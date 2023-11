Willington Ortiz recomendó dos goleadores para la selección Colombia: uno de ellos juega en la Liga Betplay

Willington Ortiz, exjugador de la selección Colombia, dio sus delanteros que le pueden aportar a la selección Colombia - créditos Colprensa

La selección Colombia se encuentra lista para enfrentar a Brasil el jueves 16 de noviembre en Barranquilla, donde el objetivo será conseguir una victoria que rompa la mala racha de tres empates consecutivos, vencer por primera vez a la Canarinha por eliminatorias y acercarse al líder Argentina en la tabla.

Aunque se habla de que el cuadro brasileño no tiene a sus mejores jugadores por las lesiones y la Tricolor tiene altas opciones de ganar en el estadio Metropolitano, lo que ha pasado en las clasificatorias es que el nivel del equipo no es el mismo a lo mostrado en los amistosos, sobre todo por la falta de gol.

Por esa razón, uno de los referentes de la selección Colombia, Willington Ortiz, afirmó que el técnico Néstor Lorenzo debe enfocarse en los jugadores con mejor momento para resolver el problema de no contar con un goleador confiable, recomendó dos futbolistas y uno de ellos brilla en la Liga Betplay.

“Le ha faltado la contundencia”

El Viejo Willy es uno de los primeros futbolistas colombianos que tuvo mucho reconocimiento a nivel internacional, pese a que nunca jugó en un conjunto fuera de Colombia, gracias a su talento que le permitió brillar en la Copa Libertadores y la Copa América, en este certamen fue subcampeón en 1975.

Durante una charla con el medio Zona Libre de Humo, el exjugador afirmó que la Tricolor sufre porque no define sus jugadas como se espera: “Hemos visto a Colombia que viene haciendo las cosas bien, el sabor que nos ha dejado en los últimos partidos es que juega bien, crea opciones, pero le ha faltado la contundencia”.

Por esa razón, Ortiz afirmó que se deben convocar a los jugadores que se encuentren con mejor nivel en el ataque y entregó dos nombres conocidos entre la afición: “Si los delanteros actuales no están metiendo los goles, hay que llamar a los que sí como Harold Preciado, Marco Pérez”.

Cabe recordar que los dos futbolistas que el exdelantero nombró no han sido parte del proceso actual con el entrenador Néstor Lorenzo, pero sí fueron muy pedidos por los hinchas porque son goleadores del Santos Laguna, en México, y del líder colombiano Águilas Doradas.

“Una alineación que no varía mucho”

Por otro lado, Willington Ortiz habló para Gol Caracol sobre el esquema táctico de Néstor Lorenzo y que es fiel a su estilo de juego, sin importar el rival: “El técnico Lorenzo ha venido teniendo una alineación que no varía mucho, sino por lesiones y eso. Ahora varía Jhon Arias y me imagino que pondrá un jugador con esas mismas características para lo que quiere y para poder atacar a Brasil y poder ganar el partido”.

Pese a que la Tricolor no ha mostrado el mejor juego posible, el exjugador destacó que el equipo “hasta ahora está clasificado, de los siete cupos que hay para clasificar Colombia está adentro, el proceso del profesor Lorenzo va muy bien. Son 10 selecciones participantes y clasifican 7, no creo que dentro de los siete no vayan a estar; no le ponga la menor duda de que va a clasificar”.

Finalmente, Ortiz dijo que las condiciones climáticas en Barranquilla tendrán un papel importante: “El calor afecta, pero siempre y cuando el equipo de casa haya entrenado y viva en el calor, pero si el equipo de casa no vive y no entrena en el calor; creo que el calor le va a afectar igual a los dos equipos tanto a Brasil como Colombia, nos es ventaja porque los de Colombia no juegan en el calor, juegan en Europa”.