Video de la detención de Tekashi en La Florida demuestra que estaba con Yailín

Tekashi 6ix9ine fue arrestado por no presentarse en la corte el pasado 12 de julio

El pasado 10 de agosto la prensa internacional conoció que el rapero Tekashi 6ix9ine había sido detenido por la policía del condado de Palm Beach, en Florida, la noche anterior. En ese momento no se conocieron muchos detalles del evento, más allá de que fue liberado horas más tarde bajo fianza.

Aunque del suceso ha pasado más de una semana, la captura del famoso vuelve a ser noticia porque se ha confirmado que Yailín, ‘la más viral’, estaba con él en el momento de la captura.

A través de redes sociales se ha filtrado el video de la captura del rapero Daniel Hernández, conocido por su nombre artístico Tekashi, en el que se puede ver que en el momento en el que los uniformados lo bajan de su Lamborghini SUV 2018, en el vehículo iban otras personas.

Tekashi fue detenido por una infracción de tránsito en el momento, pero lo que no se había dicho era que en el asiento del copiloto estaba presente su actual pareja, la también cantante Yailín. Además, en la parte de atrás iban sentados dos amigos del cantante.

El rapero fue dejado en libertad tras pagar una millonaria multa

En un primer momento, sobre la detención del famoso rapero el programa Despierta América informó que Tekashi había pasado unas horas en una cárcel del condado de Palm Beach. La infracción por la que se lo llevaron no la habría cometido en ese momento, sino que se trataba de un delito anterior por el que no había respondido.

Las autoridades de ese condado señalaron que fueron por el artista y lo detuvieron “por cargos de no comparecer”, es decir, que el artista tenía cargos pendientes derivados de una infracción de tránsito que no cumplió en el momento, por ello figuraba pendiente en la oficina del alguacil de ese condado.

De la misma forma, el programa de noticias matutino señaló que la estancia de Tekashi en la prisión fue de tan sólo tres horas, puesto que pagó la fianza por dos mil dólares, que lo dejó en libertad en ese momento.

La infracción la cometió el 11 de junio de este año cuando se movilizaba en el mismo carro en la autopista Florida’s Turnpike a una velocidad de 218 km/hr. En ese momento las autoridades le impusieron una multa por 1.500 dólares y el requerimiento en el juzgado para el pasado 12 de julio, día en el que no se presentó y motivo por el que lo capturaron.

Antes de ser subido a la patrulla, se le quitó a Tekashi 6ix9ine un gran fajo de billetes, las llaves de su auto y su gorra

El video que se ha dado a conocer pertenece a la body cam que lleva uno de los oficiales que realizó el arresto del rapero. En el momento se ve que Tekashi presenta papeles a los policías desde el auto, pero cuando estos le piden que se baje de su carro este se preocupa y cuestiona por qué lo están deteniendo.

“Tienes una orden de tráfico”, le dijo la uniformada que le colocaba las esposas y el artista aseguró que no recibió la multa y no tenía idea de la infracción. Tekashi mantiene la calma y responde a las preguntas de los oficiales, quienes a su vez le quitan las llaves del Lamborghini, su celular, gorra y varios fajos de billetes que fueron entregados a quienes estaban al interior del carro.

Las personas que estaban junto al rapero en ese momento no se bajan del vehículo ni son requeridos por las autoridades, tan solo esperan en el carro hasta que Tekashi es subido a la patrulla y trasladado hasta la cárcel del condado.

Aunque no se sabía que Yailín había estado con el rapero en el momento de la detención, la artista sí se pronunció al respecto en ese momento, pero a manera de burla. A través de sus redes sociales, la también rapera compartió una fotografía de su novio siendo procesado con la leyenda “ves lo que te pasa cuando no me haces caso” y varios emoticones de risa.