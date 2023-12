El bolerista Óscar Agudelo falleció a los 91 años y deja una huella imborrable en el corazón de los colombianos

Video oficial de Desde que te marchaste de Oscar Agudelo - crédito YouTube

El sábado 16 de diciembre el arte colombiano fue testigo de la despedida de uno de los artistas más reconocidos en el país, el intérprete de boleros como La cama Vacía, Desde que te marchaste, Cuando miran tus ojos, No me digan cobarde, Quisiera amarte menos, Aquel viejo amor y muchos éxitos musicales más partió de este mundo, el tolimense Óscar Agudelo quien dejará una huella imborrable en el escenario musical.

Sobre el fallecimiento

Desde meses atrás, el recordado artista de 91 años venía presentando problemas en su estado de salud, ya que sufría de párkinson y alzhéimer, malestares que terminaron afectando su salud física.

La noticia fue confirmada por la casa disquera, Discos Fuentes, quien en su cuenta X publicó un mensaje junto a una foto del cantante: “¡Adiós a un grande! Esta noche del 16 de diciembre de 2023, falleció el maestro Oscar Agudelo, el emblemático músico colombiano emprende su camino hacia la eternidad, pero su música seguirá viviendo en el corazón de todos los que tuvimos el privilegio de disfrutarla”.

Parte de la historia de la estrella musical

Este artista oriundo de Herveo, Tolima mostró su interés por el mundo de la música desde temprana edad cuando se involucró en la parroquia del municipio aledaño Padua. A los ocho años se convirtió en monaguillo y este momento de su vida marcó parte de su trayectoria artística. Tres años más tarde inició a recorrer varios de los escenarios del país cuando se presentó ante un grupo de sastres en Armero.

Gracias a este primer encuentro con el mundo de la música comenzó su recorrido en varios de los municipios de la región, aparte de ser músico aprendió el oficio de la sastrería durante sus múltiples viajes por las regiones.

El cantante terminó sus estudios de bachillerato en la ciudad de Ibagué y poco tiempo después se estableció en Girardot, en este municipio comenzó su vida laboral en áreas ajenas a su pasión musical, laboraba como empleado en un pequeño almacén, pero al tiempo no descuidó su vocación cuando se inscribió y se consolidó como el ganador del primer concurso de aficionados en radio, lo cual lo catapultó en el escenario musical.

Por lo cual el sello musical sobrepasó las fronteras y se quedó en el corazón de las personas de todas las edades, su legado muestra que cada una de sus composiciones, por lo que desde mediados de los 1.900 trasladó su música a los escenarios de países como Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay y luego llegó incluso a los Estados Unidos y a naciones de Europa.

Muchos de sus fanáticos recuerdan que Grabó treinta y seis LP, trece CD y un DVD, y fue reconocido como un destacado intérprete de la canción sureña.

Dentro de los reconocimientos más importantes en su trayectoria está la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado de Cruz Oficial que le fue otorgada por el Congreso de la República.

Artistas que han referido al deceso

Varias de las personalidades del panorama nacional se han pronunciado en sus redes sociales para lamentar el fallecimiento del artista tolimense.

El humorista Pedro Antonio González González conocido como ‘Don Jediondo’ expresó su duelo y envió un sentido mensaje los familiares del artista: “Se nos fue el maestro Óscar Agudelo. Paz en su tumba y abrazo fraterno a sus familiares”.

La presentadora y locutora Mónica Rodríguez expresó sus condolencias en sus cuentas oficiales: “Que en paz descanse Óscar Agudelo”.

El comediante Crisanto Alonso Vargas conocido como Vargasvil también se despidió de Óscar Agudelo: “Profundo pesar despedir a nuestro gran amigo y maestro Óscar Agudelo”.

Óscar Agudelo y un supuesto hijo suyo

‘Yo me llamo’ tuvo una gran sorpresa durante el segundo episodio de su octava temporada cuando un hombre llegó y aseguró ser hijo de un reconocido cantante. Aunque el nombre del participante de 53 años no fue revelado si dio un mensaje:

“He trabajado desde muy niño en la sastrería, procurando seguir siempre la profesión de mi padre, quien también fue sastre; pero el camino me llevó por una vida de trago y de bohemia, a entonar melodías en bares y cantinas, donde conocí personas que me hicieron cogerle amor al dinero mal habido y me dejé tentar. Tuve un recorrido funesto con el tráfico y aunque no fue mucho tiempo, lo poco que hice me condujo tras las rejas: 8 años de mi vida que no fueron desperdiciados, pues me enseñaron a valorar a mi familia”, comentó.

Luego el hombre pasó al escenario de ‘Yo me llamo’ e interpretó Desde que te marchaste, ganándose los aplausos del público y los jurados.

El imitador mencionó que logró compartir con el cantante y su familia. Inclusive, manifestó haber sido presentado a la hija de la familia como su hermano, lo cual indicaría la aceptación de su parte.

“Soy hijo de Óscar Agudelo pero él no lo sabía. Hace 2 años tuve la bendición de tener un encuentro con él en su apartamento y le dije que yo era hijo de Deifilia Castaño, y le confesé también que él era mi padre (...) Mi madre jamás le dijo que estaba embarazada de él, pero (reaccionó) como todo un señor y me dijo que hasta nos parecíamos”, explicó.