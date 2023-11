Colombia ha registrado 378 casos de tentativa de feminicidio en lo que va de 2023

La Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de 105 casos de presunto feminicidio en Colombia - crédito Jesús Áviles Infobae

La Defensoría del Pueblo alertó por los casos de violencia de género que se han presentado durante 2023 en Colombia.

La entidad defensora de los derechos humanos manifestó su preocupación por la alarmante crisis de violencias, principalmente, contra las mujeres y niñas, dentro de las cuales se han registrado cientos de casos relacionados con tentativas de feminicidio.

Ante este panorama, hizo un llamado a todas las entidades a que trabajen en mecanismos que permitan avanzar en la erradicación de este tipo de violencias, que en muchas ocasiones provienen de las mismas instituciones.

“Este año nuestras Duplas de Género han atendido 378 casos de tentativa de feminicidio, en los que las barreras son unas de las más claras expresiones de violencia institucional. Mujeres que no son debidamente protegidas, ya que las medidas no corresponden a sus riesgos o a sus contextos, y las medidas de atención parecieran cada vez más lejanas, pues a pesar de las reglamentaciones legales, aun los entes territoriales manifiestan no contar con recursos económicos, y en otros casos ni siquiera saben cómo tramitar la atención”, aseguró el defensor del Pueblo.

La delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género ha atendido 6.339 casos de violencia basada en género, es decir, se registró un aumento del 96% más en la atención jurídica y psicosocial, en comparación con el mismo periodo del 2022, año en el que se atendieron 3.231 casos.

De acuerdo con la Defensoría, se estima que al finalizar el año la situación podría llegar a un aumento del 120% de casos atendidos, dado que durante todo el 2022 se acompañaron alrededor de 4.500 mujeres y población OSIGD (colectivo de personas diversas con orientación sexual e identidad de género diversas) víctimas de violencia basada en género y por prejuicio.

“Este crecimiento en la atención refleja la importancia del trabajo en el territorio y la necesidad de que desde todas las entidades trabajemos en mecanismos que permitan avanzar en la erradicación de violencias basadas en género y eliminación de la violencia institucional”, señaló Carlos Camargo Assis.

Para hacer frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo dispuso de una nueva herramienta digital: la ‘App Contigo’, la cual permitirá reportar en tiempo real casos de violencias basadas en género que se estén presentando en el país.

Esta aplicación está disponible, de forma gratuita, en dispositivos móviles con sistemas operativos iOS y Android, también en la web. Cuenta con un enlace de atención para las personas víctimas de violencia basada en género y violencia por prejuicio, quienes pueden solicitar atención directa de las profesionales jurídicas y psicosociales.

Además, esta herramienta está enlazada con los sistemas de información de la Defensoría, con el fin de permitir la elaboración de insumos, informes y realizar atención y seguimiento a los casos en tiempo real y con georreferencia.

Violencia de género y violencia por prejuicio en Colombia

El departamento que registra más casos de atención por violencia de género es Norte de Santander, con 536 casos - crédito Ernesto Guzman Jr/EFE

En relación con las manifestaciones de violencia basada en género y violencia por prejuicio, en lo corrido del 2023, la Defensoría del Pueblo ha registrado 4.818 casos de violencia psicológica; le sigue violencia física, con 2.855; violencia económica, con 1.736; violencia patrimonial, con 1.139, violencia sexual, con 999 casos.

Es importante aclarar que un solo caso atendido puede reportar varios tipos de las violencias mencionadas. Además, la Defensoría tiene conocimiento de 105 casos de presunto feminicidio.

Los departamentos que registran más casos de atención son: Norte de Santander, con 536 casos; Antioquia, con 463; Valle del Cauca, con 458; Nariño, con 422 y Bolívar, con 411.

“Uno de nuestros principales objetivos es continuar trabajando tanto en estrategias de prevención y atención de las violencias basadas en género como en la generación de condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas en el país”, aseguró Carlos Camargo Assis.