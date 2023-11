Palabras de Anahí tras cuatro conciertos en Colombia: “Te quedas en nuestro corazón por siempre”

La cantante mexicana se despidió de su público colombiano a través de las redes sociales después de cuatros conciertos en el estadio Atanasio Girardot en Medellín - crédito Anahí Puente / Instagram.

La artista mexicana Anahí Puente, conocida por darle vida al personaje ‘Mía Colucci’, en la serie juvenil Rebelde, disfrutó de sus cuatro conciertos en Colombia en el Soy Rebelde Tour. Con el regreso de la banda RBD, tras separarse en 2009, la artista le agradeció a su público colombiano.

“Gracias Colombia! Que hermoso fue volver … Te quedas en nuestro corazón por siempre. Familia RBD”, escribió la actriz oriunda de Ciudad de México a través de un post que acumula más de 100 mil likes y 1.722 comentarios.

La publicación de la vocalista estuvo acompañada de una serie de fotografías de varios momentos compartidos con sus compañeros de la banda mexicana, Dulce María; Maite Perroni; Christopher Uckermann y Christian Chávez, en sus cuatro shows en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Integrantes de la banda mexicana RBD durante el Soy Rebelde Tour en el estadio Atanasio Girardot en Medellín - crédito Anahí Puente / Instagram.

La actriz mexicana que inició su carrera en la industria de la televisión en el programa Chiquilladas con tan solo dos años de nacimiento estuvo agradecida con sus fanáticos colombianos debido al apoyo que tuvieron en los conciertos puesto que las cuatro fechas previstas fueron un total sold out.

“Como hace 18 años nos llovió, que hoy lluevan bendiciones, que llueva amor en el mundo, que llueva la paz, que nos empape la paz y todo este amor que este mundo necesita (...) Medellín, solo quiero decirte que esta noche nos has regalado un sueño hecho realidad a estas cinco personas. Gracias por existir, porque gracias a ustedes existe RBD. Qué viva Colombia”, expresó Anahí Puente en la noche del primer concierto con el grupo musical.

Este fue el discurso que dio la cantante de RBD Anahí Puente en su primera presentación en Medellín, Colombia - crédito @BoyOfAnahi/X

Para Anahí “no hay palabras” para describir el éxito rotundo de los conciertos en Medellín (Antioquia) y todo lo que disfrutaron junto a sus fanáticos, tanto así que también compartió con su hijo y su esposo, Manuel Velasco. Asimismo, Dulce María también estuvo acompañado de su esposo Paco Álvarez y Maite Perroni viajó a la ciudad de la Eterna Primavera junto a su pequeña hija, Lía.

Los protagonista de la serie mexicana Rebelde e integrantes de la banda RBD compartieron con sus familias durante sus presentaciones en Colombia - crédito Anahí Puente/ Instagram.

Los integrantes de la banda mexicana interpretes de las reconocidas canciones como Rebelde; Sálvame; Enséñame; Tras de mí; Este Corazón y muchos más éxitos, fueron recibidos en Colombia con cientos de elogios por parte de sus fanáticos a través de las redes sociales, asimismo, la cantante mexicana recibió una dedicatoria en su habitación.

La artista de 39 años compartió una imagen con sus 12.2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram en la que se puede observar unas flores con una nota: “Hola Anahí, ser RBD es romper el récord de más de 160 mil personas cantando a pulmón los himnos de toda una generación. Bienvenida a Medellín, tu casa”.

La artista mexicana Anahí Puente tuvo un recibimiento en el país lleno de elogios por parte de sus fanáticos colombianos - crédito Anahí Puente / Instagram.

Las palabras de agradecimiento de los seguidores de la banda formada por la serie juvenil Rebelde llenan las publicaciones de la artista mexicana: “Gracias por hacernos felices”; “Sigue cantando Sálvame con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto es muy importante para nosotros, estamos aquí y llevamos mucho tiempo esperando este momento. Gracias por darlo todo cada vez que subes a ese escenario”; “Fue mágico disfrutar su concierto. Los llevaré siempre en mi corazón”.

Dulce María también le agradeció a todos los seguidores de la banda RBD por haber viajado desde varios lugares de Colombia para asistir a los conciertos desarrollados en el Atanasio Girardot en Medellín: “Se que también viajaron desde muchos lugares para poder vernos, así que quiero agradecerles por no parar de soñar, por no olvidar nuestras palabras y acompañarnos en cada paso, cada lagrima, en cada batalla y en creer en nosotros, en mi particularmente cuando a veces sentimos que ya no podemos más, gracias, los amamos”.