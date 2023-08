Una mujer murió tras sufrir un ataque de pánico durante el temblor: qué son y cómo tratarlos

Una mujer murió tras caer de un séptimo piso durante el temblor registrado el 17 de agosto. Foto: Getty-Redes sociales.

En la tarde del 17 de agosto se registraron varios temblores en Colombia; el primero de 6.1 grados que tuvo como epicentro el municipio de El Calvario, mientras la primera de las réplicas que fue de 5.6 se presentó sobre las 12:17 y otra más de 4.8 grados a las 12:40, por los movimientos telúricos fueron afectadas varias edificaciones en Bogotá y Cundinamarca.

Te puede interesar: “Culpa de Petro”, por qué el temblor registrado en Colombia convirtió en tendencia al presidente

Sin embargo, uno de los hechos que más impactó a la opinión pública se registró en la capital del país, donde una mujer murió tras caer de un séptimo piso en un conjunto residencial del barrio Madelena; de acuerdo con los testigos, esta persona se encontraba dentro de su vivienda en el momento que se presentaron los temblores, por lo que en un presunto ataque de pánico salió por la ventana y terminó cayendo a gran altura.

Ahora puede seguirnos en nuestro Whatsapp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Temblor en Colombia: qué pasó con el fuerte sismo que se sintió este lunes 14 de agosto en Antioquia

A pesar de que la mujer, de quien se desconoce su identidad, fue auxiliada por los vecinos que estaban evacuando las torres, lastimosamente perdió la vida producto del impacto; aunque algunas de las personas afirmaron que podría haber presentado un ataque de pánico o ansiedad durante uno de los sismos, este hecho está siendo investigado por las autoridades del distrito.

“El único incidente grave fue el reportado en Madelena, aparentemente por descontrol nervioso. Lamentamos profundamente el hecho y acompañamos con equipos de salud a quienes estaban con ella en la vivienda”, manifestó la alcaldesa Claudia López.

Una mujer murió tras caer de un séptimo piso durante uno de los sismos registrados. Foto: Redes sociales.

Además de lamentar el fallecimiento, este caso generó que algunas personas se preguntaran qué es un ataque de pánico, si es un tipo de enfermedad o trastorno que se puede controlar o cómo un individuo puede auxiliar a alguien que esté pasando por uno de estos episodios repentinos.

¿Qué es un ataque de pánico?

A diferencia de lo que se suele pensar, un ataque de pánico es diferente a uno de ansiedad, ya que estos se presentan de manera repentina, mientras la ansiedad trae consigo síntomas que van evolucionando, pueden ser más intensos con la repetición y puede ascender en minutos, horas o días. Por lo que un gran número de personas pueden pasar por un ataque de pánico sin saber de qué se trata.

Te puede interesar: Video: Así tuvieron que esquivar enormes rocas los conductores en la vía entre Bogotá y Villavicencio durante el temblor

En una entrevista exclusiva con Infobae Colombia, la psicóloga Laura Jiménez explicó qué es un ataque de pánico, el cual es categorizado como un miedo repentino en el que la persona sufre cambios físicos y mentales, dentro de los cuales se destacan los pensamientos negativos.

“Un ataque de pánico es una respuesta, los seres humanos pasamos por procesos de ansiedad, algunos de forma natural por estrés, pero en algunos casos esta molestia genera malestar, allí es donde se debe categorizar y diagnosticar como enfermedad. El ataque de pánico es una aparición de miedo súbito, intenso y que genera cambios físicos y mentales a la persona, dentro de los síntomas está la taquicardia, aumento en la sudoración, aumento en la frecuencia cardiaca o temblores, pero a nivel mental también genera pensamientos repetitivos o de miedo”.

Un ataque de pánico es un miedo repentino que genera cambios físicos y mentales en las personas. Foto: (Getty)

De la misma forma, Laura Jiménez señaló que es posible controlar esta situación, pero debido a que en Colombia no se le ha dado el valor necesario a las enfermedades mentales, es normal que las personas que padecen estos problemas no tengan el conocimiento; destacando que es importante manejar una respiración concentrándose en el diafragma. Además de que es posible auxiliar, pero sin juzgar el temor que la víctima pueda estar sintiendo.

“Se puede llegar a controlar desde una conciencia, así como nos dicen que hacer cuando hay un desastre, si nos educaran de manera mental sabríamos que se debe respirar, concentrarnos en la respiración diafragmática, lo que hace que la persona pueda sentir calma y poder buscar ayuda, pero en Colombia no hay se enseñan esas herramientas de salud mental. Tú como persona puedes ayudar, pero no puedes invadir, se debe buscar un espacio sin aumentar el temor, se debe preguntar qué es lo que le provoca el temor, pero no obviando o juzgando el miedo, por ello se debe hacer una contención emocional, desde allí se puede ayudar a la persona, siempre buscando darle soluciones. Además, se debe llamar a la línea de emergencia, pero sin dejar sola a la persona”.

En cuanto al caso registrado en Bogotá durante uno de los temblores, la psicóloga no quiso profundizar debido a que no conoce si la mujer padecía de esta enfermedad; sin embargo, señaló que en el país hay personas que tienen esta enfermedad y no lo saben, Afirmó que a pesar de que la pandemia reveló la importancia de las enfermedades mentales, en Colombia no se aplican las medidas para tratarlas de manera correcta.

“Hay posibilidad de que la persona no tuviera un diagnóstico, eso puede pasar, pero hay que saber la historia y el proceso, por qué también existe la posibilidad de que tuviera un diagnóstico, pero no se hubiera tratado, que es algo que pasa mucho en Colombia. Muchas veces una persona pasa por ataques de pánico o personas cercanas que por no tener conocimiento o saberlo describir no se identifica. En Colombia existe la ley para prevenir e intervenir en cuanto a salud mental, pero no se aplica; la pandemia nos dejó la situación de lo que puede llegar a pasar en salud mental y como afecta, pero han pasado tres años y las acciones no están”.