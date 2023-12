“El avión con el que Petro pasea por el mundo ¿acaso funciona con hidrógeno verde?”: Peñalosa ataca al presidente por decir que ya no habrán más exploraciones de petróleo y gas

Peñalosa ve como un desacierto dejar de hacer exploraciones de petróleo y por esta razón arremetió en contra del presidente Gustavo Petro - crédito fotos Colprensa

El presidente Gustavo Petro asistió esta semana a la COP 28, en donde anunció que urgía detener la exploración y la expansión de proyectos basados en combustibles fósiles. Ante esta afirmación, y de la decisión que en Colombia no haya más exploración de hidrocarburos, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa le respondió que su postura era “ridícula”.

Te puede interesar: Reducir la producción de combustibles fósiles en el mundo: esta es la propuesta de Gustavo Petro a la COP28 en Dubái

El presidente Petro firmó en Dubái el Tratado de no Proliferación de Combustibles Fósiles (que solo han firmado once países insulares) y durante el acto dijo que “como presidente de la República de Colombia, que a pesar de que aún vive del petróleo y del carbón y hace esfuerzos por escaparse de él, no me cabe ninguna duda de cuál posición tomar, la posición es al lado de la vida. Y hoy en la humanidad, al lado de la vida significa al lado de ustedes”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Mark Ruffalo, actor que interpreta a Hulk, volvió a felicitar al presidente Gustavo Petro por su discurso en la COP28

Sobre este tema Enrique Peñalosa aseguró que era ridículo decir que Colombia dejaría de hacer exploraciones y, por lo tanto, de producir petróleo y gas. Peñalosa también se preguntó si con esta medida “los aviones, barcos o camiones que son utilizados alrededor del mundo dejarán de utilizar este tipo de combustibles para mejorar el medio ambiente”.

El exalcalde aseguró que la mayor parte de los ferrocarriles británicos y norteamericanos funcionan con diesel. Luego preguntó, con ironía, si el avión con el que el presidente Gustavo Petro “pasea” por el mundo funciona con “hidrógeno verde”.

Te puede interesar: Jorge Robledo refutó a Gustavo Petro sobre cese de contratos de exploración en Colombia: “Hizo el ridículo al atreverse a decir eso”

La diatriba contra Petro continúa recordando que los países “amigos” del primer mandatario, como Emiratos Árabes y Venezuela, están aumentado en una manera acelerada su producción, al igual que otros productores, como Brasil, Noruega o Canadá.

Posteriormente calificó las palabras del presidente de la República Gustavo Petro, como un show pseudo ambientalista y argumentó que a causa de esta propuesta los colombianos van a ser más pobres.

“Lo más ridículo es decir que Colombia dejará de explorar (y por lo tanto pronto de producir) petróleo y gas. ¿Acaso eso hará que los aviones, barcos o camiones del mundo dejen de usar petróleo? Incluso la mayor parte de los ferrocarriles británicos o norteamericanos funcionan con diésel. El avión con el que Petro pasea por el mundo acaso funciona con hidrógeno verde? Los amigos de Petro en Emiratos Árabes y en Venezuela están aumentando aceleradamente su producción, al igual que todos los demás productores como Brasil, Noruega o Canadá. Por hacer el show pseudo ambientalista de Petro, los colombianos van a ser más pobres”, dijo Enrique Peñalosa por medio de su cuenta de X.

Enrique Peñalosa crítica al presidente Gustavo Petro a causa de su postura ambiental - crédito @Enriquepenalosa

Relacionado con lo dicho por el exalcalde de la capital colombiana, dentro de sus declaraciones también mencionó el tema económico asegurando que no se trataba de un “suicidio” en esta materia. “Esto no es un suicidio económico. Estar aquí es tratar de detener un suicidio. La palabra exacta es, en español, omnicidio, la muerte de todo lo vivo, la muerte integral de todo lo existente. El omnicidio es un suicidio a la potencia planetaria”, dijo el presidente.

Además en el desarrollo de la COP28, el presidente de Colombia subrayó el compromiso del país con el medio ambiente, anunciando la detención de nuevas concesiones para la exploración de yacimientos de petróleo, gas y carbón. Pese a esta medida, aclaró que los contratos de exploración y explotación previamente firmados seguirán en vigor y su ejecución continuará conforme a los términos establecidos.

El presidente de Colombia anunció desde la COP28 que firmó el Tratado de no Proliferación de Combustibles Fósiles - crédito Alexa Rochi/Presidencia de la República

La adhesión de Colombia a la declaración de Lofoten representó un momento destacado al ser el primer país continental y latinoamericano en sumarse a este compromiso ambiental. Este hecho es especialmente significativo considerando que la economía colombiana depende en gran medida de la industria de los hidrocarburos, siendo el cuarto productor de estos recursos en América Latina. Con esta firma, Colombia se posiciona como segundo país productor de petróleo que se une a la iniciativa mencionada.