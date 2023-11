El Partido Verde seguirá en la bancada de Gobierno en lo que resta del 2023, aseguró su copresidente Carlos Amaya

Carlos Amaya fue elegido gobernador de Boyacá para el periodo 2024-2027 - crédito John Paz/Colprensa

En lo que resta de este 2023, el Partido Alianza Verde seguirá siendo de Gobierno señaló Carlos Amaya, copresidente de esa colectividad, al término del cónclave que realizaron en la tarde del lunes 27 de noviembre.

Te puede interesar: Reforma a la salud: se volvió a suspender el segundo debate en la Cámara

“No se va a decidir hoy sobre si seguimos siendo de Gobierno o independencia, porque esa es una decisión que le corresponde a la Dirección Nacional. La noticia es que hoy el Verde está deliberando como tiene que ser”, aseguró el también gobernador electo de Boyacá.

De hecho, antes del encuentro, donde el ambiente está bastante polarizado, Amaya dijo que se requería de la participación de toda la representación que tienen en el país, la cual no sesionaba ese día.

Te puede interesar: Reunión Petro-Uribe: ministro de Salud criticó que los Verdes se opongan a la reforma si tienen el Sena y el Icetex

“La decisión de declararse o no en Independencia le corresponde a la Dirección Nacional del Partido que hoy no sesiona. Por lo cual esta es una reunión muy importante porque es la bancada de congresistas con los copresidentes y me parece que es importante analizar la coyuntura actual. Mantenernos unidos en la defensa de la institucionalidad del partido y escuchar las distintas voces”, afirmó.

La única certeza es que hay una fuerte división entre los verdes ya que son varios los congresistas que quieren que el partido siga siendo de Gobierno, como fue el caso del representante a la Cámara por Caldas Santiago Osorio

Te puede interesar: Katherine Miranda y Catherine Juvinao respondieron el regaño del ministro Jaramillo por no apoyar la reforma a la salud: “Saque del Gobierno todo lo que huela a Verde”

“El partido ratifica su posición de seguir perteneciendo a la bancada de Gobierno, esto a la luz de unos estatutos que plantean que si hay una decisión contraria en materia del Estatuto de Oposición se debe tomar a través de una Dirección Nacional y de una convención donde la decisión se tome de una manera más amplia”, afirmó, pero también instó a que el Gobierno tenga una actitud de escucha para su colectividad.

La posición de seguir apoyando al gobierno Petro también es compartida por los senadores Ariel Ávila y Ana Carolina Espitia, y de los representantes Martha Alfonso y Olga Lucía Velásquez.

Incluso terció el saliente alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien a través de su cuenta oficial en la red social X instó a que los verdes sigan en la bancada de Gobierno.

“Como ExPdte del @PartidoVerdeCoL, como parte d una organización q escucha a todas sus vertientes y q” no toma decisiones únicamente desde sus parlamentarios (...) Considero que debemos seguir siendo Partido de Gobierno, debemos continuar aportando a la solución de las diversas crisis que se instalan sobre la Nación, debemos pensar en el presente y en las trancisiones del país y asumir nuestra responsabilidad histórica (sic)”, trinó.

En contraste, la representante por Bogotá Katherine Miranda aseguró que son más los congresistas que buscan la distanciarse del gobierno Nacional.

“En la bancada creo que tenemos mayorías en este momento para ser independientes y este es un mensaje que se tiene que llevar a la Dirección Nacional, porque, al fin al cabo, quien da la cara ante la Nación es la bancada”, afirmó la congresista quien ha expresado sus profundas diferencias con el Ejecutivo, en especial por cuenta de la reforma al sistema de Salud.

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe, es otro de los militantes del Partido Verde que apoya la iniciativa de salir de la bancada de Gobierno.

“Tal como lo dije desde el día uno, hoy ratifico mi posición de INDEPENDENCIA y creo que el partido debe hacerlo igual. Mi lucha contra la corrupción y mi defensa por Colombia no la cambio por mermelada! #SigoFirme (sic)”, trinó.

Aunque ya se venía rumorando que esa colectividad dejaría de respaldar al gobierno Nacional, por lo menos en el Congreso, el detonante que llevó a esta deliberación fueron las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, donde les cobró por la representación que tienen en importantes entidades del Estado con los excongresistas verdes Mauricio Toro y Jorge Eduardo Londoño.

“Es una alianza con las personas que digan o quieran estar con el Gobierno. Uno no puede tener, como suceden con algunas personas, una representación importante en Bogotá a través del Sena, o a través de institutos como Icetex y hagan oposición”, reprochó al termino de la reunión que sostuvieron con los congresistas de la oposición con miras a lograr acuerdos sobre la reforma a la Salud.