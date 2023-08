Jungle en Colombia: la agrupación británica se presentará por partida doble en Bogotá y Medellín

Jungle volverá a Colombia un año después de su presentación en el Festival Estereo Picnic. Las fechas en Bogotá y Medellín son las únicas confirmadas por la banda oficialmente para América del Sur, de momento (@jungle4eva/Instagram)

En medio de la creciente oferta de conciertos en Colombia, hay ciertos artistas que se han consolidado tanto en el gusto del público nacional, que varios de ellos suman a nuestro país en sus giras con más frecuencia de lo usual. Entre esos casos se ubica Jungle, que ya se ha presentado en un total de cuatro oportunidades en nuestro país. En 2023 no solo sumarán una quinta, sino hasta una sexta presentación.

Te puede interesar: Luis Miguel en Colombia: el mexicano vuelve al país después de cinco años

En sus redes sociales, el colectivo musical londinense confirmó dos fechas en Colombia: la primera en Bogotá el día 24 de noviembre en el Movistar Arena, y la segunda el 25 de noviembre en el Centro de Eventos La Macarena de Medellín. Ambas presentaciones verán al proyecto fundado en 2013 por Tom McFarland y Josh Lloyd-Watson presentar su cuarto LP, Volcano, que se lanzará en todas las plataformas digitales a partir del viernes 11 de agosto.

Las fechas de venta de boletería serán las mismas para ambas ciudades. La preventa exclusiva para clientes de los bancos Aval y dale! dará inicio el miércoles 9 de agosto a partir de las 10:00 a. m., y se extenderá hasta el 11 de agosto a las 9:59 a. m.; a partir de ese momento se abrirá la venta para el público general hasta agotar existencias. Lo que sí será distinto en cada una de las ciudades será la tiquetera encargada de la venta: mientras en Bogotá la encargada será Tu Boleta, en Medellín los tiquetes se conseguirán en La Tiquetera.

Te puede interesar: Las visitas de José Luis Perales a Colombia, a propósito del susto por los rumores de su supuesta muerte

La noticia causó una gran sorpresa en las redes sociales de Jungle, puesto que hasta ahora su única presentación confirmada en América Latina era en el marco del Corona Capital en México, y el anuncio inicialmente se limitó a presentaciones en nuestro país, sin mencionar la posibilidad de fechas en otros países de América del Sur.

Jungle, la agrupación inglesa de electrónica y neo funk, se presentará en Bogotá y Medellín los días 24 y 25 de septiembre en el marco de la gira promocional de su álbum 'Vulcano' (@jungle4eva/Instagram)

Jungle y Colombia: una relación unida por la fiesta sin fin

Si hay algo que identifica al colombiano es su amor por la rumba. Y si en algo es bueno Jungle es encendiendo la fiesta. Ni siquiera hace falta que sus líderes, cantantes y multiinstrumentistas, Tom McFarland y Josh Lloyd-Watson, sean rostros visibles para que el grupo se haya labrado un lugar durante la última década como impulsores de un proyecto electrónico que favorece la incorporación de elementos “en vivo”.

Te puede interesar: Jessi Uribe retó a sus seguidores por los rumores de crisis con Paola Jara: “Los invito a que se metan conmigo”

Incorporando libremente ideas del soul, el funk y la música disco, Jungle alcanzó notoriedad internacional con sus tres discos publicados hasta la fecha: Jungle (2014), For Ever (2018) y Loving In Stereo (2021). Fieles a la idea de crear una música de carácter internacional, capaz de conectar con cualquier persona que los escuchara y transmitiera una vibra optimista, sencillos como Busy Earnin’, Time, Heavy, California, Keep Moving o Candle Flame han calado al punto de permitirles superar los 1.000 millones de reproducciones totales en las plataformas de streaming.

Con esas credenciales, tiene sentido que Colombia los haya acogido de manera tan positiva en cada oportunidad que pasan por el país. El primer contacto en vivo de nuestro país con la propuesta de Jungle fue en el Festival Carnívora en 2015. Acompañados de las agrupaciones colombianas Bomba Estéreo y Pedrina y Rio, presentó su debut homónimo. A esto le siguió una presentación consagratoria en el Festival Estéreo Picnic de 2016, que los convirtió en uno de los actos mejor considerados por el público en esa edición.

Tres años más tarde, en 2019, volvieron al país presentando su segundo álbum For Ever, en esta ocasión con un concierto en solitario en el Teatro Royal Center de Bogotá. Una vez más la presentación fue muy bien recibida. Tras la pandemia, en 2022, regresaron al Festival Estereo Picnic para presentar su aclamado álbum Loving In Stereo, y nuevamente fueron recibidos con entusiasmo por el público colombiano, que parece tener siempre ganas de más cuando se trata de Jungle.