CIDH otorgó medidas cautelares a joven de la Primera Línea que huyó de las disidencias

David Estiven Fernando Soler, joven que pertenecía a la Primera Línea y luego fue reclutado por las disidencias de las Farc. Foto: Infobae

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) emitió el 28 de julio de 2023 la resolución mediante la cual otorgó medidas cautelares en favor de David Estiven Fernández Soler, tras identificar que se encuentra en una situación de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Colombia.

Te puede interesar: A propósito de Salvatore Mancuso: estos son los polémicos nombramientos de gestores de paz del Gobierno Petro

David Fernández, de 24 años, hizo parte de la primera línea, es activista social y consejero de juventudes de la localidad de Kennedy (Bogotá), y se encuentra desaparecido desde el 7 de junio de 2023 hasta la fecha.

Fernández se comunicó telefónicamente con su madre y con el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), desde el caserío de Veracruz (Caquetá), para confirmar que se escapó de un campamento de un grupo armado ilegal en el que lo tenían retenido. Algunas horas después, al volver a llamar al número celular desde el que se comunicó el joven, contestó un sujeto que se identificó como parte del grupo armado y colgó.

Te puede interesar: Claudia López respondió acusación de Gustavo Petro sobre incumplimiento de un acuerdo: “Usted nunca me ha pedido ni yo aceptaría parar el Metro”

De acuerdo con la Cidh, el Estado colombiano había informado que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas realizó gestiones como búsqueda alfanumérica desde la fecha de desaparición; entrevista a cruces técnicos; cruce de variables a nivel nacional con los criterios de edad, sexo, estatura. Además, señaló que el 30 de junio de 2023 dio respuesta a una petición de acción urgente registrada por el Comité contra la Desaparición Forzada respecto a la alegada desaparición de David Fernández.

Igualmente, la Cidh valoró las acciones desplegadas por el Estado y la información disponible, la cual da cuenta de que no hay información sustancial sobre el destino o paradero de Fernández Soler. Tras analizar la solicitud, se consideró que el beneficiario se encuentra en riesgo inminente.

Te puede interesar: Fueron liberados nueve miembros de la Primera Línea involucrados en las protestas de 2021

En consecuencia, conforme con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicitó a Colombia que “adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de señor David Estiven Fernández Soler, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal, e informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición”, se lee en la comunicación de la Cidh.

Vale recordar que una medida cautelar es un mecanismo de protección de la Cidh, mediante la cual solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

Más detalles de la llamada de Fernández

Durante la llamada que menciona la Comisión, la mamá aseguró que el joven le manifestó su preocupación, entre otras razones, porque lo estaban constriñendo para llevar a cabo acciones que no correspondían a los ideales que tenía cuando decidió formar parte del grupo armado que sería el de alias Iván Mordisco.

Por eso se considera que Fernández habría desertado de las disidencias de las extintas Farc y estaría huyendo del grupo subversivo.

“En sí cuál será la situación de mi hijo en este momento no la sé, solo la sabe mi Dios y los que lo tienen allí o los que lo tenían reclutado (...) (Dijo) que lo estaban obligando a hacer cosas que él no quería, que lo obligaban a hacer cosas que a él no le nacían, los planes y los proyectos de él eran totalmente diferentes”, agregó la mamá sobre la llamada.

También se supo que la Fundación Nydia Erika Bautista tuvo acceso a un nuevo documento y le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que active el protocolo de búsqueda para hallar al joven. En uno de sus apartes se ofrecen detalles de una nueva llamada.

En ese documento se informó que el Cicr también estaría en contacto con Fernández Soler y le habría dado indicaciones para sostener un encuentro.

“El miércoles 7 de junio de 2023 a las 2:40 p. m. el Cicr informó a la madre del joven que se había comunicado con David Estiven y le había pedido moverse hacia Guacamayas, a la iglesia de este municipio, pero momentos después al volverse a comunicar al celular contestó un sujeto que se identificó como miembro de la guerrilla de las Farc y colgó”, se lee en el documento.

Por último, se conoció que la mamá de Fernández envió un mensaje al presidente Gustavo Petro y a la alcaldesa de Bogotá: “Quiero que por favor (...) se apersone de los muchachos que se han reclutado, se los digo como madre, escúcheme y escuche a todos los hijos de las mamitas que están reclutados allí. Me gustaría tener un cara a cara con la señora alcaldesa y con el señor presidente. Que me den respuesta de mi hijo”.