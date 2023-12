Paola Jara reveló lo que le molesta de Jessi Uribe

La cantante de música popular confesó que actitudes le molestan de su esposo - crédito Paola Jara/ Instagram

Paola Jara confesó las diferencias que tiene con su esposo, el también cantante de música popular Jessi Uribe, la artista se refirió sobre una particular actitud de Uribe que suele generar discordia en la relación: “El malgenio”, Jara mencionó que el artista se ”enoja“ con facilidad.

Recientemente, en una entrevista en el programa Desnúdate con Eva Rey, la cantante colombiana reveló que le “saca la piedra” del intérprete de Dulce pecado: “Que le da mucha ‘piedra’, todo. Es muy malgeniado, ahora ve esto y se enoja”, indicó la artista.

Paola Jara reveló que le molesta que Jessi Uribe sea “malgeniado” - crédito @jessiuribe3/Instagram

Además, resaltó cómo estas pequeñas diferencias son normales en cualquier relación, indicando que, pese a esas pequeñas riñas cotidianas, el amor y la relación continúan siendo sólidos, por esa razón también expresó las actitudes del cantante la enamoran: “Muchas cosas, es muy detallista, demasiado, es muy pendiente de mí. (...) Se sabe el minuto a minuto, mi agenda, donde voy a estar”.

Paola Jara, durante la entrevista, también hizo comentarios positivos sobre Uribe, destacando su lado familiar y amoroso, especialmente como padre. Subrayó la admiración que tiene por como él maneja su rol dentro de la familia, poniendo en luz otro aspecto de su vida de pareja.

Paola Jara y Jessi Uribe revelaron detalles sobre su historia de amor

La historia de amor entre Uribe y Jara ha sido de interés no solo por su reconocida carrera en el ámbito musical, sino también por la manera en que ambos han manejado su relación ante el público. Según relataron, la chispa entre ellos surgió en un contexto en el que ambos se encontraban atravesando momentos complicados en sus vidas personales, lo que contribuyó a formar un vínculo que con el tiempo se fue fortaleciendo.

La pareja de esposos dieron a conocer su historia de amor - crédito Jessi Uribe/ Instagram

“Comencé a escribir una canción, estábamos haciendo promoción de Como Si Nada en ese tiempo, pero como que no hablábamos ‘hey cómo estás’. Yo soy compositor, yo empecé a enviarle temas a ella para que me grabara, envíele temas, búsquele conversación y ahí comenzamos a hablar”, recordó el artista en el programa La Red.

Los artistas, reconocidos por éxitos que resuenan a nivel nacional e internacional, se refirieron a las circunstancias que rodearon los comienzos de su relación, incluyendo la forma en que la música hizo que hubiera una conexión esencial entre ambos. Resaltando el papel que jugó el arte en su unión, mencionaron cómo las colaboraciones y el compartir escenarios les permitió darse cuenta de los sentimientos que iban floreciendo.

Jessi Uribe y su esposa Paola Jara no solo comparten afinidades como pareja, sino que también su pasión por la música popular, siendo ampliamente reconocidos como algunos de los artistas más destacados del país - crédito @paolajarapj/Instagram

El intérprete de Matemos las ganas contó cómo fue su primera cita: “Yo ese día tenía un gabán, me vestí horrible, pues... he mejorado un poquito, pero yo me vestía horrible, pero dije ‘la voy a sorprender’ y llegué con el cuello del gabán subido, parecía James Bond”, expresó Jessi Uribe entre risas mientras que Paola Jara aseguro que se veía “muy lindo”.

“Lo que sí le dije fue que a ella la conocía de hace muchísimo tiempo, pero nunca había hablado con ella. Creo que le dije dónde la conocí y fue en Bogotá en un concierto de Bronco y le mostré una foto del día que nos conocimos, pero no puedo mostrar esa foto, la tengo como una reliquia”, agregó el cantante de música popular.

Además de su relación, Jara y Uribe son conocidos por su trabajo en la industria musical, donde ambos han tenido éxitos significativos. La pareja ha colaborado en varios proyectos y canciones, y su relación ha sido objeto de interés por parte de los medios y los fans. Estas reflexiones sobre su vida personal permiten que sus seguidores comprendan la historia de su amor.