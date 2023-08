Caso Edwin Arrieta: revelaron audios enviados por el cirujano plástico antes de ser asesinado

Fueron revelados los últimos audios enviados por Edwin Arrieta antes de ser asesinados - crédito Europa Press

El pasado 6 de agosto de 2023, se conoció el crimen del médico colombiano Edwin Arrieta, asesinado en una isla de Tailandia por el chef y modelo español Daniel Sancho. Este hecho sigue siendo causa de repudio en todo el mundo.

Luego de ser capturado, el hijo del actor Rodolfo Sancho confesó a las autoridades de ese país que había desmembrado el cuerpo del cirujano y que también había arrojado las partes en un vertedero de Kooh Phangan, lugar en el que se encontraban pasando vacaciones.

Por el momento, las autoridades de ese país se encuentran llevando a cabo el proceso judicial en contra de Daniel Sancho; sin embargo, cada día salen a la luz pública nuevos detalles que tienen que ver con este caso. En las últimas horas se dieron conocer una serie de grabaciones de lo que se habría identificado como la última conversación que sostuvo el médico Arrieta.

Se desconoce la identidad de la persona con la que el cirujano tuvo ese contacto, justo antes de ser asesinado, pero se deduce que pudo ser un socio que tenía en Chile. Lo que si se conoció es que las notas de voz se enviaron a las 8:18 de la mañana hora local el pasado 2 de agosto, poco antes de que se cometiera el crimen.

“Te llamaba para el tema de la historia clínica. A mí no me interesa coger personas que trabajan para ti ni contigo. Por Dios, o sea, ¿de dónde sacas eso? ¡La loca de mie... esta me tiene harto! ¡En mala hora accedí yo a operar a esa paciente!”, dice Arrieta en la nota de voz.

“En estos audios le escuchamos hablar de esta paciente que habría denunciado una mala praxis. Lo lógico es que este enfado sea por esa denuncia”, comentó una periodista para un noticiero de la cadena española Cuatro.

Sin embargo, algunos medios de comunicación indican que esta no sería la primera vez que saldrían a la luz pública denuncias similares por los procedimientos del médico luego de conocerse la noticia de su asesinato.

“Su entorno nos cuenta que era muy buen profesional, pero estas pacientes sí que han puesto denuncias y él no estaría muy contento con las imágenes que se estaban difundiendo por redes sociales. Creemos que esta persona es con la última que podría haber hablado. Con su familia había hablado el día anterior”,agregó la reportera.

Aparecieron nuevas pruebas del caso Daniel Sancho - Edwin Arrieta

Al pasar del tiempo siguen conociéndose más detalles de este crimen, debido a eso, esta semana Big Joke, quien es la persona que está encargada de la investigación, manifestó el que podría ser el principal motivo que habría tenido Sancho para asesinar al cirujano colombiano. Este motivo tendría que ver con unos videos íntimos de ellos con su familia, los cuales podrían costarle el trabajo a Rodolfo Sancho.

“No están esos mensajes porque el propio Daniel los habría borrado. El principal motivo para acabar con la vida de Edwin era por unos videos de ellos con su familia que le podrían costar el trabajo a su padre”, así lo aseguró el oficial en el programa En boca de todos.

Del mismo modo, las autoridades tailandesas afirmaron que Daniel Sancho sostuvo una fuerte discusión con Edwin Arrieta unos instantes antes de que ocurriera el crimen. Además, dijeron que los resultados definitivos de la autopsia realizada al colombiano lograron determinar que el médico murió degollado.

Algunas fuentes de la prisión en la que se encuentra recluido Sancho, revelaron que el cocinero había quedado “completamente en shock” al enterarse que Edwin había muerto degollado, lo que claramente indica que en el momento en el que presuntamente empezó a desmembrarlo aún estaba con vida.

“Las teorías sobre el asunto son múltiples, pues parece que [Daniel Sancho] decidió acabar con su vida de esta manera tan macabra, sin intentar reanimarlo ni llamar a emergencias, aun sabiendo que el colombiano seguía vivo”, publicó Europa Press.