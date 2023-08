Más de la mitad de los jóvenes bogotanos ha pensado en migrar del país, según encuesta

De acuerdo con la encuesta, de 1.868.380 jóvenes que viven en Bogotá, el 31% no ha accedido a educación ni empleo formal. Esta población, para los encuestadores, deberían llamarse “Jóvenes con Potencial”, pues buscan acabar con el estigma y la connotación negativa de los nini —ni estudian ni trabajan—. Foto: Alcaldía de Bogotá.

El 10 de agosto se conocieron los resultados de la encuesta Jóvenes con Potencial 2023, en la que se advierte que el 53% de los jóvenes bogotanos han pensado en migrar del país. La encuesta, realizada en alianza entre Global Opportunity Youth Network (GOYN) Bogotá y Bogotá Cómo Vamos, también expone cómo está el panorama de formación y empleo en la capital colombiana para los jóvenes.

“Este panorama muestra la urgencia de atender a la población joven y garantizar su acceso a las oportunidades de educación, empleo y emprendimiento para que puedan consolidar sus trayectorias y proyectos de vida acorde a sus intereses y que de esta manera puedan poner en práctica su potencial, propiciando el desarrollo económico y social de la ciudad y el país”, advirtió Juan Carlos Reyes, director GOYN Bogotá, según lo citan en El Espectador

De acuerdo con la encuesta, de 1.868.380 jóvenes que viven en Bogotá, el 31% no ha accedido a educación ni empleo formal. Esta población, para los encuestadores, deberían llamarse “Jóvenes con Potencial”, pues buscan acabar con el estigma y la connotación negativa de los nini —ni estudian ni trabajan—. También advierten que esto no significa que no hayan querido acceder a la educación, pues la encuesta arroja que el 90,1% de la población joven aspira a seguir estudiando tras salir del colegio.

Entre las preferencias en cuanto a la educación superior, la encuesta advierte que el 9% aspira a una formación técnica o tecnológica, el 44% a estudios universitarios y el 38% a estudios de posgrado. Del total de la población joven de la ciudad, según la encuesta, solo el 42% puede acceder a la educación superior.

En el sondeo también se da cuenta de que la prioridad, para el 44,2% de los jóvenes en la capital colombiana, es emprender, mientras que para el 31,5% es formarse. Entre los sectores más atractivos para los jóvenes a la hora de buscar trabajo están: salud y bienestar (16,2%), digital y tecnologías (15,4%) y ventas y comercio (14,4%), y lo que más valoran en este ámbito es la estabilidad, incluso por encima de la remuneración.

Para los jóvenes bogotanos, las principales barreras, según la encuesta de GOYN Bogotá y Bogotá Cómo Vamos, son experiencia (53,5%), ofertas salariales muy bajas (26,8%) y falta de información (11%).

En materia de empleo, según la encuesta a la hora de buscar trabajo, el 71% de los jóvenes se decanta por la garantía de tener estabilidad laborar, mientras que el 46% centra su atención en la remuneración y el 38% valora más un trabajo en el que pueda aprender y crecer.

La salud mental es una prioridad para los jóvenes

Pese a que ha sido una discusión reciente, sin invalidar su existencia en épocas anteriores, quedó demostrado que la salud mental y física es cada vez más importante para esta generación. Según la encuesta de GOYN y Bogotá Cómo Vamos, el 75,1% de los jóvenes considera que tener buena salud mental es lo que determina su calidad de vida.

Este dato es particularmente esencial, pues en la capital del país se ha visto un aumento de los intentos de suicidio en el último año. Según el Observatorio de Salud de Bogotá, 6.031 jóvenes intentaron acabar con su vida en 2022.

Economía bogotana está decreciendo: el reto es emplear a la población joven

El 9 de agosto, Probogotá presentó el boletín del segundo trimestre en el que advierte que el crecimiento económico de la capital colombiana se ubicó por debajo de su promedio histórico y que por eso hay preocupación en el mercado laboral, pues solo hay capacidad para emplear al 41% de la población en edad para trabajar.

También preocupa que el mercado laboral en Bogotá solo esté en la capacidad de darle trabajo formal 2′670.000 personas, que representa el 41% de las 6′495.000 personas en edad de trabajar. Además, señala que, con corte al mes de mayo, la tasa de desempleo de los jóvenes fue de 15,9%, que representa 5,1 puntos porcentuales por encima de la tasa general de la ciudad, y advierten que ven dificultades para aumentar su inclusión laboral. Por eso, desde Probogotá reparan en que es fundamental promover políticas contra-cíclicas que prioricen la generación de empleo joven.