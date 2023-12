Otra vez paramédicos se pelean por atender un accidente de tránsito, esta vez en Barranquilla

Los hechos se dieron por recoger un herido en un accidente de tránsito en el sector de Santo Domingo - crédito @JoseGranadosF

En un nuevo caso de intolerancia un grupo de paramédicos se agredieron físicamente en medio de la vía pública en Barranquilla, al disputarse el traslado de un paciente lesionado luego de haber sufrido un accidente de tránsito.

La contienda, que tuvo lugar en el barrio Santo Domingo de Guzmán, en la localidad Metropolitana de la ciudad quedó captada en un video que se viralizó a través de redes sociales el martes 19 de diciembre.

El clip muestra a uno de los trabajadores de la salud de una clínica local pateando a su colega en el suelo mientras otras personas intentaban intervenir, algunas incitando la pelea y otras tratando de detenerla. En ese momento, intercede el compañero del hombre tendido en el suelo y ambos comienzan a perseguir al contrincante alrededor de una de las ambulancias.

Testimonios señalan que la trifulca se desató porque ambos equipos de paramédicos querían llevar al herido a su respectiva clínica, pero no lograron ponerse de acuerdo. La discusión que empezó con agresiones verbales escaló hasta llegar a las físicas. Cabe mencionar que el conflicto no solo involucró a los profesionales de la salud sino también afectó a los residentes y transeúntes de la zona en presencia de niños y adultos.

Posteriormente, cuando la riña parecía haber terminado, se presentaron nuevamente empujones, incluso uno de los empleados se puso en guardia, convirtiendo la escena en un auténtico ring de boxeo. Mientras esto sucedía, los allegados de la víctima pedían desesperados que dejaran de pelear y atendieran con prontitud a su familiar.

Es preciso destacar que, hasta el momento, no se ha conocido ningún pronunciamiento oficial por parte de las sedes médicas involucradas. Tras difundirse el audiovisual, los internautas no tardaron en manifestar no solo su asombro, sino su descontento puesto que no es la primera vez que se ven hechos como este en el país.

“El SOAT es el negocio más rentable que hay en Colombia, las vías hechas nada, los vehículos más inseguros se comercializan aquí y las pólizas por las nubes, la liga al que lleve al accidentado debe ser tan buena que estos están dispuestos a darse puños por llevarlo”; fue uno de los comentarios.

Secretaría Distrital de Salud de Barranquilla reacciona ante el incidente

Después del preocupante suceso, la Secretaría Distrital de Salud de Barranquilla emitió un comunicado reprobando los acontecimientos, y a su vez, destacando el peligro que eventos de esta índole representan para la integridad de los pacientes y profesionales de emergencia.

Además, indicaron que se han iniciado averiguaciones preliminares e instado a las empresas de ambulancias involucradas a ofrecer una explicación formal del incidente. “La dependencia en salud del Distrito ya tomó medidas de averiguación preliminar que incluye solicitud de explicación para las dos empresas de ambulancias involucradas en los hechos”, informó la autoridad a El Tiempo.

La Secretaría reafirmó su compromiso con la calidad de los servicios de salud y el bienestar de la población, mencionando que se llevan a cabo comisiones de inspección y control de manera constante.

“Con el objetivo de ser garantes en la calidad de los servicios de salud de Barranquilla, se vienen realizando de manera permanente comisiones de inspección, vigilancia y control con todos los prestadores de servicios de ambulancias de la ciudad, procurando mejoras en la atención de los usuarios”, indicaron al mismo medio.

Aunque el desenlace de la riña no es público, ni las entidades de los paramédicos en disputa han realizado declaraciones oficiales, la autoridad sanitaria de la ciudad garantizó un seguimiento y sanciones correspondientes para evitar la repetición de estos hechos lamentables y asegurar la prestación del servicio de emergencias con la seriedad que se requiere.