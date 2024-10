‘La Pupuchurra’ reveló el país que está visitando: sus seguidores se preguntan si regresará a Colombia

Además de su viaje, Bolaños ha explorado otros áreas artísticas alejadas de la televisión, ahora como Dj - crédito @marthaisabelii/Instagram

Martha Isabel Bolaños es una actriz caleña, conocida por su famoso papel de La Pupuchurra de la renombrada telenovela Yo soy Betty, la fea. Además de esta producción, Bolaños ha realizado diferentes trabajos en diversas series y telenovelas a nivel nacional e internacional.

Hace unos días, la actriz llamó la atención de varios de sus seguidores después de su paso por La casa de los famosos Colombia, ya que primero pasó por Portugal, mostrando los escenarios históricos que impactó a más de uno, pero ahora viene mostrando a su comunidad la continuidad de su viaje por el Viejo continente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las publicaciones de la actriz generan reacciones en sus fans, en el que resaltan la belleza de los lugares que visita Bolaños, además de hacerle algunas recomendaciones sobre los sitios a los que no debe dejar pasar en su viaje a Grecia, el destino que ahora está visitando.

Las publicaciones de la actriz generan reacciones en sus fans, en el que resaltan la belleza de los lugares que visita Bolaños - crédito @marthaisabelii / Instagram

“Grecia ¡Hay lugares que simplemente se te clavan en el corazón! Cómo les explico la mágica esencia de este lugar; sin ser perfecto, porque tienen su carácter, ¡te atrapa! La acrópolis te acompaña desde su cima, el océano te deslumbra con su inmensidad, su comida te deja sin palabras, su gente que es guapísima, te saca sonrisas y así… Para resumirles, es un lugar de esos que dejas, con la firme promesa de regresar. Todo viaje al interior es un viaje al exterior”, escribió en una de las publicaciones Martha Isabel Bolaños, en medio de su visita en Europa.

Al parecer, este viaje es un espacio de descanso para la caleña y la oportunidad de desconectarse de la cotidianidad, aunque no hay indicios de la fecha en que pueda devolverse a Colombia. Por ahora, la actriz sigue mostrando las maravillas naturales e históricas del Mediterráneo a sus seguidores.

Además de su viaje, Bolaños ha explorado otras áreas artísticas alejadas de la televisión. La caleña sorprendió a sus fanáticos al público al iniciar una nueva etapa en su carrera como DJ, el 6 de septiembre, la actriz debutó en un club destacado de Cali, marcando el inicio oficial de su incursión en el mundo de la música electrónica.

Su primer paso fue por Portugal, ahora disfruta de los escenarios de Grecia - crédito @marthaisabelii / Instagram

Martha Isabel reveló que ha estado cultivando su pasión por la música durante años, lo que finalmente la llevó a explorar esta nueva faceta artística. En sus redes sociales, compartió con sus seguidores detalles sobre su preparación para su primer espectáculo, en el que se centró en la salsa, un género que ha tenido un impacto importante en su vida personal y profesional.

Hay que resaltar, que la carrera de la caleña logró reactivarse gracias a su participación en La casa de los famosos Colombia, lo que le permitió explorar nuevas oportunidades y experiencias. Ahora, su viaje a Europa permite a la actriz gozar de nuevas experiencias y así, volver al país recargada de energía y continuar con los mencionados proyectos a nivel personal y musical.

Volvió al quirófano

Para nadie es un secreto que la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, el tema de la apariencia física es bastante importante, pues ella asegura que se considera una mujer vanidosa a la que no le gusta esforzarse mucho a la hora de cuidarse, por esto, prefiere otro tipo de ayuditas con las que pueda lograr efectos visibles en corto tiempo.

“Estoy dichosa, no dolió y fue una cirugía muy rápida, tuvo que estar en casa tranquila, pero a la primera semana ya me sentía bien y pude empezar con mis actividades normales, en la siguiente, ya que se me permitió usar maquillaje”, añadió la actriz caleña sobre el procedimiento que la dejó dos semanas fuera de las redes y los eventos en los que ahora trabaja como artista música mezclando salsa en vivo.