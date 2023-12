Élder Dayán Díaz le dio la suerte al Júnior: el hijo de Diomedes se tomó un avión con arengas para que ‘el Tiburón’ saliera campeón

Elder Dayán Díaz le dio su suerte al Junior cantando arengas en el avión de Barranquilla a Medellín

Élder Dayán Díaz le dio toda su suerte al Júnior de Barranquilla con sus arengas. El hijo de Diomedes Díaz viajó a Medellín para apoyar a su equipo y en el avión cantó versos para que los Tiburones salieran campeón.

La fuerza del artista vallenato funcionó, pues los curramberos consiguieron su décima estrella en la final del Fútbol Profesional Colombiano que se jugó en el Estadio Atanasio Girardot.

En video quedó registrado el efusivo momento en el que el cantante puso a corear a los viajeros que lo acompañaban en el avión: ‘Junior campeón’.

Elder Dayán Díaz arengó para darle fuerza al Júnior de Barranquilla y le funcionó - crédito @jaime_videos/TikTok

“Lo digo de corazón. Lo deseaba hace rato, desde la tierra de ‘los cachacos’, hoy Júnior es campeón”, entonó el cantante en medio de diversos coros y aplausos con los que contagió a los demás tripulantes.

El hijo del Cacique de La Junta demostró ser un juniorista de corazón y compartió cómo festejó tras el triunfo que consiguió su equipo con el Atanasio Girardot, en donde los Tiburones se impusieron ante el Deportivo Independiente Medellín, para sumar su décima estrella en una reñida final que terminó en penales.

Elder Dayán Díaz demostró que es 'juniorista' de corazón - crédito @elderdayanoficial/Instagram

Tras cuatro años de sequía, el Tiburón volvió a coronarse campeón del fútbol colombiano tras imponerse desde el punto blanco del penal 5-4 (4-4) a Independiente Medellín en la Ciudad de la Eterna Primavera. El delantero de 37 años, Carlos Bacca se quedó con el Botín de Oro y pudo cumplirle a si mamá el deseo de verlo de nuevo campeón con Junior y goleador del FPC.

El jugador nacido en Puerto Colombia le cumplió el sueño a su mamá Eloisa, quien sonó con volver a verlo jugar en el Júnior. “Mi madre me decía que quería verme en Junior campeón y goleador, no pude cumplirle en vida porque ella está en el cielo. Dios me ha dado la fuerza y se que desde arriba me vio vencer”, declaró el jugador.

Así celebraron algunos favosos el triunfo de ‘El Tiburón’

Una de las emocionadas y fieles seguidoras del Júnior fue la presentadora Elianis Garrido que inició publicando varios recuerdos en sus redes sociales. Ella compartió una foto en la que mostró cuando fue porrista del Rojiblanco en 2008 e hizo el comparativo con la actualidad, ya que la barranquillera animó a su equipo en Estadio Metropolitano en el primer encuentro que definiría la estrella.

Elianis Garrido recordó cuando acompañó al Júnior como porrista - crédito @elianisgarrido/Instagram

La exprotagonista de novela no logró acompañar al Júnior en el partido de vuelta en la capital antioqueña, pero apoyó al equipo desde su casa con su camiseta puesta y en compañía de su esposo Álvaro Navarro quien acompañó a la presentadora en su celebración frente al televisor.

Otra de las grandes hinchas del Júnior es la presentadora y comentarista deportiva Melissa Martínez, quien en medio de su transmisión para el Canal ESPN, hizo una pausa para celebrar entre gritos: “Estoy afuera del Estadio, en una terraza, me tocó salirme de la transmisión, porque si Júnior hace el gol, es campeón”, comentó la barranquillera quien realizó un en vivo9 para mostrar en directo cómo se vivía la Final del fútbol colombiano a las afueras del Atanasio Girardot.

Sin embargo, la comentarista que se encontraba hablando con sus seguidores desde su cuenta de Instagram, no vio el gol que le dio la décima estrella a ‘el Tiburón’, pero lo escuchó y entro en conmoción: “Júnior campeón huevón, ni vi el gol”.

La presentadora celebró el triunfo del Junior de Barranquilla con una canción del artista conocido como el ‘Cacique de la Junta’ - crédito Melissa Martínez/ Instagram

El actor Mario Espitia también se unió al festejo de la hinchada rojiblanca en redes sociales y aunque algo cansado desde su casa compartió su felicidad y aseguró que se iría a dormir con una inmensa alegría porque su equipo rompió con la racha de mala suerte que traía y finalmente se coronó campeón.