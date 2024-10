Ornella Sierra celebró Halloween transformándose en icónico personaje de ‘X-Men’

Con motivo de Halloween, Ornella Sierra eligió lucir varios disfraces en sus redes sociales, incluido uno alusivo a uno de los personajes femeninos de X-Men - crédito @ornellasierra/Instagram

Como viene siendo usual con el auge de las redes sociales, Halloween se transformó en una vía para que los creadores de contenido y celebridades exploten su ingenio y sorprendan a sus seguidores con sus elecciones de disfraces y atuendos.

Dependiendo del creador de contenido, estos asumen la cuestión de manera diferente. Mientras algunos se inclinan por centrar todos sus esfuerzos en un solo disfraz y que este sea el más impactante (como sucedió con Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia), otras figuras de plataformas digitales prefieren compartirse luciendo más de un disfraz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ese fue el caso de Ornella Sierra, exparticipante del reality show del Canal RCN en su primera temporada, y que para el regreso del programa en 2025 fue elegida como su host digital, reemplazando a Emmanuel Restrepo, que hacía esa labor mientras interpretaba su personaje Carmelo, uno de los más recordados de la serie Rigo del mismo canal.

La creadora de contenido decidió recrear a Eva y bailar a ritmo de "Soltera" de Shakira mientras el animal colgaba de ella - crédito @ornellasierra/Instagram

Durante la semana, la también conocida como la Barbie costeña, compartió un total de tres disfraces, todos ellos pensados desde una línea de provocación. El primero fue una interpretación del personaje bíblico de Eva, luciendo un traje que simulaba las hojas con las que es representada habitualmente. Para darle riesgo añadido, Ornella apareció en la sesión de fotos acompañada de una serpiente que le rodeaba el cuello, y hasta bailó a ritmo de Soltera de Shakira en uno de los reels de esta sesión fotográfica luciendo el atuendo y con el animal todavía colgado.

Para el segundo disfraz, Ornella optó por tomar de modelo a Britney Spears y su recordado por paso por los MTV VMA’s de 2001, cuando la Princesa del Pop subió al escenario acompañada de una pitón birmana albina que colgaba de su cuello para interpretar su canción I’m A Slave 4 U. Ornella no perdió detalle en lo que se refiere al atuendo, usando uno idéntico al que usó Britney en esa oportunidad, y nuevamente se valió de una serpiente (todavía más grande que para el disfraz de Eva) para completar el atuendo.

El segundo disfraz de Ornella Sierra fue uno de Britney Spears, recreando una de las apariciones más recordadas de la norteamericana en televisión - crédito @ornellasierra/Instagram

El tercero y último disfraz fue anticipado con un video en el que aparecía Ornella sin maquillaje, y tras pasarse una brocha de color azul por la cara, la imagen cambió repentinamente para presentarla como Mystique, una mutante de la saga de X-Men, villana de la historia y habitual mano derecha de Magneto. El nivel de detalle volvió a sorprender, pues su pie se veía completamente azul, el cabello era rojo oscuro y los ojos amarillos, tal y como se presenta al personaje en los cómics y las adaptaciones para cine y televisión.

“No bebés, no soy Pitufina, ni Avatar, soy Mystique”, comentó la influenciadora en la descripción de las fotografías de dicha sesión, en respuesta a los comentarios que intentaron adivinar el personaje que iba a interpretar en esta ocasión.

El último disfraz de la barranquillera revivió a una de las principales villanas de la serie de Marvel - crédito @ornellasierra/Instagram

En todo caso, las reacciones por parte de sus seguidores fueron favorables para todos sus disfraces, destacando la creatividad y atrevimiento de la barranquillera, actual pareja de Miguel Bueno.

“La estás dando con esos disfraces”, “me encanta, La Mystique más bella de Colombia Panamá y Latinoamericana”, “La diste con todos los disfraces Orne, me encantó”, “Intenté concentrarme en el vestuario pero la señorita culebra no me dejaba”, “Miguel bueno reencarno en el culebrón”, “Tiene mejor cuerpo Orne que la de la foto real y no lo pienso discutir con nadie” fueron algunos de los comentarios que dejó la creadora de contenido con su celebración de Halloween.