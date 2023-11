Juan Daniel Oviedo se pronunció tras decisión del CNE y envió mensaje a los demás candidatos

CNE rechazó la revocatoria de la candidatura de Oviedo - créditos @JDOviedoA/X

Luego de varias semanas de incertidumbre sobre si su candidatura sería revocada, Juan Daniel Oviedo se pronunció tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de rechazar la demanda que indicaba que el candidato estaría inhabilitado para participar en las Elecciones Regionales 2023.

A través de su cuenta de X (antes Twitter) Oviedo envió un mensaje a sus seguidores sumado a unas pullas dirigidas a los demás candidatos, señalando que la decisión del CNE expone sus formas de hacer política, además de significar un nuevo inicio para su campaña.

“La verdad es una palabra de tan solo seis letras, pero es la más importante de nuestra campaña, por eso, en estos días de incertidumbre por los temas de la inhabilidad, la verdad de nuestros principios, la verdad de nuestro comportamiento, la verdad de nuestra nueva forma de hacer política, nos permiten con la frente en alto y mirando a los ojos, decirles que nuestra campaña vuelve a comenzar”, afirmó el candidato.

De la misma forma, Oviedo de nuevo arremetió contra otros candidatos, asegurando que su campaña no es de maquinarias, motivo por el que confía que saldrá como ganador de los comicios del 29 de octubre.

“Vuelve a comenzar con mayor fuerza, mayor convicción y mayor voluntad. Hoy es el día para nosotros del comienzo del triunfo. Esta campaña no es de izquierda ni de derecha, ni de arriba ni de abajo, no es de maquinarias, no es de politiquería, es una campaña plural”, fueron las palabras de Juan Daniel Oviedo.

El candidato a la Alcaldía de Bogotá se pronunció tras decisión del CNE - crédito @JDOviedoA/X

Cabe resaltar que tras la votación por parte de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, el proceso de Juan Daniel Oviedo no se ha cerrado, ya que el expediente será tomado por la magistrada Maritza Martínez, que determinará una nueva ponencia o acogerse a la que fue presentada.

No es el primer señalamiento de Oviedo a Galán

A pesar de recibir el apoyo de Gustavo Bolívar y Rodrigo Lara; esta no es la primera vez que Oviedo envía indirectas a los demás candidatos a la Alcaldía de Bogotá, siendo el líder en las encuestas, Carlos Fernando Galán, el aspirante que ha señalado en diferentes ocasiones.

La última de ellas, cuando desde sus redes sociales afirmó que el candidato del Nuevo Liberalismo es la representación de la política tradicional, señalando a Galán de “clientelista” y “politiquero”.

“Hay dos formas de hacer política, la tradicional representada por Carlos Fernando Galán, basada en alianzas clientelistas y politiqueras, que hipoteca los intereses de nuestra ciudad y que vamos a derrotar”, señaló Juan Daniel Oviedo.

De nuevo, en la publicación, Oviedo resaltó sus métodos, señalando que es una nueva forma de hacer política; aspecto que se ha convertido en parte fundamental de su candidatura, asegurando que esto ha sido algo por lo que ha recibido críticas, incluyendo la demanda de revocatoria.

“Una nueva forma de hacer política, escuchando a la gente, hablando con la verdad, tomando decisiones basadas en evidencias, pero sobre todo resolviendo nuestros problemas, poniendo por encima los intereses de los habitantes de nuestra ciudad”.

Juan Daniel Oviedo señaló a Carlos Fernando Galán de politiquero - crédito @JDOViedoA

Ante la decisión del CNE de no revocar la candidatura de Oviedo, el exdirector del Dane podrá continuar con los planes que ha divulgado respecto a su campaña, lo que incluye un almuerzo con Gustavo Bolívar, aspecto que afirmó no tendrá tintes políticos, sino de reconocimiento del exsenador como persona.

Además, la situación con las personas en Bosa Brasilia, que de acuerdo con el candidato, lo recibieron de manera agradable tras su mudanza a la localidad, motivo por el que tomó la decisión de recibir los resultados de las elecciones allí.