelo denunció que la casa en la que también funcionan sus oficinas ubicada en barrio Cedritos en el norte de Bogotá fue violentada. Ella relató haber encontrado las instalaciones con las rejas de la puerta y ventana cortadas. La cucuteña registró en video como le habían destruido parte del mobiliario que tenía en el interior. En el lugar también faltaron objetos que se llevaron los delincuentes.

A Belky Arizala se le metieron en su negocio - crédito @losetodocol/Instagram

Los hechos finalmente no fueron esclarecidos pro parte de la modelo. Sin embargo, quedó en evidencia que las residencia e instalaciones comerciales de los famosos tampoco son esquivos a los robos y que si bien, los culpables podrían ser personas cercanas, la inseguridad se encuentra incluso dentro de la misma casa y que no hay rejas que valgan cuando de ir por lo ajeno se trata.

Un papá héroe

El actor reveló que alcanzó a girarle dinero a los delincuentes - crédito montaje hecho por Infobae Colombia

Juan Pablo Raba protagonizó el atraco más comentado del año y que mas despliegue de prensa tuvo, puesto que en su caso particular hubo menores de por medio. El actor que se encuentra radicado en los Estados Unidos con su familia, visitó la capital colombiana para hacer parte de la edición 2023 de los Premios Macondo en los que se reconoce lo mejor de la industria cinematográfica nacional.

Al día siguiente de la gala, el actor aprovechó su estancia en Bogotá para salir a trotar por los cerros orientales en compañía de sus dos hijos Joaquín, de 11 años, y Josephine, de 5. Ellos se cruzaron en el sendero con una banda delincuencial que al parecer pertenece al crimen organizado. Los atracadores intimidaron al actor e intentaron amenazarlo con sus pequeños, acto que despertó la furia del bogotano quien de inmediato reaccionó agresivamente y los defendió a golpes.

El actor fue víctima de robo y atacado frente a sus dos hijas mientras recorría el lugar - crédito @darcyquinnr/X

A pesar de la corta edad, los hijos de Juan Pablo mantuvieron la calma, lo que hizo que todos trataran de conciliar y la situación pasó a un segundo plano, lo ladrones prometieron no hacerles daño a cambio de una importante suma de dinero. Pidieron 5 millones de pesos, de los cuales el actor alcanzó a girar uno, pues sus cuentas no le permiten realizar más transacciones justamente por prevención de estos casos que son cada día más comunes. Ese mismo día, minutos antes un empresario había sido atacado un par de metros más arriba.

“Conozco su modalidad porque práctico ciclo montañismo y con un grupo de amigos ya tenemos identificadas sus formas de actuar, por esto yo ya había tomado la decisión de cambiar los tomes de transacciones bancarias a lo más mínimo, pues en caso de robo no te pueden sacar más dinero del autorizado. Después pude analizar la situación y entendí que pudieron ser los mismos asaltantes del anterior robo, por lo que se pudieron sentir perseguidos y me recibieron a puños”, relató.

La policía trabajó en los retratos hablados de dos de los cinco sujetos y ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien de información sobre su ubicación o identificación.

¡Vuelve y juega!

Francy, Claudia Bahamón, Diva Jessurum y Koral Costa son las famosas que sufrieron más de un robo - crédito montaje Infobae Colombia

A estas reconocidas artistas, presentadoras y cantantes los hurtos las persigues, pues en más de una vez han sido victimas de algún tipo de robo en su contra, de un conocido o lo han presenciado. Ellas son consideradas un imán para los robos.

Francy se llevó el récord de la famosas a la que en más oportunidades los amigos de lo ajeno le han hurtado algo. A cantante de música popular los ladrones se le han metido a su casa tanto en España como en Colombia, le han extraído objetos en los parqueaderos y recientemente cayó dos veces en un mismo día mientas transitaba por la ciudad de Pereira.

‘La voz popular de América’, el pasado 26 de noviembre fue abordada por un sujeto que le robó la tapa del tanque de gasolina de su camioneta mientras esperaba el cambio de un semáforo y más delante al entrar a una zona de parqueo, otro personaje le arrancó el espejo del mismo vehículo.

A la presentadora Diva Jessurum casi la dejan en cero, a mediados del 2023, luego de hacer una compra por Internet, se dio cuenta que su tarjeta de crédito se encontraba bloqueada, pero lo curioso era que le seguían llegando transacciones al correo.

“Me di cuenta que me estaban robando de la tarjeta de crédito. Me sacaron más de 10 millones de pesos. Compraron tiquetes, Play Station, Didi food, comidas en Rappi, de todo”, comentó la barranquillera quien en 12 ocasiones ha sido victima de alguna forma de robo.

Claudia Bahamón a quien unos motorizados arrastraron en un calle del norte de Bogotá, se vio involucrada nuevamente en un robo, pero en esta oportunidad como testigo. A la conductora del reality MasterChef, le tocó presenciar un atraco dentro de una pastelería en la que ella se encontraba.

La huilense que en octubre de este mismo año regresó a vivir en Colombia, fue testigo directo del hecho delictivo, pues ella quedó en medio del atraco en el que con arma en mano despojaron a un cliente del lugar de su reloj marca Rolex.

Claudia Bahamón denunció en sus redes sociales que estaba en el restaurante en el que un hombre fue víctima de atraco en el norte de Bogotá - crédito @claudiabahamon/Instagram

La creadora de contenido Koral Costa, quien también es esposa del actor Omar Murillo, en diferentes momentos ha denunciado que la delincuencia la persigue. Su caso más sonado se hizo viral por la elevada suma de dinero que ofreció de recompensa para recuperar el celular que le habían hurtado los ladrones el 12 de octubre, ella publicó que pagaría 10 millones de pesos para que se lo devolvieran. Otro caso ocurrió recientemente a finales de noviembre cunado una mujer que la paró para pedirle una foto, la tomó por el brazo y luego de forcejearla la intentó robar.

Ni en el extranjero se salvan

A Javier Ramírez y Falcao la delincuencia los alcanzó fuera de Colombia - crédito montaje Infobae Colombia

El actor e influencer Andrés Ramírez quien se radicó este año en Nueva York, denunció haber sido víctima de robo en esa ciudad de los Estados Unidos. “Ni en Colombia me pasó algo así”.

El joven salió de compras a un centro comercial y al regresar a casa se percató que de su carro le había sacado varias pertenencias: “Yo acababa de llegar de un viaje. Me robaron todo. Me quitaron los cargadores y una maleta que había comprado justo para mi computador”, contó.

La rápida reacción que tuvo en seguir la ubicación de celular y el avisar a la policía sobre el caso, permitió que el creador de contenido recuperara sus objetos oportunamente. “Ya me di cuenta de que en todo lado roban, pero me llevé la sorpresa de que donde vivo hay una reacción temprana a esto y las autoridades te ayudan”, agregó.

Falcao García perdió joyas, bolsos y dinero en millonario robo a su casa en España. El 30 de septiembre, en horas de la tarde, dos encapuchados ingresaron a la residencia del jugador del Rayo Vallecano.

Justo cuando el futbolista se encontraba jugando un partido de la liga contra el Mallorca en el estadio de Vallecas, los ladrones violaron la seguridad del conjunto residencial en el que vive ‘El Tigre’ con su familia y recorrieron rápidamente el interior del chalet, guardando todo lo que encontraban a su paso. Un sistema de alarma los hizo huir del lugar en pocos segundos. Aun así la pérdida del deportista fue millonaria y el caso todavía es materia de investigación.

La lista de famosos víctimas de algún tipo de robo continúa, demostrando así que en este 2023 la inseguridad aumentó ya que ni ellos se salvan de la delincuencia que atraviesa el país.

Dentro delas celebridades que fueron victimas de robo también cayeron las glorias del deporte - crédito montaje Infobae Colombia

Dentro de las celebridades que cayeron en las redes del crimen organizado y la delincuencia común durante este año, no escaparon ni las glorias del deporte que han llenado de orgullo al Colombia con sus triunfos.

La atleta de tiro al blanco Sara López, el boxeador Óscar Rivas y el marchista olímpico Esteban Soto hicieron parte de los casos registrados en donde incluso, existió la fuerza bruta y la violencia.

Otras figuras del mundo del entretenimiento nacional que formaron parte de las denuncias de robos a través de las redes sociales en las que los famosos encontraron un medio para hacer pública la inseguridad fueron: Juan Valentina, creadora de contenido y hermana del futbolista James Rodríguez, quien se despachó de frente contra la alcaldesa Claudia López; La modelo e influenciadora Elizabeth Loaiza, quien denunció que siempre que visita Cartagena es víctima de un robo y por último el ‘Cantante del Gol’ Javier Fernández a quien motorizados abordaron su camioneta antes de ingresar en su casa y lo despojaron de millonaria suma que llevaba en efectivo.