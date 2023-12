Ana Karina Soto dio actualizaciones de su salud y sigue ausente en Buen día, Colombia: “Me toca comer obligada”

Ana Karina Soto sufrió una infección que la apartó temporalmente del set - crédito @karylamas/Instagram

La ausencia de la presentadora Ana Karina Soto de los magacines matutinos Buen día, Colombia y Mañana express, ha preocupado a sus seguidores. El motivo: incapacidad médica.

La propia Ana Karina lo explicó en sus redes: “Estoy hablando extraño, me duele la garganta, tengo fiebre, me duele el cuerpo, me duele todo... ¡Ay, ojalá que no me vaya a dar gripa, qué jartera!”, explicó la conductora en un video que publicó en su perfil oficial de Instagram el lunes 11 de diciembre.

Con el paso de las horas, en lugar de sentirse recuperada y pensar en su regreso al set, la nortesantandereana sigue enferma. “Seguí maluca de la garganta, con mucha fiebre y escalofríos, fui a la enfermería del canal. La doctora me vio, me revisó y me dijo que tenía una infección en las amígdalas, me mandó antibiótico y me dijo que todos los síntomas que tenía eran por la infección. No era gripa, sino las amígdalas inflamadas”, añadió.

El programa matutino "Buen Día, Colombia" inició transmisiones en 2021 y desde entonces ha contado con Ana Karina Soto como presentadora - crédito @karylamas/Instagram

Por el malestar, fue atendida por los médicos y le dieron dos días de incapacidad, correspondientes al 12 y 13 de diciembre. “A descansar, dos días me incapacitaron. Quería contarles que por eso no pude estar en Buen día Colombia, porque en Mañana Express ya me empecé a sentir muy mal y la doctora me incapacitó, me mandó para la casita y mañana, tampoco, voy a estar en ninguno de los dos programas”, continuó manifestando.

Sin embargo, el jueves 14 llegó y la conductora no hizo acto de presencia en ninguno de los dos magazines. De inmediato, sus fans se preocuparon y se reportaron en las plataformas digitales. A fin de dar un parte de tranquilidad, la ocañera ya había dado un informe de su estado de salud.

“Sigo con una molestia en la garganta cuando paso saliva, cuando como me fastidia, pero me toca comer antes de los antibióticos. Esta mañana me tocó obligada desayunar para poderme tomar los medicamentos. Afortunadamente, la doctora me dijo que acetaminofén no tomara si no sentía fiebre o malestar. Los antibióticos ya están atacando la infección de las amígdalas. Muchas gracias por preguntar”, contó la celebridad.

Hasta el momento no se conoce cuántos días más la también actriz, que ha estado en telenovelas como La costeña y el cachaco o Pandillas, guerra y paz, tendrá que estar por fuera de su labor.

Ana Karina Soto actualizó a sus seguidores sobre sus problemas de salud - crédito @karylamas/Instagram

Ana Karina Soto y su decepción con la “falta de empatía” de la directora de una revista

Recientemente, Soto contó que después que se filtrara su video íntimo, la contactaron de varios medios de comunicación, pero uno en específico llamó su atención de manera negativa, debido a que sintió “falta de empatía” por parte de la directora del mismo.

“Me llama y me dice ‘Ana Karina, quiero que seas la portada de mi revista para que cuentes tu historia’. Y le digo ‘no, yo no voy a ser portada’. Me dice ‘Hables o no hables, igual voy a sacar la noticia’, y yo le digo ‘¡Pero tú eres mujer! ¡Deberías ser un poco más solidaria!’ Que falta de empatía y sororidad, porque finalmente de eso se trata, de apoyarnos entre mujeres…”, expresó.

Además, agregó lo mucho que le dolió la situación. “Yo le dije ‘No entiendo por qué quieres hacer una noticia de esto, si es que eso me duele, me afecta, está afectando mi familia, mi entorno, mi trabajo, mi imagen’. Y llega y me dice ‘porque es una noticia que me funciona para la revista, y a mi lo que me interesa es vender revistas’. Me dolió un poco porque yo pensé que al yo contarle la historia y al decirle que yo estaba siendo de verdad ultrajada, que me dolía todo lo que estaba pasando, que sentía que me estaba atacando no solamente la situación sino personas del medio, que yo lo que quería era apoyo y solidaridad y a ella no le importé, pues claro, me dolió un poco”, concluyó.