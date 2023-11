Imitadora de Shakira habló sobre su noviazgo con Elvis Crespo en Yo me llamo: “Estamos en un momento difícil”

Imitadora de Shakira confesó que se encuentra pasando un difícil momento en su relación con el doble de Elvis Crespo - crédito archivo de Infobae.

Andrea Correa, doble de la artista colombiana Shakira, encontró el amor en el concurso Yo me llamo cuando se involucró sentimentalmente con el doble de Elvis Crespo, Nicolás Hernández.

La noticia del romance se hizo pública cuando Andrea Correa manifestó ante las cámaras del programa que estaba “enamoradísima”. Sin embargo, ahora la doble de Shakira aseguró que su relación con Nicolás Hernández pasaba por un “difícil momento”.

En el último capítulo del programa, Andrea Correa interpretó la canción Chantaje en dúo con el imitador de Maluma, quien coqueteaba con ella en medio de los ensayos para el show musical en la Escuela de Yo me llamo.

El finalista Klismann Moncada le preguntó a la doble de Shakira sI tenía novio y ella dudó su respuesta, pero dijo: “sí, sí”, las palabras de la participante pusieron en duda su relación con Elvis Crespo, así que agregó: “Estamos en un momento difícil”.

Imitador Maluma intimidó a la doble de la cantante Shakira en Yo me llamo - crédito @klismannofficial / Instagram.

“Parcero, lo siento, pero llegó acá el Pretty Boy que se aguante lo que va a ver en el televisión, pues”, expresó el doble de Maluma y luego se acercó a ella, así que reveló que se sintió intimidada con la llegada del finalista: “Estoy congelada todavía por él, tiene una energía bien fuerte”.

“Negando a Elvis delante de otro man? jajaja corre!!! Está Shakira no aguanto presión”; “Shakira se puso nerviosa con el Maluma porque hoy no se pareció en la voz”; “La yo me llamo Shakira emocionada porque llego yo me llamo Maluma ¿contexto???? Jajajaja”; “Shakira es igual a todas las mujeres, caen con el primer guapo que ven”, fueron algunos comentarios de los televidentes a través de la red social X ( antes Twitter).

Después de la presentación de los imitadores, el presentador Carlos Calero no dudó en preguntarle a Shakira acerca de su romance con Elvis Crespo y acerca de ese mal momento que había revelado: “Son cosas que pasan en la relación, puede ser que él quería un poquito más de atención y no se la di. Es el trabajo, estar aquí, tiene que entenderlo y lo hizo. ¡Te amo, bebé!”, expresó la imitadora chilena.

Los televidentes se dieron cuenta de que el imitador de Maluma intimidó a la doble de la cantante barranquillera - crédito @klismannofficial /Instagram.

Esta situación se venía a venir desde la salida del doble de Elvis Crespo, aunque al principio no lo vio como un limitante: “¿Ya saben esta canción para quién es?, me recuerda mucho a él. Sí, seguimos juntos, pero esta canción es en agradecimiento y de que lo extraño, lo extraño mucho”, expresó la participante en su show al interpretar el tema Antología.

Sin embargo, durante otra presentación musical en el escenario del Templo de la Música cantó el sencillo Moscas en la casa, así que el presentador Carlos Calero le preguntó en quien se inspiró para realizar tan buen show: “En esta canción me puse en la piel de mi madre […]. Sentí un vacío en el alma y bueno, mi madre pasó por eso, yo también. Recordé todo eso y no tener sentido de la vida, la verdad. Así que me inspiré muchísimo en mi madre en esa etapa difícil que vivió”.

Shakira sorprendió a los televidentes al revelar que su relación con Elvis Crespo estaba atravesando una “momento difícil” - crédito archivo de Infobae.

El mediador al no escuchar mencionar el nombre de su pareja, Nicolás Hernández, así que le cuestionó que sí no lo había tenido presente en el show y ella dijo: “Sinceramente, no”.

La acciones de la imitadora chilena ha sido sorprendentes para los televidentes debido a que ella había manifestado estar “enamoradísima” y sentirse “contenta de haber conocido a este hombre”.

El imitador de Elvis Crespo también había mostrado su interés por la cantante desde que hicieron público su relación: “Yo estaba en el pozo y ella me levantó. Me decía: ‘dale, sigue adelante’, y ahí surge el amor puro. Gracias a ella estoy dando todo y esta gran transformación se la debo a ella”, afirmó en su momento el exparticipante de Yo me llamo.