Nicolás Petro aseguró que todo lo actuado por la Fiscalía es ilegal, pero su abogado no descarta un preacuerdo

Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de la República, señaló que no ha tenido garantías en su proceso judicial por la actuación de la Fiscalía - crédito Jesús Aviles/Infobae

Nicolás Petro Burgos llegó junto a su abogado Diego Henao a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para declarar en contra del fiscal Mario Burgos, quien le imputó los delitos en su contra. El ex diputado del Atlántico asegura que acudirá a todas las instancias para denunciar la presunta violación de sus garantías procesales, mientras su abogado no descarta que puedan buscar una colaboración con la justicia.

El hijo del presidente de la República leyó una declaración pública frente al Palacio de Justicia, en la que señaló que durante la diligencia declararía contra todos los “abusos y arbitrariedades de un patrón sistemático de conducta del fiscal Mario Andrés Burgos” en el manejo de su caso.

“Mi defensa hará uso de todos los recursos nacionales e internacionales que permita la ley para demostrar que todo lo actuado es ilegal por violación de mis garantías judiciales y obedece a un esquema sistemático y dañino del fiscal que me acusa”, anunció Petro Burgos en su declaración.

El fiscal Mario Burgos calificó de "mala fe" la petición de la defensa de Nicolás Petro para apelar la competencia del juez de Barranquilla - crédito captura de pantalla

El exdiputado acudió a la Comisión de Disciplina Judicial para rendir declaración sobre la denuncia por violación de la reserva sumarial al hacerse público el video de su interrogatorio ante la Fiscalía. Petro Burgos asegura que el archivo habría sido filtrado por parte del fiscal debido a que solo las partes tenían poder sobre el mismo.

“El fiscal y la Fiscalía no han sido leales con mi derecho a la defensa que en buena hora ha protegido la Corte Suprema a resolver el debate jurídico sobre competencia territorial, advirtiendo que mis abogados defensores no pueden ser amenazados con sanciones por la Fiscalía cuando cumplen su trabajo profesional”, agregó Nicolás Petro.

Ese es un argumento más para el hijo del Presidente, quien señala que no debió ser detenido el 19 de julio de 2023 y trasladado a Bogotá ni pasar detenido más de una semana en el búnker durante las audiencias preliminares. “Un juez de garantías me dio la libertad porque no había necesidad de detenerme”, afirmó el exdiputado.

El juez segundo penal de Barranquilla, al que fue asignado el caso, había señalado que compulsaría copias en contra de la defensa de Petro Burgos si la impugnación de competencia no prosperaba. Finalmente, la Corte decidió mantener el proceso en ese juzgado, pero advirtió que el ejercicio de una garantía constitucional no podía conllevar a investigaciones disciplinarias por sí solas.

El abogado Diego Henao declaró a la salida de la diligencia que Petro Burgos llevaba varias pruebas sobre el proceso de captura y las posteriores audiencias de legalización, imputación e imposición de la medida de aseguramiento, con las que sostiene que se presentaron irregularidades.

El defensor también sostuvo que el interrogatorio filtrado se produjo bajo presiones en contra de Petro, debido a que se encontraba detenido en el búnker de la Fiscalía, en una condición “precaria” y “bien difícil”, según sus palabras. Una denuncia que deberá validar un juez.

La exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, quien estuvo detenida con él en la Fiscalía, aseguró que no hubo presiones en contra del hijo del presidente - crédito X

Day Vásquez reaccionó a las declaraciones de Petro y Henao, asegurando que su expareja siempre contó con buenas condiciones durante su detención. “No hubo presiones de ningún tipo. Comida a la carta, llamadas ilimitadas y visitas muchas veces durante todo el día. Siempre tuvo incluso mejor trato que yo. Sean serios. Cobardes”, escribió en sus redes sociales.

Henao sostuvo que si la Fiscalía les presentara un principio de oportunidad lo analizarían, pero aunque dijo que no creía posible que lo firmaran, señaló que no se cierra a la posibilidad. Aseguró que se rigen por todas las herramientas que tiene el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. “Yo no lo he contemplado, no hay tal ofrecimiento, esperemos a ver qué pasa”, concluyó.