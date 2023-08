¿A espaldas del partido de La U? Candidata a la Alcaldía de Villavicencio anunció aval de esa colectividad, pero las directivas la desmintieron

Irina salas, candidata a la Alcaldía de Villavicencio, anunció apoyo del Partido de la U. Foto: Twitter

Inició la carrera electoral en Colombia y ya surgen encontrones entre candidatos y partidos. Según se conoció, en Villavicencio se estaría promoviendo un aval “fantasma” para una de las candidatas a la Alcaldía. Se trata de Irina Salas, de la Colombia Humana, que en los últimos días informó sobre el apoyo del partido de La U a su candidatura.

Te puede interesar: Cartel de la hemofilia: Corte Suprema investigará las incapacidades Alejandro Lyons que impiden la continuidad del proceso

Incluso, Salas y algunos miembros de esa colectividad hicieron un evento público donde anunciaron la supuesta alianza y dieron declaraciones a través de medios locales. “Hoy estamos muy contentos de recibir el apoyo del partido de La U porque significa que aquí no solo hay un color, una bandera o una camiseta. La U representa los ideales que queremos seguir construyendo”, señaló la candidata.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Denuncian amenazas de supuestos miembros del Clan del Golfo en Bogotá

Esta noticia no fue bien recibida desde la dirección del partido, por lo que tuvieron que salir a desmentir a Salas e informar que no existe apoyo de esa colectividad a ningún candidato en el departamento del Meta. “Esta colectividad política no avaló, ni coavaló ninguna candidata para la Alcaldía de dicha circunscripción territorial”, señala una carta firmada por el secretario general del partido, Jorge Luis Jabara Díaz.

El problema radicaría en que varios miembros de ese partido en el Meta, estarían apoyando la candidatura de Irene Salas, pero estarían escudándose en el nombre de la colectividad para hacer campaña. Incluso, existe un documento que fue publicado por la misma candidata, con una manifestación pública del apoyo del partido de la U a la candidata.

“Las partes acá firmantes acuerdan que el partido de La Unión por la Gente - partido de La U y su militancia apoyará la candidatura única de la señora Irina Collete Salas Londoño, para la Alcaldía del municipio de Villavicencio - Meta”, señala el documento.

Te puede interesar: Entregarán casi $1.000 millones a recicladores de Bogotá para financiar proyectos

El documento fue ratificado en un acto público donde varios miembros del partido de La U confirmaron dicho aval de la colectividad, como lo expresó el concejal de Villavicencio, Jorge Enrique García Cangrejo. “La doctora Irina Salas, con su campaña Somos la fuerza, tocó las puertas de este partido y se hace esta unificación (…). Doctora Irina, le doy la bienvenida a esta gran unificación que se hace con los compañeros que estamos aquí presentes para cumplir nuestros sueños”, señaló el político.

Publicación de Irina Salas, candidata a la Alcaldía de Villavicencio, sobre supuesto apoyo del partido de La U a su aspiración. Foto: redes sociales

Las redes sociales también fueron el escenario de promoción del supuesto aval de la candidatura de Salas e incluso etiquetó al partido en una de sus publicaciones, que generó el rechazo de esa colectividad. “Hoy sumamos esfuerzos con el respaldo del partido de La U. Las propuestas de nuestro programa de Gobierno para Villavicencio, ratifican el compromiso por la seguridad e inclusión para cuidar de nuestra ciudad”, escribió Irina.

Por su parte, el secretario general de La U aclaro que, al no tener un candidato en la capital del Meta, sus militantes podrán apoyar a la aspirante de forma libre y voluntaria, siempre y cuando no se vincule el partido en los actos públicos que incluye el uso de su logo y emblema, como ha estado ocurriendo en los últimos días.

Sin embargo, desde la dirección de la colectividad lanzaron una advertencia a Irina Salas y a los integrantes de La U en el Meta: “Dicho apoyo debe ser a título personal y no en nombre del partido de la “U”, esto implica la prohibición de utilizar el logo, emblema, imágenes gráficas y/o representativas de esta colectividad en favor de la campaña del candidato(a) que decidan respaldar, por ende, la desatención de lo aquí señalado generará la interposición de las respectivas acciones ante el Consejo Nacional Electoral”.