Alerta en Cali por incautación de fentanilo en la ‘Calle del Sabor’

Las acciones operativas de las autoridades permitieron incautar varias drogas y capturar a cuatro personas que manejaban un laboratorio clandestino de drogas en Cali, Valle del Cauca. Precisamente la labor policial se desarrolló en la ‘Calle del Sabor’ ubicada en la Carrera 3 con Calle 10, hasta allí se realizó la acción que permitió el desmantelamiento del laboratorio y la incautación de varias drogas incluyendo ampolletas de fentanilo.

De acuerdo con el comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cali, coronel William Quintero, en el operativo se logró recolectar el material suficiente para enviar a prisión a alías ‘Pikachú’, ‘Chará’, ‘Gordo’ y ‘Flaco’; dictaminados con medida de aseguramiento en centro penitenciario por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

“Tras la fachada de un edificio en la conocida ‘Calle del Sabor’, ubicada en el Bulevar del Río, la Policía Metropolitana desmanteló un laboratorio clandestino con capacidad de producir al menos 2.500 dosis mensuales de drogas sintéticas”.

En el operativo a parte de las capturas se logró la incautación de 10.000 gramos de marihuana, setecientas pastillas de anfetaminas, quince ampolletas de midasedan, cuatro frascos de ketamina y tres ampolletas de morfina; aunque una de las alertas más grandes fue el hallazgo de dieciséis ampolletas de fentanilo, resaltando desde la Policía Metropolitana que una ampolleta de fentanilo puede ser usada en la producción de hasta 50 dosis de drogas sintéticas.

Por su parte, Guillermo Londoño quien se desempeña como subsecretario de la Política de Seguridad afirmó que durante el mes de septiembre se llevará a cabo en la capital vallecaucana una cumbre sobre drogas que liderará Colombia y tendrá participación de más países.

“Es importante decirle a la opinión pública que hay que hacer un frente común contra el fentanilo, para evitar que llegue a nuestros jóvenes, porque con este medicamento se da la peor degradación que al ser humano le generan las diferentes sustancias psicoactivas”.

El fentanilo y su legalidad

En lo corrido del 2023 se han incautado cerca de mil quinientas unidades de fentanilo, que eran transportadas ilegalmente por el territorio nacional. Esta sustancia, que es de uso hospitalario y solo se puede adquirir a través del Fondo Nacional de Estupefacientes, ha sido usada clandestinamente para rendir drogas sintéticas, por lo que las autoridades están alarmadas.

Precisamente, el brigadier general Nicolás Zapata, director de Antinarcóticos de la Policía, señaló que debido a la legalidad de esta sustancia se están ideando nuevas técnicas para combatir su impacto en el mercado de los estupefacientes: “Sin embargo, es un tema que nos corresponde empezar a visibilizar (...) La reforma en un futuro de las leyes, porque el fentanilo en este momento no está penalizado”.

Uno de los grandes cuestionamientos es sobre la penalización de esta sustancia en el país. Al respecto, el equipo periodístico de Infobae Colombia consultó al abogado y experto en contratación pública Jorge Rodríguez, quien habló sobre el fentanilo.

De acuerdo con el abogado todo empieza en el Artículo 376 del Código Penal, que indica respecto al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes:

“El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas”.

Según Rodríguez hasta el momento no han definido la sustancia dentro de los parámetros necesarios para que sea penalizada, pero no es que sea por inofensiva o por su potencia sino por un asunto de interpretación. Se debe recordar que tal como lo mencionaba el director Antinarcóticos el uso de fentanilo con heroína o tussi es relativamente nuevo en el país.

“En los cuadros de dicho convenio, no aparece el Fentanilo, por consiguiente, no estaría prohibido. Habría que hacerse, por parte de la Corte Suprema de Justicia, una interpretación de carácter médico-químico que permita definir la regulación, peligrosidad, daño, etc, que merece esta sustancia (SIC)”, comentó el abogado Jorge Rodríguez a Infobae.