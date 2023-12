Luisa Fernanda W mostró como es un día de su vida

La creadora de contenido paisa mostró a sus seguidores las actividades que realiza en un día de su vida - crédito Luisa Fernanda W/ Instagram

La influencer y empresaria colombiana, cuyo nombre de nacimiento es Luisa Fernanda Cataño, pero es conocida en las redes sociales como Luisa Fernanda W, cuenta con una comunidad de fanáticos que constantemente están monitoreando su vida, así que la creadora de contenido digital publicó un video en el que muestra las actividades que realiza en su diario vivir.

El corto video titulado “Vlog un día conmigo” comenzó con una reunión de trabajo en su restaurante Rancho MX : “Tenía una reunión súper importante en Rancho MX estas reuniones por lo general son para revisar cada detalle del negocio, los números y algo que me fascina, es que nos reunimos todos los socios que somos dos familias maravillosas, aquí me encanta porque comemos súper rico”.

La creadora de contenido mostró como son las reuniones de trabajo en su restaurante Rancho MX - crédito Luisa Fernanda W/ Instagram

Luego de atender las cuentas de su negocio gastronómico pasó a una de las zonas de su local comercial que es la granja, el cual es el lugar favorito de sus hijos Máximo y Domenic: “Aquí llegaron mis hijos nos fuimos para la granja del rancho, aman este lugar porque hay unos animales preciosos, así que dimos un recorrido”.

La influencer que publica contenido en redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok, donde alcanzó su popularidad creciendo, fue invitada a un evento de la recocida marca de alta costura: “Después llegué a casa porque tenía un evento súper importante con Louis Vuitton, es una cena y estaba aquí eligiendo el outfit (...) esta noche me dediqué a relajarme a tomarme unas buenas champañitas a compartir con varios amigos con Pipe y también unas fotitos para contenido”.

La famosa nacida en Medellín, Antioquia, compartió con sus seguidores las actividades que realizó en día de su vida, pero expresó que no comparte todos los momentos que le sucedes a diario debido a que quiere mantener en privado ciertos aspectos, sobre todo los más difíciles.

La creadora de contenido mostró su trabajo en su restaurante Rancho MX y un evento al que asistió con su prometido Pipe Bueno - crédito Luisa Fernanda W/ Instagram

“A mí este tipo de espacios me relaja de todo lo que tuve que hacer en un día porque ustedes ya saben que en estos vlogs pues solamente les comparto un minuto y medio de lo que realmente es mi vida. Un día tiene muchos saltos, muchos bajos y me encanta compartirles los buenos momentos de hecho, tengo buenos momentos, que ni siquiera comparto y todo no lo público tan a detalle, porque realmente pues ustedes saben que uno se tiene que cuidar y reservarse muchísimas cosas”, indicó la artista en el video.

Luisa Fernanda W ha diversificado su carrera profesional al incursionar en la música, lanzando sencillos como: Mi regalo, Bloqueo, Así soy yo, Chanel, Vienes o voy, entre otras, con los que ha obtenido una buena recepción en el mercado latino. Asimismo, ha sido presentadora de eventos y ha participado en campañas publicitarias y colaboraciones con marcas.

La influencer Luisa Fernanda W ha ganado reconocimiento en las plataformas digitales - crédito Luisa Fernanda W/ Instagram

Se ha mantenido en el foco mediático no solo por su trabajo como influencer y artista sino también por su vida personal, incluyendo su relación con el también influencer y cantante Legarda, quien falleció en 2019. Posteriormente, comenzó una relación con el cantante y compositor Pipe Bueno, con quien tiene dos hijos, Máximo y Domenic.

La familia Bueno Cataño se irá del país para aumentar su popularidad en el mercado internacional: “Sí, esa es la idea, es el plan. Todavía no tenemos como una fecha exacta, pero sí, pues gracias a Dios nos han salido muchas oportunidades allá, tanto a Pipe como a mí, de hecho, cosas nuevas con Divva, entonces nada, esperemos a ver cómo fluye todo igual y mi base en mi casa es aquí en Bogotá, pero sí, la idea es irnos por un buen tiempo para México”, reveló la empresaria en sus redes sociales.