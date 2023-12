Jorge Enrique Robledo arremetió contra Petro y la reforma a la salud: “Verdades que los petristas ocultan”

Tras su aprobación, la reforma a la salud sigue siendo asunto de críticas, con voces a favor y encontra del articulado que pretende modificar el sistema de salud colombiano. Archivo creado por Infobae - crédito Colprensa

Con dificultades y contratiempos, la reforma a la salud impulsada por el presidente Gustavo Petro logró pasar una prueba de fuego en la Cámara de Representantes.

Tras nueve meses de discusión en la plenaria de la Cámara, el proyecto fue aprobado en segundo debate y ahora, deberá pasar otros dos debates en el Senado de la República.

Y para que se convierta en ley, la reforma también deberá pasar por la revisión de la Corte Constitucional, encargada de dar el aval final.

Sin embargo, tras su aprobación, la reforma sigue siendo sujeto de críticas desde distintos sectores políticos, con voces a favor y en contra del articulado que pretende modificar el sistema de salud colombiano.

Uno de sus mayores opositores ha sido el excandidato a la Alcaldía de Bogotá Jorge Enrique Robledo, que volvió a arremeter contra Gustavo Petro y, de paso, juzgó el proyecto que se discute actualmente.

“Mucho bla, bla, bla con la reforma a la salud de Gustavo Petro”, dijo Robledo, y posteriormente, enumeró una serie de puntos en relación con la reforma a la salud:

“1. No es cierto que las EPS se acaben; cambian de nombre a Gestoras de Salud y Vida. La reforma les asegura a las gestoras que le harán ganancias de hasta el 8 por ciento a la plata de la UPC, una suma enorme. Y las gestoras también se lucrarán de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), verdades que los petristas ocultan.

2. El Ministerio de Hacienda NO ha garantizado la plata que exige la aplicación de la reforma, luego no hay con qué pagar los nuevos costos, con consecuencias muy negativas para la salud de los colombianos.

3. La reforma no les garantiza a las IPS que ADRES les pagará oportunamente por sus servicios, tal y como ha ocurrido desde la ley 100 de 1993.

4. En un sistema de salud tan corrupto como el colombiano, la reforma no garantiza una seria lucha contra la corrupción.

5. En la red pública hospitalaria seguirá mandando la politiquería y el clientelismo, prácticas que están en la base de la corrupción y el maltrato a los trabajadores de la salud y a los pacientes.

6. Tienen razón los colombianos al desconfiar de una reforma a la salud que se aprobó en la Cámara con los votos de tantos congresistas clientelistas y enmermelados”.

Jorge Enrique Robledo arremetió contra el presidente Gustavo Petro y la reforma a la salud - crédito @JERobledo/X

Continúan las críticas en contra de la reforma a la salud

Pese a que el presidente Gustavo Petro celebró la aprobación de la reforma a la salud en Cámara de Representantes, destacando el papel cumplido por la corporación y manifestando que con la reforma se busca “volver a garantizar derechos universales”, siguen las críticas en contra de la iniciativa del Gobierno.

El presidente Gustavo Petro destacó la labor de la Cámara de Representantes en el estudio y aprobación de la reforma a la salud - crédito @petrogustavo/X

Otro de los más críticos de la reforma es el exministro de Salud Alejandro Gaviria, que reconoció que aunque el sistema actual, implantado en 1993, tiene fallas porque las entidades promotoras de salud (EPS), intermediarias entre el Estado y el usuario, no están suficientemente reguladas, sus logros son indiscutibles.

“La reforma aprobada en la Cámara es inconveniente, significaría un retroceso para los pacientes y pondría en riesgo el logro social más importante del país de los últimos treinta años”, manifestó Gaviria en la red social X.

Desde los partidos de oposición y los independientes lamentaron la aprobación del articulado de la reforma, del que se aprobaron 133 artículos y 10 fueron eliminados.

Alejandro Gaviria arremetió contra la reforma a la salud - crédito @agaviriau/X

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, dijo “acaban de aprobar la improvisada e inconveniente reforma a la salud”.

Katherine Miranda, también representante a la Cámara, expresó su descontento con la aprobación de la reforma, señalando que fue debatida sin argumentos: “Tuvieron que sacarnos del debate con trampas para que llegara la aplanadora y la aprobaran sin debate, sin argumentos y sin sustentos técnicos”.

Por su parte, Catherine Juvinao de la Alianza Verde indicó: “La reforma no solucionará la crisis financiera del sistema, la agravará. No está centrada en el paciente/ciudadano, sino en quién maneja la chequera. Fragmenta peligrosamente los servicios de salud. Elimina el derecho fundamental a la libre elección. No fortalece los controles anticorrupción, los debilita. Crea nuevas burocracias políticas y mantiene el manejo clientelista de hospitales públicos. Ni contiene ninguna disposición concreta para la salud rural”.