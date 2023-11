Millonarios ya tendría permiso para construir su nueva sede deportiva: esta sería la fecha de inauguración

Desde 2017 que Millonarios entrena en una sede que pertenece al grupo Amber Capital, máximo accionista del club - crédito Millonarios FC

Millonarios está cumpliendo con una serie de objetivos que la junta directiva y el cuerpo técnico pactó para la temporada 2023, empezando por el título de la Liga Betplay en junio, luego la renovación de Alberto Gamero y algunos jugadores importantes, y avanzar con una sede deportiva con mejores condiciones.

El tema de la sede se conoció a través del entrenador samario, que le había solicitado a los dirigentes que se acondicionara un lugar amplio y con elementos para potenciar físicamente a los futbolistas de las nóminas profesionales y juveniles, tanto masculina como femenina.

Tal parece que ese objetivo se conseguirá para 2024 gracias a la gestión de Millonarios con un terreno en el que irá construyendo la infraestructura propuesta, además que en el mismo año llegaría un ídolo del club para ayudar con las divisiones inferiores, aportar su experiencia y reforzar el ascenso de jóvenes promesas.

“Permisos para hacer la construcción”

Desde 2011 Millonarios no tiene una sede deportiva ampliada, luego de vender su antigua “finca” para sanear sus deudas, y a partir de 2017 practican en un espacio que pertenece al máximo accionista, pero no cuenta con la amplitud suficiente para lo que necesita una nómina profesional y de alto nivel.

Por esa razón, tal parece que el club ya tendría todo listo para construir una nueva sede con toda la infraestructura para convertirse en un Centro de Alto Rendimiento y estaría lista en 2024, como lo explicó el periodista Antonio Casale en el canal deportivo Espn.

El técnico Alberto Gamero (derecha), acompañado por Enrique Camacho (izquierda), presidente de Millonarios, y Gustavo Serpa (centro), máximo accionista - crédito Millonarios FC

“El máximo inversionista de Millonarios fue a la sede que ya han recibido todos los permisos para hacer la construcción pertinente y aspira a más tardar a mediados del próximo año pueda inaugurar su sede deportiva como se merece”, dijo el comunicador.

Cabe recordar que Gustavo Serpa, máximo accionista, le dijo a Caracol Radio en junio algunas de las cosas que se verán en la nueva sede:“Un centro de alto rendimiento, venimos hablando de un lote para desarrollar facilidades para el equipo, tanto en divisiones menores como del equipo profesional”.

Sumado a eso, el empresario se refirió a la opción de reunir a todos los jugadores previo a los encuentros: “Ese CAR también podríamos convertirlo en un hotel para que el equipo pueda concentrar, estamos muy cerca de lograr todas esas cosas”.

Regreso de un ídolo

Otra noticia que Antonio Casale le entregó a los aficionados es que Willington Ortiz, uno de los máximos ídolos de Millonarios y el fútbol colombiano, volvería al club para la temporada 2024: “En una especie de, por un lado, reconocimiento, pero otra de querer aprovechar su sabiduría, Willington Ortiz va a ser contratado como veedor de las divisiones menores”.

Willington Ortiz jugó en Millonarios entre 1972 y 1978, consiguiendo dos títulos de Liga - crédito Colprensa

El Viejo Willy llegó al club en 1972, cuando debutó como profesional al ser traído de Tumaco, Nariño, el técnico Gabriel Ochoa Uribe se interesó en el futbolista y en ocho años de carrera le dio al equipo dos títulos de Liga, además de convertirse en una leyenda de la institución.

Sin embargo, cabe recordar que Willington Ortiz tuvo problemas legales con Millonarios en 2018, cuando demandó al equipo junto al América y el Deportivo Cali, en los cuales jugó, por su pensión: “No me pagaron en ese momento y ahora estoy reclamando que me la paguen, es una obligación que no caduca”.

Refuerzos para la Libertadores

Finalmente, otro tema importante sobre Millonarios es que ya empezaría a buscar los refuerzos para la nómina de 2024, cuando el primer objetivo será la Conmebol Libertadores y entre las opciones aparecen un lateral izquierdo, que pelee el puesto con Omar Bertel, y un centro delantero.

Respecto a la posición de atacante, se debería al bajo nivel de Fernando Uribe, suplente de Leonardo Castro, y que daría a entender que Fercho no continuaría en la institución para la nueva temporada, aunque en el club no se ha decidido nada hasta finalizar el semestre.