Temblor de Bogotá generó pánico en una perrita que fue rescatada de un humedal

El fuerte temblor de magnitud 6.1 en Bogotá hizo que una mascota saliera huyendo de su casa. | Foto: humedalesbogota.com

Luego de que al mediodía del jueves 17 de agosto se sintiera el fuerte temblor de magnitud 6.1 en Bogotá, se conoció la historia de una mascota que, a causa del pánico, huyó sin rumbo y terminó en las aguas de un humedal. Su dueña tardó horas en encontrarla, pero necesitó la ayuda de un hombre para rescatarla y ponerla en un lugar seguro.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Engativá, cuando en medio del movimiento telúrico Luna salió corriendo de su casa tratando de encontrar un lugar seguro, sin embargo quedó atrapada en el humedal Jaboque.

En diálogos con el programa El ojo de la Noche de Noticias Caracol, la dueña de la perrita contó que, “todo el mundo abrió la puerta para salir por el tema del temblor y ella salió corriendo. Yo estaba trabajando y cuando llegué me dijeron. Yo grité ¡Luna, Luna! Hasta que por fin me contestó, allá está”, señaló Victoria Ramírez.

Además, la propietaria de la mascota detalló que durante 12 horas buscó ayuda para sacar a Luna, llamó a las autoriades pero no le dieron palabras de aliento en ese momento. “Me dijeron que no venían que porque ya era tarde, parece que no les importara. He llamado a todo lado”.

Victoria estaba concertada por esta situación, sin embargo, un reciclador apareció como un héroe, al ver la ausencia de los organismos de socorro, el Flaco decidió ir por el animal sin importar la hora (1:00 a. m.), ni la temperatura del agua (6 grados). El también habitante del humedal tomó un palo como guía e inició su búsqueda.

Luna duró más de 12 horas en un humedal. | Foto: Captura de video.

En medio de la maleza y el mal olor, el Flaco recorrió cerca de una hora el humedal. Tras un largo esfuerzo logró llegar a la isla donde se encontraba Luna, la rescató y volvió a tierra firme. La comunidad conmocionada aplaudió este acto de valentía mientras el reciclador volvía con la mascota en sus brazos.

En ese preciso momento los bomberos llegaron al lugar y trataron de ayudar con equipos especiales el rescate, pero el habitante del humedal lo rechazó y llegó a la orilla por sus propios medios. Siendo las 3:30 a. m., Luna estuvo en brazos de su dueña nuevamente. La mujer bañó a su perrita y el Flaco también se sacó el agua sucia que llevaba en su cuerpo.

Finalmente, el héroe no quiso la ayuda de la Secretaría de Salud y se marchó con 150 mil pesos que obtuvo como recompensa por salvar a Luna.

¿Quién era la mujer que cayó desde un edificio y por qué se salió por la ventana?

Una tragedia se registró en el sur de la capital del país, luego del fuerte temblor que se reportó al mediodía del jueves 17 de julio de 2023. Una mujer cayó desde un apartamento ubicado en el séptimo piso de un edificio de Madelena. La mujer murió de inmediato por el impacto contra el pavimento.

La mujer se llamaba María Liz Moreno Mosquera, una joven de 26 años, de nacionalidad venezolana.

Aunque inicialmente las versiones hablaban de que una mujer se había lanzado desde el séptimo piso de un edificio, lo cierto es que la víctima no saltó. De acuerdo con la información que se ha conocido luego del lamentable hecho, la ciudadana estaba encerrada y la única forma que encontró para abandonar la vivienda fue intentando bajar por las ventanas de los demás apartamentos.

No tenía llaves para salir y en medio del pánico decidió evacuar por la ventana.

Al parecer, la mujer llegó a esa vivienda la noche anterior en compañía de un amigo que sería el dueño del apartamento. En la mañana del jueves 17 de agosto su amigo salió a su trabajo, mientras que María Liz Moreno se quedó descansando.

En el lugar vivía además otra persona, arrendatario de una de las habitaciones, quien al salir del apartamento no se percató de que había alguien más en la vivienda y, al parecer, dejó el apartamento con llave.

Hacia el mediodía, cuando se reportó el primer temblor en Colombia, que tuvo magnitud de 6.1 y se sintió bastante fuerte en Bogotá, la joven se comunicó con algunos allegados y les hizo saber que estaba angustiada y no sabía cómo salir de la vivienda. El pánico se habría apoderado de ella por lo que en medio de los movimientos telúricos posteriores decidió intentar evacuar por una de las ventanas del apartamento.

Aunque María Liz Moreno alcanzó a moverse algunos minutos por la fachada del edificio, lamentablemente en uno de esos se resbaló cayendo al vacío. Todo eso ocurrió ante la mirada atónita de varios vecinos que le hacían un llamado a la calma para evitar una tragedia.