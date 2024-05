Tulio Gómez volvió a ilusionar a la hinchada del América: saldrán siete jugadores para traer cuatro buenos

Tulio Gómez prometió una barrida buen tamaño en el América de Cali - crédito @tulioagomezg/Instagram

América de Cali afronta cambios drásticos tras quedar fuera de la competición principal del fútbol colombiano. El equipo, bajo el mando del entrenador venezolano César Farías, no logró clasificar entre los ocho mejores de la liga colombiana, culminando en la décima posición con un total de 25 puntos.

Esta situación llevó a la dirección del club a tomar la decisión de terminarle a Farías su vinculación como técnico, en busca de una nueva estrategia que permita recuperar el prestigio y éxito del conjunto vallecaucano.

Tulio Gómez, el principal accionista de América de Cali, explicó en una entrevista concedida a El País de Cali, los motivos detrás de la destitución del técnico Farías y adelantó que el club experimentará significativos cambios en su plantilla.

Según el directivo, la salida de varios jugadores es inminente, en línea con la renovación que busca el equipo para enfrentar los desafíos del próximo semestre. Este anuncio marca el inicio de un periodo de reconstrucción para la escuadra, con el objetivo de volver a situarse en los primeros puestos de la competencia.

Tulio Gómez, máximo accionista de América, aclaró que serán aproximadamente siete jugadores los que abandonarán el club - créditos Colprensa / @tulioagomez/X

“La idea es que salgan unos siete jugadores para que lleguen cuatro muy buenos. La idea es consolidar un proceso, lo que pasa es que eso no se da de la noche a la mañana, pero estamos trabajando para tener de aquí a diciembre un buen equipo”, aseguró Gómez.

Dentro de la lista de nombres que están en carpeta para abandonar la institución vallecaucana se encuentran los de Edwin Cardona, Gastón Sauro, Víctor Ibarbo, Franco Leys, Jhon García, Óscar Hernández, Esneyder Mena, Luis Paz.

El “peso pesado” que deja el plantel de los Diablos Rojos es Cardona, puesto que fue la figura más relevante del equipo y a pesar de que se esperaban bastantes logros por parte de él, su rendimiento terminó decepcionando.

El nacido en Medellín únicamente jugó 37 partidos en los dos semestres en los que hizo parte del equipo, en estos compromisos hizo seis goles y entregó cinco asistencias, cifras bajas para quien fue considerado el fichaje del año en su momento.

Tulio dice una cosa y Farías otra totalmente diferente

Tulio Gómez quiere que el América de Cali gane la liga colombiana el último semestre de 2024 - crédito @tulioagomez/X

Luego de sus declaraciones, el dirigente tocó el tema de la salida de Farías del club y detalló que en efecto aquellas versiones de que el estratega había generado mal ambiente en la interna del club son verdaderas, por lo que la administración quiso evitarse más problemas y terminar su vinculación de forma amigable.

“Notamos que el ambiente en el equipo se había tornado muy pesado, hubo intolerancia de parte de él en algunas situaciones, y se presentaron conflictos al interior del grupo; por eso tomamos la decisión de cortar por lo sano”, aseguró Gómez.

No obstante, contrario a lo que dijo el máximo accionista de los Diablos Rojos, Farías determinó en una entrevista con Telepacífico que nunca fue promotor de situaciones de maltrato dentro del club y que aquellos señalamientos son falsos.

César Farías dejó de ser el técnico del América de Cali, tras malos resultados y polémicas en el equipo - crédito Colprensa

“No, con nadie. Me causa un poco de risa. En mi carrera he discutido con los rivales o con la prensa, pero nunca con los de mi equipo. Internamente, puedes tener un punto de vista distinto o no. No me gustan las falsedades, digo las cosas como son. Me gusta un lenguaje de transparencia y eso parece que no le agrada a mucha gente”. determinó Farías.

El entrenador, aparte de ser cuestionado por sus resultados, también fue acusado de conducta inapropiada, incluyendo una agresión física durante los denominados “Partidos del Desgarre” en el América. Investigaciones y testimonios revelan un patrón de comportamiento que generó controversia dentro de la institución deportiva, llevando incluso a la reubicación y salida de varios miembros del equipo de trabajo