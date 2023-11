Famosas colombianas que decidieron ser madres después de los 40

Famosas colombianas que tuvieron a sus hijos después de los 40 - crédito redes sociales

No es necesario que se conmemore el Día de la Madre para recordar a esas mujeres que, después de los 40, tomaron la decisión de traer una nueva vida a este mundo. En la farándula nacional son varias las famosas que además de destacar en sus diferentes carreras como modelos, actrices o exreinas, también ejecutan muy bien esa labor maternal.

La primera en el listado en la ex Señorita Colombia Paula Andrea Betancourt, recordada por haber formado parte de la tripleta en los noventa y en alzarse con el virreinato en el certamen de Miss Universo. La beldad se casó con el publicista Juan Carlos Villegas, con quien permaneció por más de 13 años y tuvo a sus primeros tres hijos Salomé, Simón y Mateo.

Paula Andrea Betancourt con su cuarta hija, Fátima, y su esposo Luis Miguel Zabaleta - crédito @paulaandreabetacur/Instagram

Sin embargo, la relación no logró perdurar en el tiempo y decidieron separarse. Años más tarde, encontró nuevamente el amor en los brazos del reconocido dermatólogo Luis Miguel Zabaleta y decidieron tener a su primogénita, Fátima, la cuarta hija de Paula Andrea, a sus 48 años.

Jessica de la Peña

La periodista Jessica de la Peña tuvo a su segundo hijo, Sebastián, fruto de la relación que sostiene desde 2017 con Ernesto Chanela. El menor nació en 2020, cuando la comunicadora pasaba por sus 44 años y a través de sus redes sociales compartió algunas fotografías del tierno momento y dejó un mensaje de bienvenida: “Te estábamos esperando Sebastián”.

Después de tres meses, la presentadora Jessica de la Peña mostró por primera vez a Sebastián, su segundo hijo - crédito @jessdelapena/Instagram

En entrevista con La FM en 2020, De la Peña aseguró que es posible tener hijos después de los 40 y que ella era la muestra viviente de que sí podían llegar sanos a este mundo. Incluso, aseguró que ser mamá a esa edad tiene sus retos y uno de esos era ser activa, con la energía suficiente, porque un bebé requiere mucha atención.

Además, en septiembre de 2017, cuando nació su primera hija, Luna, afirmó que: “llegó en el momento indicado, justo cuando yo me sentía segura y preparada de pasar a esa segunda etapa de mi vida que era la de ser mamá, la de formar un hogar”.

Manuela González

La bogotana es recordada por su excelente participación en MasterChef Celebrity y su más reciente aparición se produjo como antagonista en dos importantes seriados: Perfil Falso, para Netflix, y Tía Alison, para el Canal RCN. Manuela González es madre de los pequeños Pedro y Alma, esta última llegó al mundo cuando la actriz pasaba por sus 41 años y fue todo un reto.

Manuela González se convirtió en madre por segunda vez después de los 40 y en la foto se le ve feliz posando con su familia - crédito @lamuelagonzalez/Instagram

La actriz rompió fuente y la pequeña nació de 34,6 semanas el 18 de abril de 2018, algo que González describió como “algo que no se aguantarían los hombres”, debido a la complejidad del parto. En un extenso mensaje en sus redes sociales, narró cómo debió salir de inmediato al hospital después de romper fuente.

“Los hechos: ruptura de membranas (rompí fuente), empaque como pueda, corra para la clínica, empiezan las contracciones, me ve mi médico, me dice que todo va de maravilla, siguen las contracciones más impresionantes, pienso: “la naturaleza es sabia! ¡Esto un hombre no se lo aguanta!” Respiro, respiro, respiro”, escribió la bogotana.

Pilar Schmitt

Esta fue la primera imagen con la que Pilar Schmitt confirmó el nacimiento de su segundo hijo, Martín - crédito @pilarschimitt/Instagram

Pilar Schmitt formó parte de las filas del Concurso Nacional de Belleza en 1996, cuando representó al departamento del Meta, y a pesar de ser una de las grandes favoritas, no logró un cupo en la final. Sin embargo, su paso por el certamen de belleza logró abrirle un cupo en el mundo del entretenimiento, formando parte de Producciones JES y Caracol Televisión posteriormente.

La llanera es madre de Sara, que llegó al mundo en 2004 fruto de la relación con Camilo Casas. En 2016, a sus 42 años, quedó nuevamente embarazada del pequeño Martín, que fue recibido en la Clínica del Country con un impresionante oso de peluche y que, de acuerdo con la presentadora de Show Caracol, fue de “felicidad absoluta” a un mes de su llegada.

Mónica Layton

La colombiana Mónica Layton formó parte de Chepe Fortuna y en octubre de 2018 confesó al programa La Red que estaba en al dulce espera de su primogénito a sus 40 años. Este era uno de los sueños que tenía por cumplir la actriz, que desde muy joven buscó la oportunidad, además, contó por qué casi no logra cumplir su cometido.

Mónica Layton se convirtió en madre después de los 40 y así presume a su hijo en redes sociales - crédito @monilayton/Instagram

De acuerdo con su entrevista en el medio antes citado, por mucho tiempo pidió a la Virgen de Guadalupe que se cumpliera su deseo de quedar. Sin embargo, este proceso fue de alto riesgo para la actriz, pues era su primera gestación.

Los médicos le recomendaron buena alimentación y ejercicio para mantener saludable al bebé en el vientre. Layton tuvo un niño al que llamó Lorenzo y que la tiene feliz junto a su pareja, Mauricio Valbuena.

Valerie Domínguez

Valerie Domínguez tuvo a su primogénito Thiago, con su pareja Juan David "El Pollo" Echeverri - crédito @valeriedomi/Instagram

El 19 de mayo de 2021 nació Thiago y de esta forma Valerie Domínguez y Juan David el Pollo Echeverri se convirtieron en padres primerizos. El pequeño nació en un hospital de los Estados Unidos, donde se encontraba la pareja pasando una temporada después de finalizar los confinamientos por el covid-19.

“Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación mas placentera que he tenido en la vida. Qué loco y maravilloso esto de ser mamá. Me llenaste de luz y de paz. Sentir tu cuerpo junto al mío me hace sentir viva y llena de magia. Bienvenido al mundo”, escribió la también presentadora del Canal RCN.