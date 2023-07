Julio Correal expuso las razones por las que odió trabajar con Karol G

El productor musical reveló lo que pasó con la paisa y su expareja

Karol G ha destacado en el mundo del entretenimiento al mostrarse como una mujer guerrera y carismática a la hora de encontrarse con sus seguidores. Asimismo, su lucha para evitar que la encasillen en un prototipo de mujer perfecta con medidas y siluetas de envidiar, la han llevado también a ganarse el reconocimiento de mujeres que concuerdan con su estilo.

Sin embargo, la cantante al parecer no tuvo este mismo comportamiento desde sus inicios y recientemente, el productor musical Julio Correal expuso a La Bichota dejando al descubierto el martirio que vivió cuando trabajo con la antioqueña en sus inicios.

Anuel AA y Karol G. Foto: Instagram @karolg

El empresario dio a conocer en una reciente entrevista que contrató a la cantante para unos conciertos cuando comenzaba su carrera y reveló la primera impresión que se llevó de la intérprete de Makinón. Al parecer, los problemas se originaron por cuenta de la relación que sostenía en ese momento con el puertorriqueño Anuel AA.

En la conversación con Julián Otálora, aseguró que la paisa “le cayó como un cul0″, pues en ningún momento respetó los horarios del evento. Estas declaraciones fueron sustentadas por Correal, bajo el argumento que la expareja de Anuel AA podría tardarse más de media hora en subir al escenario cuando era requerido por los asistentes al evento. Pero, que en esa ocasión las cosas se pasaron de la raya.

Karol G y Anuel AA

“Cuando yo la llevé solo cantaba La Cama. Era una persona diferente. Ya la perdoné”, incluso, aseguró que la situación escaló a tal punto que la cantante le reclamó la suma de 5.000 dólares por la presencia de Anuel AA en el escenario junto a ella, esto sin necesidad de haber estado involucrado con nada del evento ni la organización.

Manuel Turizo le tiró pullas a Karol G

Manuel Turizo y Karol G son dos de los artistas colombianos más pegados en el mundo. Curiosamente, tal y como lo ha manifestado el monteriano, su música se escucha más por fuera que en nuestro país; no obstante, esto no significa que no tenga la “espalda” como para ser uno de los artistas líderes en varias plataformas digitales.

De esto, precisamente, habló Manuel Turizo recientemente en un espacio digital de YouTube donde además de compartir varios aspectos de su vida personal y profesional, dejó boquiabiertos a más de un fan al revelar un pequeño detalle (casi que de desprecio) de Karol G cuando ambos trabajaban para hacer despegar sus respectivas carreras artísticas.

“Música con Karol G ¿Cuándo y por qué no hay?”, preguntó Kuzi, anfitriona del espacio digital mencionado. A lo que sorprendentemente respondió Manuel Turizo:

“Hace varios años yo grabé un tema con Karol. Ella me escribió y me mandó una canción. Nunca salió y yo la grabé. Pero qué te puedo decir, a veces las personas cuando les llega su momento cambian. No quiero comentar nada más ante el asunto. Igual, nunca fuimos los más amigos, había una buena vibra, pero ya. A veces las situaciones cambian, pero estoy abierto a grabar con quien sea”.

Más allá de esta respuesta, Manuel Turizo afirmó que el trabajo de Karol G le agrada, y que además tiene dos temas que claramente sacan la cara por la artista antioqueña: “A mí me gusta mucho lo que hace. Tiene unas canciones que se llaman Pineapple y Provenza, me gustan”.