Christian Nodal aseguró que ha rechazado colaborar con Maluma muchas veces: “No quiero algo comercial”

Gran polémica generó en redes sociales Christian Nodal al declarar que Maluma es el cantante que él más veces ha rechazado para grabar una canción juntos.

Según dijo el artista mexicano, no ha querido entrar al estudio con el colombiano, y que incluso este le habría enviado primero el tema Según quién, éxito que el cantante paisa grabó junto al también mexicano Carín Léon.

Según quién fue una de las propuestas que Nodal recibió de Maluma, quien terminó lanzando el éxito junto a Carín León en agosto del 2023 y que le mereció varios reconocimientos a los dos cantantes a nivel internacional y con la se presentaron en varias galas de premiación musical a inicios del presente año; sin embargo, este tema estuvo primero en manos del ex de Belinda, quien no le prestó mayor relevancia.

No obstante, el cantante de regional mexicano explicó en el programa de Youtube Noche de luz que sí busca hacer un dúo importante con el colombiano, pero le apunta a encontrar una canción en la ambos puedan salir de su zona de confort y mostrarse de manera diferente.

“Yo le he dicho: ‘Cuando haga una canción contigo quiero que sea algo profundo, no quiero algo comercial, no quiero escuchar lo que ya está hecho, quiero que escuchen a un Maluma diferente, quiero arroparte con mi mariachi con una letra profunda y que sea algo importante’”, afirmó Nodal en el espacio televisivo.

Asimismo, el cantante mexicano confesó que no se arrepintió tras ver lo que ha logrado el tema, ya que nunca lo dudó. También afirmó que le pasaba lo mismo con el salsero Marc Anthony.

“Yo siento que cuando te dan la oportunidad con alguien que admiras y todo eso, tienes una bala ahí, tienes que aprovecharla bien y no usarla solo porque ahí está la persona puesta para hacer la colaboración”, añadió.

Maluma estará en la Kings League

A través de la cuenta oficial de la Kings League en Instagram, se conoció por medio de un video en el que se puede apreciar al colombiano en una llamada con Gerard Piqué, presidente de la competencia, en la que Juan Luis Londoño Arias, nombre de pila del cantante paisa, le propone que incluya música en el mundial.

“Parce, es que ¿sabés qué?, yo creo que a este mundial le hace falta un toquecito de sabor, de calle y de música, la verdad, ¿qué decís vos?”, preguntó Maluma a Piqué.

Acto seguido de que el presidente de la liga diera el visto bueno a la idea, el colombiano confirmó el nombre de su equipo: “¿Jugamos o qué?, estamos listos, vamos a hacerlo, Medallo City, Maluma Baby”.

El artista colombiano se dejó ver muy emotivo ante el anuncio, pues confesó que su sueño siempre ha sido combinar sus dos pasiones, la música y el fútbol, por lo que agradeció al español por la oportunidad de tener su propio equipo junto a figuras de talla mundial como el brasilero Neymar, el alemán y campeón del mundo Mario Götze, el belga Eden Hazard o la leyenda italiana Totti.

“Estoy muy emocionado de hacer parte de este proyecto tan bonito, saludos especiales a mi parcero Gerard, a todo el equipo de trabajo por darme la oportunidad de hacer esto, siempre fue un sueño para mí juntar la música y el deporte, juntar el fútbol y la música”, comentó el paisa.

En el mismo anunció se dio conocer que la Kings League tendrá nuevo presidente que hará parte del Kings World Cup (KWC) que se llevará a cabo en México del 26 de mayo al 8 de junio de 2024, en una competencia que reunirá a figuras del fútbol mundial, de las redes sociales y del streaming que lucharán por coronarse como los primeros campeones del torneo organizado por Gerard Piqué.