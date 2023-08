Primer grupo de jugadoras de la selección Colombia regresó al país tras histórica participación en el Mundial Femenino 2023

La histórica delantera colombiana agradeció a los hinchas por el apoyo durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023. Video: Camilo Zabaleta - Infobae Colombia

La selección Colombia Femenina está de regreso en el país luego de la histórica participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023, en donde avanzó hasta los cuartos de final. La delegación de ocho jugadoras, el asistente técnico Angelo Marsiglia y otros integrantes del grupo recibieron el cariño de los hinchas que se acercaron hasta el aeropuerto internacional El Dorado.

Entre las jugadoras que arribaron a la ciudad de Bogotá, en donde el próximo martes 15 de agosto se les prepara un recibimiento, se encontraban: Catalina Usme, Daniela Montoya, Diana Ospina, Mayra Ramírez, Catalina Pérez, Sandra Sepulveda, Natalia Giraldo y María Camila Reyes.

Una de las jugadoras que habló con Infobae Colombia fue la histórica goleadora de la selección Colombia Femenina, Catalina Usme. Aún afectada por la derrota 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final, agradeció no solo a la gente que las acompañó en Australia durante los cinco partidos jugados, sino también a quienes se acercaron hasta la terminal aérea de la capital para felicitarlas:

“La gente, no solamente allá, sino también acá, sabíamos que iba a ser especial con nosotros. Hemos dejado un legado especial, no solo para el fútbol colombiano, sino también para todas las mujeres, Muy felices de regresar a casa”.

Incluso, la capitana del equipo femenino, que además llegó a tres goles en las Copas del Mundo, que la convierte en la anotadora histórica por Colombia en este campeonato, compartió algunas palabras con una de las aficionadas que le regaló unas flores y le expresó su admiración: “Gracias a ustedes por la buena energía, por seguirnos, por apoyarnos y estar pendientes”.

Otra de las protagonistas que habló con Infobae Colombia fue Catalina Pérez, la portera titular que pese a errores puntuales en el último encuentro, fue de las jugadoras más destacadas de la selección Colombia, según la FIFA. La guardameta aseguró que deben intentar pasar la página y enfocarse en los próximos retos que tendrá la selección (Copa Oro y los Juegos Olímpicos):

“Sentí un dolor muy grande, obviamente queríamos más, fue un partido muy difícil por varias razones, pero sabemos que viene mucho más y tenemos mucha ilusión”.

El resto de la delegación colombiana, encabezada por el profesor Nelson Abadía y futbolistas como Linda Caicedo, Ana María Guzmán y Lorena Bedoya, entre otras, estará llegando a Bogotá en la tarde-noche del lunes 14 de agosto. El homenaje organizado por la Federación Colombiana de Fútbol y los patrocinadores de la selección se llevará a cabo en el Movistar Arena.

La apertura de las puertas será desde las 3:00 de la tarde y el evento iniciará a las 5:00 de la tarde. Serán aproximadamente 14.000 personas las que podrán agradecer a las 23 futbolistas convocadas a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023.

“La Federación Colombiana de Fútbol invita a todos los seguidores de la Selección Colombia Femenina de Mayores, al gran recibimiento que tendrán las jugadoras y el cuerpo técnico, a su arribo al país, después de esa histórica presentación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023. Los colombianos podrán agradecer y exaltar a las 23 futbolistas que hicieron vibrar el territorio nacional con su fútbol y pusieron la “tricolor” en la retina orbital por su talento”, informaron en un comunicado en la máxima instancia del balompié nacional.

El balance de la selección Colombia en el Mundial Femenino fue de tres victorias (2-0 vs. Corea del Sur, 2-1 vs. Alemania y 1-0 vs. Jamaica) y dos derrotas (0-1 vs. Marruecos y 0-1 ante Inglaterra). El llegar a cuartos de final significa la instancia más alta alcanzada por la selección de mayores femenina en tres participaciones.