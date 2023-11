Actor Andrés Parra vivió momento incómodo en Times Square, Nueva York: ¿qué pasó?

Actor Andrés Parra fue acosado y criticado por fanático en Nueva York - crédito @ephotograpy/TiktTok

Uno de los actores colombianos más reconocidos en el país y en el mundo es el caleño Andrés Parra, que ha inmortalizado personajes que lo han llevado a cruzar fronteras y obtener fama y premios en Estados Unidos, Europa, Centro y Suramérica.

Tres de sus actuaciones que más lo han dejado en la mente de las personas son: el papel de presidente en la serie sobre narcotráfico El cartel de los sapos, asimismo, el inolvidable protagónico en la serie del mayor capo de la historia del narcotráfico en Colombia, Escobar, el patrón del mal, y su actuación en la película La pasión de Gabriel, premiada en varios festivales internacionales.

Un momento incómodo vivió el actor en la capital del mundo. En Nueva York fue abordado por un hombre, que, por su acento, pareciera ser venezolano, y quien quiso demostrarle su admiración al reconocerlo por su papel como Pablo Escobar, pero, al parecer, no de la forma que él hubiese querido.

En el video, publicado en TikTok y grabado en Time Square, se ve a Andrés Parra caminando con una mujer mientras es perseguido por un hombre que lo filma con el celular y le reclama por no haberse querido tomar una foto con él.

“Me encuentro al Patrón del mal, le pido una foto y el man me la niega”, con tono aireado comentó el migrante.

A su vez, le sacó en cara al actor colombiano, que, supuestamente en Estados Unidos, a él nadie lo conoce, motivo por el que no le tendría que haber negado el recuerdo y la fotografía.

“Y eso que estamos acá en Estados Unidos y acá nadie lo reconoce, los que lo reconocemos somos nosotros, los latinos”

El video, que es viral en redes sociales, fue acompañado con el mensaje: “El actor Andrés Parra no es amigable con sus fans y les niega fotos. ¡Qué decepción!”

Por los más recientes movimientos del actor colombiano en Instagram, a fecha del 18 de noviembre de 2023, podría confirmarse que esto pudo haber sucedido en días anteriores, ya que en sus historias se han podido ver sitios icónicos de Nueva York como el Metro, la Estatua de la Libertad, Manhattan y la Catedral de San Patricio.

Venezolano se molestó porque Andrés Parra no se quiso tomar una foto con él en Nueva York - crédito @ephotograpy/TiktTok

Andrés Parra abrió su corazón y habló de su separación

En una entrevista en el mes de agosto de 2023, con el presentador y escritor Dante Gebel, el actor confesó que para él es muy difícil volver a tener pareja.

“Descubrí que si yo vuelvo a tener una pareja, lo único que estoy dispuesto a entregarle es mi libertad y la suya, y la gente no quiere ser libre. La gente te quiere cambiar, quiere ser cambiada, quiere que la sometan, ve los celos como un acto de amor”

Asimismo, habló del amor y de la libertad que este debe tener, asegurando que cree no haber amado hasta el día de hoy.

“El amor realmente no sabe de celos, ni de posesión, ni de querer cambiar nada. Ahí entonces yo diría ‘yo no he amado’ y ya lo acepto, yo lo que he querido es someter gente a mis caprichos (…) yo pienso que yo no he amado hasta el día de hoy, porque yo creí que amor era eso, yo te voy a amar en la medida que hagas caso, te voy a mar en la medida que estés de acuerdo conmigo y así nos enseñaron amar”.

Finalmente, detalló que estaba luchando contra algo que no era él: “Tuve que morir a ese falso yo (…) siempre fui hipersensible. Mis rupturas de noviazgo eran un drama terrible, me moría en vida; entonces yo decía: ‘un divorcio sería la muerte’”.