Julián Quiñones y la celebración que hizo recordar a ídolo fallecido del América de México

Julián Quiñones marcó 12 goles en su primera campaña con el América de México - crédito Raquel Cunha/REUTERS

América de México, equipo en el que milita el futbolista colombiano Julián Quiñoñes, se consagró campeón de la Liga MX tras derrotar 3-0 en el juego de vuelta de la final a Tigres en el Estadio Azteca. De esta manera, las Águilas sumaron su título número 14 en el balompié manito.

El partido se fue a tiempo extra en el que llegaron las emociones gracias a la actuación de Julián Quiñones, que en el tiempo reglamentario había dilapidado una clara chance de gol.

No obstante, el fútbol le dio la revancha al ex Atlas, que en el arranque del suplementario anotó el primero tras un rebote que concedió Nahuel Guzmán dentro del área, que Quiñones no perdonó y derecha la mandó a guardar para desatar la locura en el Azteca.

Lo curioso del gol de Julián Quiñones fue su celebración, dado que el cafetero hizo recordar a un ídolo americano que partió hacia la eternidad en hace una década. El delantero, de 26 años, se puso de pie en unas de las vallas publicitarias, imitando los festejos del exdelantero ecuatoriano Christian Chucho Benítez.

Cabe recordar que el exjugador dejó huella en el club que más veces a gritado campeón en México (14) entre 2012 y 2013, en los que marcó por todas las competiciones 52 anotaciones, además de conquistar un campeonato liguero.

Sus números en el conjunto crema despertaron el interés del exótico fútbol de Catar, en donde jugó para El-Jaish Sports Club (actualmente el Al-Duhail SC). En julio de 2013, se confirmó el fichaje de Chucho Benítez por la escuadra de Medio Oriente, con la que solo disputó un partido.

Su única presentación con el cuadro catarí fue el 28 de julio de 2013, un día antes de su fallecimiento, ingresando desde el banco de suplentes en la victoria del El-Jaish Sports Club 2-0 sobre Qatar SC por la semifinal de la Copa del Jeque Jassem.

El 29 de julio de ese año, Chucho Benítez tuvo que ser internado en un hospital de Doha, Qatar, ya que presentó un fuerte dolor abdominal. A pesar de la intervención de los médicos, estos no pudieron salvarle la vida al jugador, que murió tras un paro cardíaco.

En su momento, la familia del ex Santos Laguna, aseguró que Benítez no recibió la atención oportuna por parte del centro hospitalario. Así mismo, surgió una aversión que el ecuatoriano murió por una peritonitis mal atendida; no obstante, se le realizaron dos autopsias en las que evidenció que el futbolista tenía una afectación congénita en la arteria coronaria, que impidió el bombeo normal de sangre lo que derivó en su fallecimiento a la edad de 27 años.

¿En qué equipo jugó Chucho Benítez?

Debutó en 2004 con la camiseta de El Nacional de Quito, allí permaneció hasta 2007. En su estancia en el conjunto militar, Christian Benítez marcó un total de 30 goles y fue campeón del torneo ecuatoriano en dos oportunidades.

Su primera experiencia en el exterior fue con Santos Laguna de México, con el que conquistó la Liga MX en 2008. En sus dos ciclos en la escuadra de Torreón, Chucho anotó 58 goles y dio 25 asistencias.

Para la temporada 2009-2010, defendió los colores del Birmingham City FC, aunque no tuvo mayor sucedo en la Premier League, por lo que fue rápido su retorno al balompié manito.

Con la selección de Ecuador, jugó 60 partidos con registro de 24 goles y fue de los fijos en la era del entrenador Reinaldo Rueda para las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, que hubiese sido su segunda copa del mundo tras ser parte de la nómina que disputó el mundial de 2006 en Alemania.