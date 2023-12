Jessica Cediel respondió a las críticas por su vocación espiritual y forma de vestir: “No quiero ser hipócrita”

Jesicca Cediel está harta de los comentarios que critican su vocación espiritual y su forma de vestir - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Jessica Cediel es una de las presentadoras más recordadas en las pantallas de la televisión colombiana. Su talento la ha llevado a que le lluevan propuestas laborales tanto en Colombia como en el extranjero.

En sus redes sociales, la también modelo está acostumbra a compartir sus rutinas diarias con sus más de diez millones de seguidores en Instagram, sin embargo, ahora la ex Señorita Bogotá se dedica a predicar la Palabra de Dios, lo que a algunos de sus seguidores o haters, como ella les llama, les ha incomodado y por eso frecuentemente envían mensajes criticando su nueva vocación espiritual y su forma de vestir:

“Esa blusa no le gusta a cristo”; “Usted pastora, debe escoger un sólo camino, pero no puede ir de paseo por los dos al mismo tiempo. Ubícate”; “Toda una religiosa y mostrando más de lo que no debe, cristo la castigara pecadora de dios”; “Erda la reina de pueblo practicando para ir a pastorear” (sic), hacen parte de los comentarios negativos que recibe por su orientación espiritual.

Cediel, cansada de los comentarios en los que la critican, decidió dedicarles un video a estas personas que la increpan para enviarles un mensaje contundente:

“El 90% de los mensajes que recibo, son positivos (...) y también, obviamente, como es de esperarse, recibo uno que otro hater, que critica la labor que estoy haciendo. Para esos pequeños haters, primero que todo, mucho amor y muchas bendiciones; segundo, mi identidad está con Cristo y Él realmente es quien conoce mi corazón”.

En el mensaje publicado en sus historias de Instagram, la colombiana se refirió a los comentarios que recibe de personas que no aprueban su forma de vestir:

“No te fijes en el empaque, sino en el mensaje (...) Si tengo la bendición de que Dios me regaló este empaque, obviamente lo voy a recibir, lo voy a cuidar, lo voy a valorar, porque nosotros somos el templo del espíritu santo; tercero y más importante, si Dios me puso en esta posición y tengo la posibilidad de seguir hablando de su reino y de seguir tocando gentes, así sea a una sola alma que yo toque del otro lado de la pantalla, para mí ya es ganancia (...) La relación que yo tengo con Dios no me la vas a quitar tú hater, no me la va a quitar nadie del otro lado de la pantalla, es algo mío, es personal. Es algo que Dios me regaló y que yo cultivo todos los días de mi vida. Por eso luzco así”, aseveró Cediel.

Jessica Cediel es una de las presentadoras más recordadas en las pantallas de la televisión colombiana, por lo que recibe todo tipo de comentarios relacionados con su vida personal - crédito Jessica Cediel/ Instagram

La presentadora colombiana fue directa con las mujeres que la critican por sus escotes y ombligueras:

“No me gusta ser hipócrita, ustedes saben que esta soy yo, que así he sido siempre. Por ejemplo, yo digo, te critican porque te pones vestido de baño, cuando todo el mundo se pone vestido de baño, cuando todo el mundo baila. Yo prefiero ser honesta y no como muchas que hay por ahí, que están vestidas con un saco cuello tortuga, tapadas hasta el tobillo, y están hablando mal del prójimo, robando, están cometiendo adulterio y no sé cuántas cosas más. No se dejen ir por las apariencias”.

Cediel agregó que, en ocasiones, las “más tremenditas”, resultan siendo “más sanas”, de las que se ven “santas” y que su nueva vocación hace parte del “milagro” que Dios hizo en su vida: “Yo soy testimonio real del milagro que Dios hizo en mi vida, en mi cuerpo, en mi salud. Yo tuve batallas internas que mucha gente desconoce. Yo lloré lágrimas de sangre. Mi vida rendida a él”.