El amor triunfó en el 2023: estas fueron las bodas del año

Las celebridades decidieron unirse en sagrado matrimonio con sus parejas, acá un recuento de las mejores bodas del año 2023 - crédito Felipe Cubillos/ Montaje Infobae

El año del “conejo del agua”, según el horóscopo chino, estuvo lleno de amor y de dar un paso más allá con un compromiso formal sea espiritual o por lo civil. Varios famosos colombianos se unieron en matrimonio con sus parejas y celebraron en grande en nombre de su vínculo, por esa razón traemos un recuento de las mejores bodas del año 2023.

Alina Lozano y Jim Velásquez

Uno de los matrimonios que fue viralizado en las redes sociales fue la unión de Alina Lozano y Jim Velásquez, tras dos años de relación. La celebración, que se llevó a cabo en la Hacienda Montecano de Subachoque, en una ceremonia privada que contó con la presencia de sus familiares y personalidades del medio como Yina Calderón y Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia.

La reconocida actriz colombiana y su pareja, Jim Velásquez, decidieron formalizar su relación en una ceremonia católica pese a las críticas que recibieron en redes sociales por su diferencia de edad: Lozano tiene 54 años y el influencer, 24 años.

El matrimonio de Alina Lozano y Jim Velásquez fue uno de los eventos más esperados - crédito redes sociales.

Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza

Cartagena fue el escenario escogido para la boda de la presentadora Melina Ramírez y el actor Juan Manuel Mendoza. El evento se llevó a cabo la noche del jueves 17 de noviembre, destacándose por su lujo y exclusividad.

El matrimonio tuvo lugar en un hotel de cinco estrellas en la ciudad amurallada, Hotel Sofitel Legend Santa Clara, reconocido por su arquitectura colonial. La noche blanca, como fue denominado el evento, que se vistió de elegancia, para celebrar la unión de los famosos.

Melina Ramírez reveló que lució un vestido del diseñador Jorge Duque, mientras que Juan Manuel Mendoza eligió un traje formal clásico. La celebración fue íntima, con un número cuidadosamente seleccionado de familiares y amigos cercanos a la pareja.

Matrimonio de Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza en Cartagena - crédito @gruposiam y @laredcaracol / Instagram

Fanny Lu y Mario Brescia Moreyra

La cantante Fanny Lu no se quedó atrae y contrajo matrimonio con el empresario reconocido Mario Brescia Moreyra, en una ceremonia lujosa celebrada en la ciudad de Cartagena. La cantante y actriz dijo “sí, acepto” el viernes 1 de diciembre, en un evento que se robó la atención de sus seguidores en las redes sociales.

El enlace matrimonial de la intérprete de Tú no eres para y el magnate se destacó por su elegancia y exclusividad, se conoce que el evento se llevó a cabo en un reconocido hotel de lujo en Cartagena y contó con la asistencia de los hijos de la colombiana, Valentina y Mateo.

La boda de la cantante colombiana contó con la presencia de sus amigos e hijos, Valentina y Mateo, quienes celebraron junto a su madre - crédito redes sociales

Martina La Peligrosa y Daniel Caballero

Quienes decidieron dar el “sí” en el altar fueron Martina La Peligrosa y Daniel Caballero, quienes contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima junto al mar, donde familiares y amigos fueron testigos de su vínculo. Los detalles de la boda, tales como la decoración, elección del lugar y el atuendo de los novios reflejaron un estilo personal y cercano al entorno caribeño. La elección de una ceremonia al aire libre evidenciaba el deseo de los novios por un ambiente natural y relajado para su día especial.

La ceremonia marcó una diferencia al ser oficiada por una de las mejores amigas de la pareja, Flor Martínez, terapeuta espiritual y maestra de yoga: “Quiero que hoy nos comprometamos tanto Daniel como ‘Marti’ a cuidarse mutuamente, entendiendo que como seres humanos con un cuerpo físico estamos sujetos a decaer, a la enfermedad y a momentos de debilidad en los que el uno será el bastón del otro y el soporte que los mantendrá de pie”, expresó Martínez para unir su amor.

La hermana de la cantante Adriana Lucia en el momento de los votos matrimoniales agradeció por encontrar un amor bonito: “Entre lágrimas y sonrisas, le pedí al cielo un amor bonito, alguien a quien amar y que me amara sin miedo. Que fuera compañía en mi camino y que se sintiera orgulloso de mí. Un loquito que me hiciera reír y se riera de mis tonterías, que comprendiera lo fácil que es hacerme feliz y que no me juzgue por nada”.

Martina La Peligrosa y su novio Daniel Caballero dieron el sí frente al mar - crédito Wedding Planner and Event stylish

Boyacoman y Marcela Marenco

El reconocido humorista Boyacoman, cuyo nombre de pila es Wilson Helí Gómez Sánchez, también se unió en sagrado matrimonio con la modelo Marcela Marenco, después de haberse casado por lo civil en una ceremonia privada.

“Unimos nuestros caminos, nuestras vidas y nuestra felicidad, gracias Dios por nuestro hogar, gracias por los que se alegran con nosotros, gracias por ser parte de este sueño que apenas comienza… Haz de nuestro hogar un sitio de felicidad que lo bueno llegue que lo malo se aleje… nuestro matrimonio feliz”, indicó el comediante en su cuenta de Instagram.

Boyacoman y Marcela Marenco sellaron su amor por lo católico - crédito @boyacoman/Instagram

Abel Aguilar y Ana Milena Romero

El exfutbolista Abel Aguilar, reconocido por su trayectoria en la selección Colombia, contrajo matrimonio a sus 38 años, con Ana Milena Romero en un evento celebrado el 28 de octubre. En un enlace íntimo, la ceremonia reunió a familiares y amigos cercanos del deportista.

La discreta unión de Guarín y Romero se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, consolidando una relación amorosa que, hasta ese entonces, había transcurrido fuera del ojo mediático: “Viviendo cada momento con amor. Disfrutando el proceso y siendo feliz. Jugando en equipo”, compartió el exdeportista en su cuenta de Instagram.

El exfutbolista contrajo matrimonio con la madre de sus dos hijos - crédito Abel Aguilar/ Instagram

Cristian Better y Maria Camila Porras

Cristian Better y Maria Camila Porras contrajeron matrimonio en un evento en Bogotá que reunió a familiares y amigos cercanos que fueron testigos del compromiso entre el cantante vallenato y la modelo. Esta boda ha llamado la atención no solo por la fama de los artistas, sino también por ser un ejemplo de amor sin barreras, ya que Better, de 45 años, y Porras, de 24 años, han demostrado que la diferencia de edad no es un obstáculo para su relación.

La historia de amor de Cristian y María Camila, que cumplió cuatro años de noviazgo, ha sido un tema de conversación recurrente en las redes sociales. A lo largo de su relación, han compartido con sus seguidores momentos significativos y detalles de su vida juntos, lo que ha generado un seguimiento constante entre sus fans.

Los actores Cristian Better y María Camila Porras dieron un paso importante en su relación: el matrimonio - crédito María Camila Porras/ Instagram

Pautips y Ronald Moscoso

Paula Galindo, la influencer conocida como Pautips, contrajo matrimonio por segunda vez, debido a que la primera unión fue por lo civil, en un reconocido destino turístico de México con Ronald Moscoso.

En esta ocasión, Galindo eligió un escenario turístico de renombre en en el país de centroamérica para celebrar su unión en compañía de familiares y amigos cercanos en un lujoso hotel en Cancún. Su boda, de acuerdo a las imágenes compartidas en redes sociales, estuvo marcada por un ambiente sofisticado y una decoración que destacaba elementos naturales y un estilo bohemio.

Pautips se casó en un reconocido destino turístico en México con Ronald Moscoso - crédito Pautips/Instagram

Tarzán y Katherine Dumar

Tarzán, exparticipante del reality Desafío: The Box 2022, contrajo matrimonio con Katherine Dumar en un evento privado en la ciudad de Santa Marta. Los deportistas sorprendieron a muchos por el estilo inusual del atuendo nupcial del novio debido a que lució un traje de cinta negra de taekwondo.

“Dimos un paso importante delante de los Ojos de Dios. Me casé con una maestra “V-Dan” @ktdumar y en su honor estás hermosas fotografías”, compartió el joven, a lo que su esposa le contestó: “Gracias por hacer mi cuento de hadas realidad…. Uno de los mejores días de mi vida. Te amo cielo”.

Tarzán del programa el Desafío llegó al altar con Katherine Dumar - crédito Tarzán/ Instagram

Toya Montoya y Luis Velásquez

Toya Montoya contrajo matrimonio con su pareja Luis Velásquez, el evento tuvo lugar en la ancestral ciudad de Santa Marta, reconocida por su ambiente romántico y su arquitectura colonial. Su unión fue marcada por la espiritualidad y un ambiente natural.

La modelo y presentadora celebró su boda tras una relación de casi dos años con Velasquez. La ceremonia tuvo un carácter personal y privado, destacando los lazos familiares y la cercanía con sus seres queridos.

Toya Montoya y Luis Martín Velásquez unieron su amor en una ceremonia espiritual en Santa Marta - crédito redes sociales

Valeria Ayos y Cristhian Lerma Beltrán

La exreina de belleza y modelo colombiana Valeria Ayos contrajo nupcias en una ceremonia privada llevada a cabo en Cartagena con su novio de más de 12 años Cristian. El enlace matrimonial se celebró el 28 de enero y la pareja optó por una boda lejos del ojo público y prefirió compartir la ocasión únicamente con los seres más allegados y queridos.

“Hoy es el día de celebrar nuestro amor, que ha sido paciente, amable, comprometido y real. Gracias por estos 12 años de apoyarme y acompañarme para cumplir mis metas individuales, ahora estamos listos para seguir construyendo juntos el hogar que soñamos”, escribió la modelo el día de su boda en sus redes sociales.

La señorita Colombia Valeria Ayos contrajo matrimonio en Cartagena - crédito Valeria Ayos/ Instagram

Lorna Cepeda y Juan David Morelli

Lorna Cepeda, reconocida actriz colombiana y carismática intérprete de ‘La Peliteñida’ en la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea, contrajo matrimonio en una ceremonia íntima con el empresario Juan David Morelli en México. El evento causó sorpresa debido a que una fue una decision repentina: “Nos fuimos, nos casamos en México porque él (Juan David Morelli) es colombiano pero reside allá. Ni siquiera mi familia fue como también: ¡ah, bueno, casémonos ya! Nuestros testigos fueron unos amigos mexicanos, divinos ellos. Tenían que ser mexicanos porque nos íbamos a casar allá y los dos éramos colombianos, ellos fueron los testigos, luego nos fuimos a la playa. Comimos sushi, tragamos y ya. Eso fue todo”, reveló la actriz al programa Desnúdate con Eva.

La 'peliteñida' resumió sus tres años de relación e incluyó imágenes de su boda - crédito @lornacepeda/Instagram

Otros colombianos que también celebraron el amor

Roy Barreras, reconocido político colombiano y actual embajador de Colombia en el Reino Unido, contrajo matrimonio por cuarta vez con la administradora de empresas Claudia González. La ceremonia se llevó a cabo de manera privada en Mosquera, Cundinamarca.

Roy Barreras se casó por cuarta ocasión - crédito redes sociales

Por su parte, Violeta Bergonzi y Hernando Luque contrajeron matrimonio civil a inicios del mes de febrero en la ciudad de Cartagena. La unión, que fue una íntima ceremonia, reunió a familiares y amigos cercanos a la pareja. Bergonzi, reconocida presentadora de televisión y modelo colombiana, y Luque, quien se desempeña como ingeniero civil, celebraron su unión en uno de los destinos más emblemáticos de Colombia.