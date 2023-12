Jessica Cediel fue “coronada” en el mercado de pulgas en París

La presentadora Jessica Cediel fue coronada en el mercado de pulgas durante su viaje en París con el programa La vuelta al mundo en 80 risas - crédito Jessica Cediel/ Instagram

En el cuarto capítulo del nuevo programa de Caracol Televisión, La vuelta al mundo en 80 risas, Jessica Cediel y Jeringa exploraron el emblemático mercado de las pulgas en París, mientras que hacían diferentes actividades combinadas con el humor. En el lugar, en el que se pueden encontrar artículos como libros, ropa, juguetes, entre otros, la presentadora se dejó coronar en un acto simbólico.

Los participantes del reality, que combina viajes y comedia, buscaron objetos de valor y curiosidades, además, chocaron con las diferencias culturales y la historia del comercio parisino. El contraste entre la actitud entusiasta de Cediel y la reticencia de Jeringa al comprar generó risas de los televidentes por su aventura.

El episodio que resaltó la aventura de los presentadores, Jessica Cediel se sintió atraída por una tienda de coronas deslumbrantes, así que se proclamó como reina en la “ciudad del amor”, mientras que Jeringa se resistió a las compras, alegando que “no le gustaba nada”, aunque se notó que era más un asunto de falta de presupuesto que de preferencia.

La presentadora Jessica Cediel se mostró feliz en su viaje a París junto al programa La vuelta al mundo en 80 risas - crédito Jessica Cediel/ Instagram

“Colombia le voy hacer una confesión, algo que me nace desde lo más profundo del corazón. Yo creo que aquí en París yo sí me voy a dejar coronar, ya me lo merezco, acá sí (...) una reina merece que la coronen”, expresó la modelo bogotana en tono sarcástico.

Ante esto, el humorista colombiano, cuyo nombre real es David Alberto García Henao, siguió con los chistes doble sentido, pero la presentadora explicó que ella se refería a que quería adquirir una corona, las cuales tenían una historia interesante debido a que son una reliquia.

“Les voy a compartir que son unas coronas súper antiguas y prácticamente estaban en las iglesias encima de los santos”, reveló la exnovia del cantante Pipe Bueno.

La pareja también interactuó con un comerciante local que hablaba perfectamente español debido a que estuvo casado con una barranquillera, así que compartió anécdotas sobre la venta de valiosas antigüedades, incluyendo una pieza que alcanzó un valor de medio millón de euros.

El programa no solo se centra en las aventuras y el humor, sino también en el intercambio cultural. La inclusión de un vendedor que hablaba español por su conexión con Barranquilla ayudó que la pareja de viajeros interactuara y compartiera acerca de las diferentes culturas.

La nueva temporada del reality La vuelta al mundo en 80 risas ofrece a los telespectadores colombianos un contenido entretenido con experiencias internacionales, adicionalmente destacando la presencia de varias personalidades del mundo del entretenimiento como Carolina Cruz, Suso, Laura Acuña, Don Jediondo, Laura Tobón, Jhovanoty, Piroberta, Juan Diego Vanegas y otros famosos que prometen más risas junto a anécdotas.

A Jessica Cediel no la dejaron entrar a África

La presentadora y modelo colombiana, fue deportada de un país en África al ser confundida con una “delincuente”. El incidente ocurrió cuando Cediel iba a viajar a Senegal junto a su pareja de viaje Jeringa en el programa La vuelta al mundo en 80 risas.

Jessica Cediel fue deportada de África - crédito @Jessicacedielnet/Instagram

Jessica Cediel mencionó que lo sucedido fue un error relacionado con una estampilla: “El consulado acá no nos dio la visa estampillada en el pasaporte, sino que nos dijeron que nos la iban a dar cuando llegáramos a Senegal, pero llegamos allá y nos vieron el pasaporte sin la visa”, reveló la modelo en una entrevista para el programa Día a día.

Cediel explicó que fue tratada “literalmente como en Alerta Aeropuerto” durante su deportación: “Un señor de 1.80m me empujó y me cogió del brazo superfuerte. Nos quitaron las maletas, nos dejaron sin el equipaje. Nos deportaron como delincuentes”, reveló la colombiana.