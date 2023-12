Procuraduría abrirá proceso en contra del canciller Álvaro Leyva por crisis migratoria

Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la Nación, anunció la apertura de investigaciones contra el canciller Álvaro Leyva - crédito Sergio Acero/Colprensa

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, dio a conocer que desde el Ministerio Público abrirán investigaciones contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, debido a la crisis migratoria que vive el país.

Según dio a conocer Cabello durante el evento Colombia: crisis migratoria, desarrollado en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, entre el primero de enero hasta el 15 de noviembre del 2023 se registró el ingreso irregular de 487.272 personas, lo que da cuenta de la crisis que atraviesa el país de la inefectividad estadal, de acuerdo con la procuradora.

“Esos datos de solo este último año no solo reflejan la magnitud del flujo migratorio, sino también la ausencia de una verdadera, real y oportuna respuesta estatal en términos de atención, asistencia y acompañamiento a todas esas familias que transitan por nuestro territorio”, declaró la funcionaria durante su alocución.

Durante su intervención , Cabello hizo énfasis en la falta de reacción y compromiso desde los gobiernos municipales y departamentales, hasta el Gobierno nacional con Migración Colombia y la Cancillería, entidades estatales que no han dado respuesta a las 48 recomendaciones emitidas por la Procuraduría sobre la crisis migratoria entre enero y diciembre del 2023.

La procuradora general hizo varios llamados a los distintos actores estatales involucrados en la crisis migratoria que atraviesa el país para que no recarguen sus responsabilidades sobre las agencias de cooperación internacional.

“Estos llamados que estoy haciendo hoy (12 de diciembre) no son nuevos, los hemos reiterado a lo largo del presente año en los diferentes informes. Hoy vamos a presentar las recomendaciones de dos nuevos informes de manera preventiva, pero si no encontramos oídos que nos escuchen, ojos que nos observen y atención a nuestras reclamaciones no dudaremos en seguir iniciando las investigaciones disciplinarias, ya hoy nos ha tocado iniciar disciplinarios frente al canciller (Álvaro Leyva) y frente al director de Migración (Carlos Fernando García)”, aseveró la procuradora Margarita Cabello.

Durante la exposición de cifras, la procuradora dio a conocer que las fronteras de Colombia, principalmente la del tapón del Darién, se han dolarizado y los migrantes irregulares que quieren llegar a Centroamérica y a Estados Unidos deben pagar hasta 2.000 dólares (7 millones de pesos colombianos) a ‘agencias de turismo’, controladas por las mafias de tráfico de migrantes.