Maleja Restrepo habló sobre su experiencia con la maternidad y la posibilidad de tener más hijos

Maleja Restrepo habló de su experiencia con la maternidad, particularmente con su hija menor, Macarena. Foto: @maleja_restrepo/Instagram

La presentadora Maleja Restrepo y el corredor de motocross Tatán Mejía sostienen desde hace más de diez años una de las relaciones más estables y queridas del entretenimiento colombiano. Con un círculo familiar completado por sus dos hijas Guadalupe (nacida en 2012) y Macarena (en 2017), marcan un contraste directo con otras relaciones de la farándula nacional rodeadas de especulaciones sobre rupturas e infidelidades.

Te puede interesar: Sin pelos en la lengua, Maleja Restrepo reveló detalles íntimos de Tatán Mejía: “Lo tiene por encima del ombligo”

Maleja pasó por el programa Desnudate Con Eva realizado por la española Eva Rey, apenas unas semanas después de que el propio Tatán apareciera como invitado. Allí dio su versión de lo que ha representado esta relación para ella y de los retos que afrontan actualmente como pareja, y uno de ellos se relaciona con la posibilidad de tener más hijos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: El curioso reclamo de Macarena a Maleja Restrepo por una portada de revista

Maleja explicó que si bien junto con Tatán ya han considerado que se haga la vasectomía debido a que la vallecaucana no busca tener más hijos, ese no parece ser el deseo de la pequeña Macarena, según explicó su madre:

“Macarena si dice ‘yo quiero una hermanita’ y le tiene nombre y todo. Quiere que se llame Antonella. Y yo creo que sería una buena hermana mayor, pero le decimos ‘no Maca, tu ya no vas a ser hermana mayor. No existe la posibilidad’ Ella insiste, pero definitivamente, ya no más”

Pero ese no es el único reto que afrontan con la pequeña, que cumplirá seis años en diciembre. Según explicó, actualmente atraviesan la etapa de lograr que se quede en su cama y no se cambie de habitación en las noches:

“Es duro. Muy difícil por mi parte. Creo que por parte de ‘Sebas’ es más fácil, porque yo creo más en los procesos que en las decisiones tan radicales como: ‘Vas a dormir hoy en tu cama y listo. Llora todo lo que quieras en tu cama’”

Maleja explicó que durante toda su vida, Macarena siempre ha dormido en la mitad de sus papás, pero en este momento necesitan volver a dormir juntos. “Y decimos ‘entre los papás no puede haber nadie, tenemos que dormir juntos’”, sentenció. De todos modos, reiteró que se trata de un proceso y que no intentan forzar las cosas. Como ejemplo, se refirió a lo que están haciendo actualmente para que la pequeña se acostumbre a no dormir con sus papás:

“Él y yo nos vamos de viaje y mi mamá va a venir a cuidar a nuestras hijas, así que en ese momento irá a dormir con mi mamá en su cuarto y ahí arrancará el proceso. Es como un duelo. Hablábamos que la maternidad es como pequeños duelos”

Pero incluso reconociendo que es un paso necesario, Maleja dijo que eso le genera sentimientos encontrados, sobre todo ahora que está tomada la decisión de no ser madre otra vez y por el vínculo tan cercano que comparte Macarena con su mamá, como ella misma reconoció:

“A mí me duele un montón, me da un guayabo (…) se me aguan los ojos y todo porque sé que es un momento que no va a volver a existir de esa manera. Obvio, me voy a seguir arrunchando con mi hija, pero si no vamos a tener más hijos, pues esta va a ser la última vez”

A raíz de la situación de Macarena durmiendo con sus papás, la periodista española preguntó en qué momento ‘Maleja’ y ‘Tatán’ se daban el tiempo para su intimidad. Al respecto y sin ningún complejo, ‘Maleja’ respondió “Ay mija, ¿Es que acaso uno solo lo hace en la cama? (...) uno no tiene por qué ponerle horario. Para nosotros es muy importante el tema del sexo en la relación. Es un pilar”. Acto seguido, Eva comenzó a preguntar por números, y Maleja respondió “No pueden pasar más de tres días” y señaló que ninguno de los dos decía que no, al punto de responder entre risas “¡Hasta maluco es rico!”.