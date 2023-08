Hay 2,64 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan en Colombia

Según los datos del Dane, estos 2,64 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan representan el 23,5% de las personas en edad de trabajar entre 15 y 28 años. Desagregados por sexo, son 1,76 millones de mujeres, frente de 885.000 hombres que entran en la categoría de ninis. Foto: Infobae.

En Colombia hay 2,64 millones de jóvenes, entre 15 y 28 años, que ni trabajan ni estudian —los ninis—. Esto según las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el trimestre entre abril y junio de 2023. Esto representa una disminución del 1,3% frente al mismo periodo de 2022, cuando se registraron 2,8 millones de jóvenes.

Según los datos del Dane, estos 2,64 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan representan el 23,5% de las personas en edad de trabajar entre 15 y 28 años. Desagregados por sexo, son 1,76 millones de mujeres, frente de 885.000 hombres que entran en la categoría de ninis —ni estudian ni trabajan—.

En las cifras del Dane también se da cuenta de que la tasa de desempleo juvenil quedó, para el trimestre entre abril y junio, en 17,1%, que, comparado con el mismo periodo de 2022 (18,4%), significa una reducción de 1,3 puntos porcentuales.

Los sectores que ocupan más jóvenes son comercio y la reparación de vehículos (19,5%) seguido del agro (14,5%), la industria manufacturera (10,8%) y la administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (9%).

En contraste, los sectores que menos jóvenes emplean en Colombia son el inmobiliario (0,7%), el suministro de electricidad, gas y agua (1%), la explotación de minas y canteras (1,4%) y las actividades financieras y de seguros (1,7%).

Más de la mitad de los jóvenes bogotanos ha pensado en migrar del país, según encuesta

De acuerdo con la encuesta, de 1.868.380 jóvenes que viven en Bogotá, el 31% no ha accedido a educación ni empleo formal. Esta población, para los encuestadores, deberían llamarse “Jóvenes con Potencial”, pues buscan acabar con el estigma y la connotación negativa de los nini —ni estudian ni trabajan—. Foto: Alcaldía de Bogotá.

El 10 de agosto se conocieron los resultados de la encuesta Jóvenes con Potencial 2023, en la que se advierte que el 53% de los jóvenes bogotanos han pensado en migrar del país. La encuesta, realizada en alianza entre Global Opportunity Youth Network (GOYN) Bogotá y Bogotá Cómo Vamos, también expone cómo está el panorama de formación y empleo en la capital colombiana para los jóvenes.

“Este panorama muestra la urgencia de atender a la población joven y garantizar su acceso a las oportunidades de educación, empleo y emprendimiento para que puedan consolidar sus trayectorias y proyectos de vida acorde a sus intereses y que de esta manera puedan poner en práctica su potencial, propiciando el desarrollo económico y social de la ciudad y el país”, advirtió Juan Carlos Reyes, director GOYN Bogotá, según lo citan en El Espectador

De acuerdo con la encuesta, de 1.868.380 jóvenes que viven en Bogotá, el 31% no ha accedido a educación ni empleo formal. Esta población, para los encuestadores, deberían llamarse “Jóvenes con Potencial”, pues buscan acabar con el estigma y la connotación negativa de los ninis. También advierten que esto no significa que no hayan querido acceder a la educación, pues la encuesta arroja que el 90,1% de la población joven aspira a seguir estudiando tras salir del colegio.

Entre las preferencias en cuanto a la educación superior, la encuesta advierte que el 9% aspira a una formación técnica o tecnológica, el 44% a estudios universitarios y el 38% a estudios de posgrado. Del total de la población joven de la ciudad, según la encuesta, solo el 42% puede acceder a la educación superior.

En el sondeo también se da cuenta de que la prioridad, para el 44,2% de los jóvenes en la capital colombiana, es emprender, mientras que para el 31,5% es formarse. Entre los sectores más atractivos para los jóvenes a la hora de buscar trabajo están: salud y bienestar (16,2%), digital y tecnologías (15,4%) y ventas y comercio (14,4%), y lo que más valoran en este ámbito es la estabilidad, incluso por encima de la remuneración.

Para los jóvenes bogotanos, las principales barreras, según la encuesta de GOYN Bogotá y Bogotá Cómo Vamos, son experiencia (53,5%), ofertas salariales muy bajas (26,8%) y falta de información (11%).