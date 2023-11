Matador se despacha contra Carlos Vives por ondear bandera de Israel en sus conciertos

El caricaturista Matador mostró su descontento en contra del cantante vallenato Carlos Vives por su postura en favor de Israel - crédito Colprensa/Luisa González

El conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas sigue en el centro de la atención mundial, luego de la masacre perpetrada por los extremistas palestinos en territorio israelí y que cobró la vida de al menos 1.400 civiles que se encontraban en sus casas en el momento del atentado. Además, según las cifras del Ministerio de Salud palestino, los muertos ya sobrepasan los 10.000 en medio del escalamiento del conflicto, en el que Israel está atacando objetivos de Hamas en la Franja de Gaza.

Te puede interesar: Iván Duque condenó los actos terroristas contra Israel: “Con Hamas presente nunca existirá una solución a largo plazo”

En ese contexto, el caricaturista Julio César Gonzáles Quiceno, oriundo de Pereira, mejor conocido como Matador, se despachó en contra del cantante samario Carlos Vives luego de que el artista sacara una bandera de Israel en una de sus presentaciones. Matador mostró una fotografía en la que se ve a médicos palestinos atender a los heridos que llegan a los hospitales, producto del conflicto entre el grupo Hamas e Israel.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Embajador de Israel defendió a alcalde electo de Bucaramanga por amenazas: “Su único ‘pecado’ fue reunirse conmigo”

Se debe tener presente que el artista risaraldense tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, misma plataforma que usó para reprochar de manera contundente que el intérprete de Volví a nacer, se subiera a un escenario con la bandera israelí en medio de uno de sus conciertos.

El caricaturista criticó la postura del cantante oriundo de Santa Marta - crédito @matador000/Instagram

“Mira al niño de la foto, observa bien a la médica que lo atiende, qué impotente no puede dejar de llorar. Esa bandera que ondeas con orgullo es la responsable del genocidio de niños inocentes en Gaza, incluso bombardea hospitales donde hay niños como el de la foto. Hoy le darás las buenas noches a tus hijos y no estarás buscándolos debajo de los escombros como miles de papás palestinos. Eso era todo”, publicó Matador en su perfil. En las imágenes, que no tienen ningún tipo de censura, muestra a algunas de las víctimas de los bombardeos más recientes ocurridos en la ciudad de Gaza, en cercanías al hospital Al Sfifa.

Te puede interesar: Netanyahu afirmó que Hamas perdió el control del norte de Gaza: “No tienen ningún lugar seguro donde esconderse”

Por su parte, los internautas tampoco perdonaron a Vives, pues algunos comentarios de la publicación de Matador son: “Carlos Vives siendo Carlos Muerte”, “Carlos Vives pudo ser el ídolo del país hasta que se metió en la política”, “Que más se puede esperar de estos artistas colombianos”, y “Ambas partes son culpables, en esto no hay buenos ni malos”.

Si bien la crítica de Matador tiene un objetivo, el caricaturista omitió un detalle que es muy importante y es que la foto de Carlos Vives con la bandera de Israel fue tomada en el 2018, durante un concierto en Tel Aviv, capital de ese país, durante la gira que adelantó en esa temporada. A pesar de eso, el risaraldense no se ha retractado de lo dicho.

Colombia busca mediar el conflicto

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció el jueves 9 de noviembre que Colombia hará parte de la denuncia contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante la Corte Penal Internacional (CPI), por supuestos crímenes de guerra.

La denuncia está encabezada por el gobierno de Argelia, país que se ha mostrado claramente a favor de la causa Palestina. Por su parte, el presidente Petro se refirió al tema a través de su cuenta de X, antes Twitter: “La República de Colombia va a coadyuvar la denuncia de la Republica de Argelia interpuesta ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra el señor Benjamín Netanyahu ante la masacre de niños y civiles del pueblo palestino que ha producido. El canciller de Colombia se reunirá mañana con el fiscal de la Corte Penal Internacional”.