Alina Lozano recibió críticas por evidenciar su tristeza luego de la ruptura con Jim Velásquez

Alina Lozano fue blanco de críticas por mostrar su dolor al terminar su relación con Jim Velásquez. Foto: @lozanoalina

Por varios meses, la actriz Alina Lozano y el creador de contenido Jim Velásquez se convirtieron en tendencia en las redes sociales, primero por anunciar que tenían una relación sentimental y, luego, por anunciar su matrimonio durante la emisión del programa Bravíssimo de Citytv. Lo más llamativo para muchas personas era la diferencia de edad de 30 años entre ambos, pues el joven influencer tiene 24 años y ella 54; sin embargo, esto no fue un inconveniente para compartir su amor con sus seguidores.

Luego de varios meses de idilio en las redes sociales, llegaron los problemas para esta relación, los cuales desembocaron en que el pasado viernes ella saliera en una publicación a confesar que su noviazgo con Jim había terminado.

A través de un Facebook Live, Lozano les informó a todos los seguidores de la pareja, lo que muchos ya se imaginaban, la noticia de su rompimiento con el creador de contenido: “En este momento estoy empezando a sufrir y yo no quiero esto. Yo paro en el momento que veo que no es sano para mí. La comunicación se empezó a afectar mucho y lo último que pasó me molestó enormemente, me desilusionó”, fueron sus palabras.