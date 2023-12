La competencia más importante del freestyle en el continente se realiza en Bogotá: esto es lo que debe saber de la final Internacional de la Red Bull Batalla

La competición de improvisación se realizará el sábado 2 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá

Bogotá es nuevamente la sede de la Final Internacional de Red Bull Batalla, el eventos más importantes de freestyle en español a nivel mundial. Tuvieron que pasar 17 años para que esta competencia volviera al país, y las cosas han cambiado mucho desde la última vez.

En 2006, se llevó a cabo en el Club Gallístico San Miguel de Bogotá la segunda Final Internacional de la historia, y ante un público de un poco más de 500 personas, Rayden, de Argentina, se quedó con el anhelado cinturón. Ahora, tras agotar toda la boletería, más de 12,000 asistentes presenciarán en el Movistar Arena de la capital colombiana a los 16 mejores freestylers del mundo, en una competencia que muchos consideran puede ser la mejor de los últimos años.

Muchos de los máximos exponentes de la historia del freestyle estarán presentes; nombres como Aczino, Chuty y Gazir generan una enorme expectativa entre los asistentes, que vivirán desde las gradas y a través de las transmisiones oficiales las emociones de la Final Internacional en Bogotá.

“Hasta que los jueces no digan lo contrario, yo vengo convencido que es el año en el que tengo que ganar. Estoy en un nivel para ello, en una madurez de mi carrera, mentalmente y físicamente me encuentro muy bien, evidentemente no puedo decir que voy a ganar seguro, porque sería una falta de respeto con los otros competidores, pero sí voy con una seguridad que tal vez otros años no tenía”, aseguró Chuty en charla con Infobae.

El español es uno de los grandes favoritos en la Final Internacional de Red Bull Batalla - crédito Red Bull Content Pool/ Jacobo Medrano

Esto es lo que debe saber de la Final Internacional de Red Bull Batalla

La competencia enfrentará a los mejores improvisadores de habla hispana, quienes en un formato de eliminación directa buscarán arrebatarle el cinturón de campeón al mexicano Aczino, primer y único tricampeón internacional.

Con el paso de los años, el freestyle ha tomado una enorme relevancia en la escena del rap y la cultura colombiana. Ahora es mucho más frecuente ver competencias en diferentes ciudades de Colombia y muchos de los MC’s se están convirtiendo en grandes figuras públicas. Esto también genera impacto económico, y su éxito quedó evidenciado en el sold out que obtuvo en poco tiempo en el Movistar Arena.

La competencia se llevará a cabo este sábado 2 de diciembre, las puertas del Movistar Arena se abrirán a las 2:00 p.m. y el inicio del evento se llevará a cabo de manera oficial a las 4:00 p.m. (hora colombiana).

“He competido tres veces en Colombia, la gente me ha recibido con cariño y he competido con gente local, creo que es un público que ha ido madurando porque ha tenido muchos eventos (...) no me sentí incómodo y me pareció el público que sabe que tiene una fecha importante y que no la van a querer estropear por nada”, afirmó Gazir a Infobae.

El mexicano es el tricampeón de Red Bull Batalla y llega a Bogotá a defender su cinturón - crédito Red Bull Content Pool/ Marcos Ferro

Estos son los 16 MC’s que estarán en competencia:

Aczino (México) - Vigente tricampeón internacional Gazir (España) - Subcampeón internacional 2022 Mecha (Argentina) - Tercer lugar internacional 2022 Fat N (Colombia) - Subcampeón de Colombia 2023 Yoiker (México) - Bicampeón Nacional de México 2023 Chuty (España) - Tricampeón Nacional de España 2023 Diego Flores (Ecuador) - Campeón Nacional de Ecuador 2022 Éxodo Lirical (República Dominicana) - Campeón de Centroamérica 2022 Oner (Venezuela) - Campeón Nacional de Estados Unidos 2022 Jota (Perú) - Campeón Nacional de Perú 2023 Jesse Pungaz (Argentina) - Campeón Nacional de Argentina 2023 Nitro (Chile) - Campeón Nacional de Chile 2023 Spektro (Uruguay) - Bicampeón Nacional de Uruguay 2023 Abel (Ecuador) - Campeón Nacional Ecuador 2023 SNK (Costa Rica) - Campeón de Centroamérica 2023 Reverse (Cuba) Campeón Nacional Estados Unidos 2023

A ellos se suman el Dj Sonicko que estará encargado de los instrumentales, Nazo y Arci que serán los hosts de la noche y finalmente el grupo del jurado que estará conformado por Dtoke, Skone, Basek, Joro y la sorpresa de los últimos días, el cantante puertorriqueño, Arcángel.

El vallecaucano será el representante colombiano en la Final Internacional de Red Buill Batalla - crédito Red Bull Content Pool/ Gary Go

Fat N, a sus 17 años, representará a todo un país

De manera sorpresiva, luego de que se anunciara la ausencia de Carpediem (campeón de Colombia 2023), Fat N tomó su lugar como el representante colombiano en la Final Internacional y deberá defender la casa ante los mejores MC’s del mundo.

El vallecaucano sorprendió a todos con el nivel que mostró en la Final Nacional que se llevó a cabo en Medellín. Allí se impuso sobre grandes contrincantes como Urko, Mega, Valles-T, y en la final, pese a deslumbrar a todos con su versatilidad y grandes rimas, cayó ante el freestyler bogotano.

El vallecaucano está cumpliendo un sueño y a diferencia de los que muchos podrían llegar a pensar, no es precisamente competir en una Internacional de Red Bull, es enorgullecer a su mamá, que no se separa de su lado y se ha convertido en su más grande aficionada. “Me lo voy a disfrutar mucho, estoy seguro de lo que puedo hacer. Estoy feliz porque está mi mamá, soy el representante de Colombia del evento más grande y lo único que vienen son cosas buenas”.

Por otra parte, el ingreso de Fat N a la competencia, no pasa desapercibido para sus contrincantes que creen que puede dar la sorpresa. “Va a ser un dolor de muelas, pero duro. Es duro, está muy duro, improvisa muy bien y ahora que lo conocí, tiene un carisma natural que va a conectar al toque con el público y va a estar muy difícil, yo no me lo quiero topar”, aseguró Yoiker a Infobae.