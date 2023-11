“La reparación es una obligación”: Jineth Bedoya frente a proyecto para proteger a mujeres periodistas

Por los crímenes cometidos contra Jineth Bedoya han sido condenados tres paramilitares - crédito @PizarroMariaJo/X

La periodista de El Tiempo Jineth Bedoya, que fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual por parte de paramilitares, se pronunció en la sesión en la que se aprobó, en la plenaria del Senado de la República y en segundo debate, el proyecto de Ley 106 de 2022, que propone crear un fondo para la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de la violencia de género.

Te puede interesar: Cortes de agua en Bogotá: 12 localidades y Soacha se verán afectadas hasta por 28 horas sin el servicio

Durante el debate, Bedoya celebró la posibilidad de adelantar procesos de reparación a favor de ella y de muchas mujeres periodistas en Colombia que han sido víctimas de violencias de género.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Salvatore Mancuso aseguró que, por instrucción de Carlos Castaño, dos importantes oficiales de la Policía ordenaron su liberación tras haber sido detenido: “Salimos disfrazados de policías”

“Las acciones de reparación son indispensables para el resarcimiento final y la no repetición, para la preservación de la memoria colectiva (sic). Los gobiernos se quedan cortos para pensar formas innovadoras y dignificantes para reparar”, sostuvo la comunicadora, que fue víctima de violación en la cárcel La Modelo de Bogotá.

El fallo de la Corte IDH tras el caso de Jineth Bedoya

Esta iniciativa surge como consecuencia de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en este caso, ocurrido el 25 de mayo de 2000 en el centro penitenciario.

Te puede interesar: Sometimiento de Mancuso a la JEP causó rechazo entre las víctimas en Córdoba

El artículo 194 del fallo de la corte ordena “la creación de un Fondo, el cual debe ser destinado a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia basada en género en el ejercicio de su profesión, así como para la adopción de medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de las mujeres periodistas que se encuentran sometidas a un riesgo especial”.

El monto destinado para su creación quedó establecido en 5.000 dólares, pro decisión de la Cidh; su manejo deberá estar definido, en parte, por delegados de la campaña “No es hora de callar” y de la Fundación para la Libertad de Prensa. En teoría, este fondo debió entrar en funcionamiento 12 meses después de que fuera notificada la sentencia de la Corte, es decir, en agosto de 2022, pero hasta ahora se está debatiendo.

El fondo hará parte del Ministerio de Igualdad y Equidad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, y el cual cuenta con un Viceministerio de las Mujeres, en cabeza de Diana Gómez Correal.

La viceministra de las Mujeres del Ministerio de la Igualdad, Diana Gómez Correal, aseguró que la cartera se responsabilizará de administrar el fondo propuesto para proteger a las mujeres periodistas víctimas de violencia de género - crédito Vicepresidencia de Colombia

De acuerdo con el senador del Pacto Histórico y ponente del proyecto, Alberto Benavides Mora, esta iniciativa brinda la oportunidad de reconocer la lucha que ha adelantado la comunicadora por más de 20 años con el fin de ser reconocida como víctima y, en esa medida, acceder a un resarcimiento.

Aunque Bedoya fue enfática en manifestar que la reparación no es una compensación, ni un favor. “La reparación es una obligación”, agregó.

El caso de Jineth Bedoya

El 25 de mayo del 2000, la periodista tenía pactada una entrevista con exparamilitar Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero en la cárcel La Modelo, de Bogotá. Al llegar al centro de reclusión, fue secuestrada; en medio de su cautiverio, que duró 16 horas, fue torturada y violada por tres paramilitares. Finalmente, fue abandonada en un punto de la vía al Llano.

En 2022, Bedoya relató al medio ABC Sociedad las secuelas que le dejó este episodio, no solo a nivel mental, sino también a nivel físico: “Desde el secuestro han empezado a salir muchas cosas físicas porque me torturaron, me golpearon (sic). Hace un año no podía caminar. Tengo tres hernias discales y una crisis de vértigo muy grande”.

Por estos hechos, tres paramilitares han sido condenados: Alejandro Cárdenas, Mario Mejía y Jesús Emiro Pereira Rivera y, en mayo de 2023, un agente del Estado compareció ante la justicia por su caso. Se trata del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Marco Javier Morantes Pico, al que se le señala de participar en el secuestro de la periodista. El procesado se declaró inocente del cargo por secuestro simple agravado.