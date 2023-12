“Petro en menos de tres meses ha dejado al país por el suelo en materia internacional” Polo Polo crítica el manejo de la diplomacia del presidente

Miguel Polo Polo dice que el presidente de Colombia ha dejado al país "por el suelo" en materia de las relaciones internacionales - crédito John Paz/Colprensa

Miguel Abraham Polo Polo, uno de los opositores que más frecuentemente sale a cuestionar iniciativas, acciones e incluso palabras que comparte el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Y es que, recientemente, el primer mandatario hizo una mención al régimen nazi que fue rechazada por Alemania, causando así que el representante a la Cámara le dedicara en una nueva oportunidad una publicación en la que hace una lista de lo que considera son desaciertos en materia diplomática por parte del jefe de Estado.

Las palabras en cuestión, que generaron controversia y múltiples reacciones, entre ellas la de Miguel Polo Polo, el presidente Gustavo Petro dijo lo siguiente: “Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar. El éxodo será respondido con muchísima violencia, con la misma barbarie. Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro”.

Esto provocó que el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania se pronunciara con respecto a estas palabras, esto último hizo a su vez que varias personalidades políticas criticaron las palabras que el presidente Gustavo Petro expresó en su intervención en la COP28, así como el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo.

El congresista, dijo que el primer mandatario dejó “por el suelo” al país en materia internacional en menos de tres meses, ya que según él, en primer lugar el presidente “caza peleas” innecesarias con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y en opinión el representante a la Cámara este lo “peina” a cada rato. Luego dijo que al jefe de Estado colombiano lo ignoraron en la ONU y luego hizo un montaje de video con aplausos después de su discurso.

“Petro en menos de tres meses ha dejado al país por el suelo en materia internacional: cazando peleas innecesarias con Bukele y este lo termina peinando a cada rato, lo ignoraron en la ONU y luego hace un montaje de aplausos en el video de su discurso”, dijo Miguel Polo Polo por medio de su cuenta de X.

En cuanto a lo que menciona el legislador, que se considera a sí mismo opositor al Gobierno, se trata de un discurso dado por el mandatario Gustavo Petro el 19 de septiembre en la 78° Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual fue transmitido en la cuenta oficial de YouTube de la Presidencia, sin embargo, este fue comparado con el original en redes sociales y se dieron cuenta de que fue editado.

En cuanto a esta situación, la oficina de comunicaciones de la presidencia confirmó que hubo montaje y dijo: “Lamentablemente de manera unilateral este contratista tomó la decisión de agregar a estos aplausos, sin autorización ni instrucción alguna, la edición no fidedigna de los hechos no hace parte de la política editorial de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa y se han tomado los correctivos pertinentes para que no vuelva a suceder”.

Miguel Polo Polo menciona lo que considera como desaciertos del presidente en su manejo diplomático - crédito @MiguelPoloP

Sobre la publicación de Polo Polo, recordó de igual manera la situación tensa en materia diplomática que hubo con Israel luego de que estallara el conflicto en Franja de Gaza, en lo que el congresista consideró que era casi destruir las relaciones con este país, luego dijo que Dubái era un fracaso total y de igual manera señaló como un desacierto hablar del nazismo en medio de una cumbre climática, con lo que como se mencionó anteriormente provocó una reacción por parte de Alemania.

“Casi destruye las relaciones con Israel (un Estado amigo y que ha colaborado en muchas ocasiones con nuestro país), Dubai un fracaso total y ni hablar de Alemania en donde hablo de nazismo en una cumbre climática”, Opinó el representante a la Cámara.

Y concluyó diciendo que: “Lo mejor que puede hacer ese señor es quedarse callado. Cada que habla nos deja en ridículo”.